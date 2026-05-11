Новые контракты, четкие сроки службы и зарплаты до 400 тысяч, - СМИ узнали детали новой армейской реформы. ИНФОГРАФИКА

Крик души военной Черногуз о цене обороны

Правительство работает над внедрением новой контрактной системы с установленными сроками службы для новых мобилизованных и действующих военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию "УП".

Как отмечается, представители Министерства обороны, Генерального штаба и Офиса президента договорились о контрактном подходе к демобилизации бойцов. Актуальный на сегодня проект предусматривает внедрение трех видов контрактов с четкими сроками службы - как для действующих военных, так и для новобранцев.

Какие изменения предусмотрены?

Мобилизованные будут иметь возможность подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва в армию, а контрактники смогут перезаключить свои договоры с государством. Предыдущий период службы не будет учитываться в новом контракте, но будет влиять на продолжительность отсрочки, которую планируют рассчитывать индивидуально.

"Опция не подписывать контракт останется. Но у контрактников появятся четкие сроки службы: 10 месяцев - для действующих военных на боевых должностях, 14 месяцев - для новобранцев-претендентов на боевые должности, 2 года для всех остальных должностей - от пилота БПЛА до медийщика (касается действующих военных и новобранцев. - Ред.). К тому же они сами могут выбирать себе должности - и боевые, и тыловые", - отмечает собеседник издания в военном руководстве государства.

Читайте также: В Украине планируют ввести четкие сроки службы через механизм контрактов, - Палиса

Зарплата военных

По данным собеседников УП, минимальную зарплату военных в тылу планируют повысить с 20 до 30 тысяч. Зарплату командиров разных уровней собираются увеличить примерно вдвое. Для тех воинов, которые подпишут "боевые" контракты, чиновники и военное руководство предлагают ввести систему вознаграждений за риск "10/20/40".

"10 тысяч в день за пребывание на позиции. 20 - за ударно-поисковые действия (восстановление утраченных позиций, зачистка). 40 - за активные наступательные действия. В среднем пехотинец, который регулярно выполняет боевые задачи, будет получать 250-400 тысяч в месяц", - пояснил собеседник, причастный к разработке армейской реформы.

Читайте также: Мы можем перевести нашу армию с мобилизации на контракты, если Европа поможет, - Зеленский

вознаграждение для воинов

Он также добавил, что планируется установить максимальный предельный порог по выплатам, чтобы избежать злоупотреблений.

"Чтобы никто не нарисовал себе 30 дней штурмов стройным шагом и не вышел в Таганроге", – пошутил собеседник УП.

Выплаты по системе "10/20/40" будут начисляться бойцам на основании приказов командиров воинских частей.

Читайте также: Новые контракты в ВСУ будут предусматривать выплаты военным до 50-60 тысяч гривен, – Шмыгаль

Пока это лишь проект наработок

"Соответствующие предложения еще не заложены ни в законопроекты, ни в правительственные постановления. Это самые актуальные наработки Минобороны, Генштаба и ОП. Но изменения в проекты вносятся чуть ли не ежедневно, поэтому некоторые вещи могут так и не попасть в финальные документы", – отмечает издание.

В Минобороны и Генеральном штабе до конца мая 2026 года должны финализировать наработки по контрактам с четкими сроками службы. Все нововведения планируют урегулировать постановлениями Кабмина.

Від цієї влади кожна нова структура або реформа - це красти по новому. Вже ні в що немає віри..
показать весь комментарий
11.05.2026 09:03 Ответить
ну ти якийсь неправильний. Чуваку, якого спіймали ТЦКашники, пропонують получать 9 штук баксів і піти додому, коли він захоче, а ти чомусь в це не віриш ?
показать весь комментарий
11.05.2026 09:34 Ответить
Дякую, що відкрили мені очі на себе. Відчуваю що щось не так, а тепер зрозуміла, що неправильна.)
показать весь комментарий
11.05.2026 09:52 Ответить
Ці 9000 здебільшого для того, щоб було шо відкачувати командиру за "бойові" у Трускавцю.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:01 Ответить
Я тому й написала, що нова структура або реформа - це красти по новому.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:12 Ответить
"Зарплату командирів різних рівнів збираються збільшити приблизно вдвічі."

Пані якась зневірена ... А я, пані, вірю в ще більш краще життя панів полковників та генералів ЗСУ на кшталт генералів Білецького та Гнатова!

Хіба пані не бачила - як гарно виглядає НачГенШтабу пан генерал Гнатов з його барбершоперною зачіскою та борідкою , коли вештається разом з дуже вгодованим американським громадянином паном Умєровим по теплих краях ( Флорида, Емірати , Туреччина ...) ? А тепер пан НачГенШтабу буде ще гарніше виглядати !

Ось взяти НачГенШтабу мацковитів Гєрасімова , який замість вештатись по теплих країнах , вперто сидить, падлюка, в своєму ГенШтабі та керує наступом люмпенів-ординців на Україні ... та на цього Гєрасимова сумно дивитися - такий задRочений постійним вирішуванням проблем мацковитського наступу , а наш НачГенШтабу Гнатов - такий КРАСЕНЬ ... будемо , пані, пишатись їм та іншими подібними генералами ЗСУ та НГУ!

От ,правда, рядові бійці на "нулі" буває виглядають дуже виснаженими - як ті вояки-"нульовики" з 14 ОМБр , світлини з якими з'явились в "неЗЕлених" ЗМІ минулого місяця , але то таке ... ЦАР краще знає - кому та скільки підвищувати зарплатню !
показать весь комментарий
11.05.2026 10:07 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2026 19:55 Ответить
А де грошi, ЗIн? Чи мIндiчi-умерови погодились меньше красти, а зелена рада вже погодила змiни держбюджету под цi гарнi цифри?
показать весь комментарий
11.05.2026 09:07 Ответить
Знайдуть гроші. Це дуже гарні зміни якщо втілять у життя, й іноземців на такі гроші приїде більше набагато.
показать весь комментарий
11.05.2026 09:41 Ответить
Так, так! Вже прям "бачу" черги з іноземців на кордоні, які поспішають контракт підписати
показать весь комментарий
11.05.2026 10:22 Ответить
Не повіриш , вона (черга) вже є.
показать весь комментарий
11.05.2026 13:37 Ответить
Ти під моїм постом самовбився, чи тебе адмін "убив"? 🤔 Цікаво, ти коли про черги з іноземців на кордоні пишеш, себе теж на увазі маєш? Чи ти діаспорчнин у третьому коліні? Хоча швидшн за все ти - біженець, "уставший ат вайни". 😊 Я б на твоєму місці чесно кажучи встидався мобілізацію коментувати, британець ти наш новоявлегий. 😊
показать весь комментарий
11.05.2026 14:49 Ответить
Не роби висновки про незнайомих людей "уставшій ат вайни" , "біженець" , й не виставлятимеш себе балаболкаю наступного разу.
Ти ніколи не будеш на моєму місці тому не кажи щоб ти робив.... хоча ти ж балаболка обоснована то тобі можна казати що завгодно.
П. С. Більше відповіді не буде тобі, з балаболками довгих розмов не веду.
показать весь комментарий
12.05.2026 01:51 Ответить
Так Європа ж платить за свою безпеку
показать весь комментарий
11.05.2026 16:02 Ответить
з якої тумби будуть брати гроші??займуть у клюбу хламіндічів??чи знов піднімуть податки/акцизи/тарифи у концтаборі для гусей??вся ,,реформа,, виглядає як замануха в стилі ,,прийди сьогодні-отримай колись,,.....просравши довіру одного разу,неможливо взяти та купити її як на базарі.....а шо там з м,ясними штурмами,командирами виродками,та ,,позауставною кримінальщиною,, в стилі я-барин,ти-раб???
показать весь комментарий
11.05.2026 09:08 Ответить
как пагодка в масквє? За "м'ясні штурми, кримінальщину, командирів-виродків" ти ж на Z-пабліках начитався.
показать весь комментарий
11.05.2026 09:11 Ответить
А ти мобілізуйся,багато чого дізнаєшся,і не з z пабліків,може рожеві окуляит з твоїх очей спадуть,та припинеш свої висери писати.
показать весь комментарий
11.05.2026 09:29 Ответить
Андруша ))) Це кабздєц!
Скажи, будь-ласка. Ти проблеми онкології чи.. квантової фізики так само обговорюєш?
Рожевих нема. Є жовті. Йшли в комплекті до тактичних. Давно, дуже давно як отримав. 4 роки як.
показать весь комментарий
11.05.2026 09:49 Ответить
У вас тексти старі та повторюються .Невже так все погано?
показать весь комментарий
11.05.2026 09:41 Ответить
Егор згоден 100 відсотків! ЗЕскотва настільки втратила довіру в людей що пообіцяй вони хоч мільйон , це лиш посмішку викликає.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:46 Ответить
Паркетні навіть приблизно не розуміють різницю між перебуванням на позиції та ударно-пошуковими діями. Все це настільки відносна шняга!
І у нас тут ніхто толком не розуміє принципову різницю між контрактами та мобілізацією.
Ну добре, уболтали. Підпишемо й контракти якщо треба.
показать весь комментарий
11.05.2026 09:08 Ответить
Яка буде відстрочка тим хто служив після дємбєля? це ж найважливіше.
Якщо х2 - х3 від терміну служби, то ще нормально. якщо рік чи два як тим піздюкам з контракту до 24 років - то це все міндічам на сміх.
показать весь комментарий
11.05.2026 09:11 Ответить
Це "зарплатня вчителям 4 к зеленими" по-новому. Які "чіткі терміни служби"? Де людей наберуть, щоб не йти по другому/третьому колу? І де грошей наберуть на зарплатню, коли забираються люди з економіки? Урасти перестануть? 😲 Завезуть мусульман із якоїсь Бангладеш на заводи? Так їм теж платити треба і кажуть, що навіть платять по 800 баксів. Насправді, якби були гроші, то мобілізації не треба - можна проводити рекрутинг (найм), в тому числі і за кордоном. Одним словом, та "рехвлрма" - то для наївних.
показать весь комментарий
11.05.2026 09:15 Ответить
Тільки нарешті хєрячить олігархів, яких вони так старанно охороняють
показать весь комментарий
11.05.2026 15:23 Ответить
Goeiemorgen ну ви зрозуміли, ага за який кеш бенкет зібралися зробити...
Або буде так як з чіткими строками про службу мобілізованих, бла бла бла ,в потім вибачте....
показать весь комментарий
11.05.2026 09:17 Ответить
Тут нема що обговорювати, коли у зелені тхне паленим, вони вкидають якусь ідею, шоб суспільство тягало це як тузік капці. Нагадпю, коли вони призначали потужного і незламного умєрова теж писали про реформу. По факту сенс щось обговорювати коли буде документ у ВР, або постанова кабміну
показать весь комментарий
11.05.2026 09:23 Ответить
Ніщо інше як чергові пусті популістичні балачки.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:19 Ответить
******* - не мішки пересовувати.
Хай спочатку зроблять.

Бо таке враження, що мова йде про факт, що відбувся, а не про пустопорожні прожекти, яких вже було *********.

До міліарду дерев та тисяч фламінго ці реформи покладіть.
показать весь комментарий
11.05.2026 09:25 Ответить
Так вони і "поклали болт" мільярдом дерев на мільон дронів, хіба це не очевидно?)))
показать весь комментарий
11.05.2026 15:53 Ответить
буду краток. *********
показать весь комментарий
11.05.2026 09:31 Ответить
Перші два слова міг би не писати .
показать весь комментарий
11.05.2026 09:43 Ответить
Солдатам зп піднімуть з 20000 до 30000 ,а крмандирам різних рівнів ,а це у 2- 3 рази, блд, ця війна ніколи не закінчиться .
показать весь комментарий
11.05.2026 09:33 Ответить
Цікаво, а у тебе такі думки на цивільному предприємстві виникають, чому робітник отримує 15к, бригадир 20к, інженер 30к, а властник 500к? Бо працює тільки робітник, і усі інші нікуя не роблять. Хтось заважає солдатам отримувати військову освіту? Якщо такий розумний, пиши резюме і відправляй до ГШ у відділ кадрів. Тобі дадуть посаду Наполеона.
показать весь комментарий
11.05.2026 09:43 Ответить
Ти ніколи не був на виробництві, тому пишеш таку дичину. Кваліфікований робітник отримує навіть більше інженера. Без майстрів, технологів, конструкторів ніяке велике виробництво не працює.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:19 Ответить
то так було при совку
показать весь комментарий
11.05.2026 13:49 Ответить
Та ні, дурнику, система так як ти собі вважаєш, де є чіткі стандарти не працює. У розвинутих країнах вона така ж сама. Краще займись самоосвітою. Почитай для початку що таке міжнародні стандарти (ISO) та Національні стандарти України (ДСТУ) та що вони передбачають
показать весь комментарий
11.05.2026 20:11 Ответить
Якщо інженер отримує меньше сраного робітника-восьмірукого п'ятипрутня 99 ЛВЛ, то те підприємство прямує до банкрутства. Дуже бентежить твій натяк на те, що оплата праці робітника і інженера здійснюється по чітких міжнародних стандартах і тому ти радиш ознайомитися з (ISO) та Національних стандартах України (ДСТУ). Це каже про те, що 100 ЛВЛ ******* ти опанував дуже давно. У тебе зараз рівень БОГ
показать весь комментарий
11.05.2026 23:39 Ответить
Так ми про оклад говоримо, про солдат і клмандирів. А крім того ще будуть доплати за виходи і штурми - вже сказали. Хоча звісно правильно було б давати більші премії за успішні дії і їбати командирів за втрати в т.ч. фінансово.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:49 Ответить
То інша тема, ми зараз говоримо про виробництво в цивільному житті.
показать весь комментарий
11.05.2026 20:14 Ответить
Проект буде готовий ближче до виборів....
показать весь комментарий
11.05.2026 10:08 Ответить
Ну девальнуть гривню до 100-150 в еквіваленті до евро/доллар, то можна і по 400к виплачувати. Але по факту буде як завжди-развод на разводі
показать весь комментарий
11.05.2026 10:25 Ответить
Знайома пісня порохоботів - восени 2019 року долар буде 50. Але ніхто з них не може відповісти на питання чому гривня за 1,5 року за президенства Порошенка девальвувала на 120%, а з лютого 2014-го на всі 200%. Чи всі забули обіцянки 5-го?
показать весь комментарий
11.05.2026 20:23 Ответить
"Опція не підписувати контракт залишиться. Але в контрактників з'являться чіткі терміни служби..."

Тобто всіх хочуть загнати добровільно-примусово підписувати контракти, тоді і зарплата буде вища, терміни служби визначені, демобілізація відповідно, а якщо вирішуєш залишитися в статусі просто мобілізованого, то нічого тоді не світить, а точніше залишишся довічним кріпаком.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:36 Ответить
А в тих контрактах буде дрібним шрифтом прописана можливість зміни умов без згоди підписанта.

І потім мобіки ще раніше дємбєльнуться за цих потужних контрактників з презентацій міндічів.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:51 Ответить
і відстрочкою до наступного призову ЇДЇТЬ НАХ!
показать весь комментарий
11.05.2026 10:45 Ответить
Розумію вашу стурбованість
Але не повинні АТОшники іти на третю катку коли хтось досі з дивану не заліз. Тож це справді вже давно час урегулювати.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:53 Ответить
А ще у влади є в запасі шуби з кроліка та лісапеди Десна для вдовиць...
показать весь комментарий
11.05.2026 11:02 Ответить
Тут на улицах не успевают ловить, а они про дембель фантазируют. У зебанутых ничего кроме фантазий, лозунгов и вранья не осталось. Но если представит что это скорее планы на послевоенный и особенно предвыборный период, то может быть. Мобилизацию придется отменять все равно, а народ в армию как-то нужно будет привлекать.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:16 Ответить
У Зелі нема шансів виграти вибори без адмінресурсу.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:20 Ответить
Вірити їм себе не поважати, можуть що завгодно обіцяти але ніхто не заважає просто перевести в піхоту чи штурмовики і все.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:33 Ответить
це треба було робити у 22/23 роках
зелені мародери просрали Суспільний Договір між "владою" та людьми
вже ніхто не вірить
показать весь комментарий
11.05.2026 11:44 Ответить
Відволікуха й розводняк, аби відвернути увагу від дєрєбана, внутрішнього геноциду чоловіків, жорстокого відношення до власних співгромадян. Як бусифікували, так і далі будуть. Система, що стільки крові випила вже так просто не зупиниться. А тим часом мігранти їдуть в Україні далі працювати на звільнених місцях.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:19 Ответить
ЗЕбіли кожного разу вигадують нову маячню, замість того щоб готову мусорню відправить туди де їх місце по закону.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:49 Ответить
Попередній період служби не враховуватиметься в новий контракт ,все крапка , далі вже даже читати немае бажанання .
показать весь комментарий
11.05.2026 18:24 Ответить
це муйня.
показать весь комментарий
11.05.2026 20:48 Ответить
Попередній період служби не враховуватиметься в новий контракт... Джерело: https://censor.net/ua/n4002474

Ну і гандони!!!
показать весь комментарий
11.05.2026 21:11 Ответить
 
 