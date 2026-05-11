Новые контракты, четкие сроки службы и зарплаты до 400 тысяч, - СМИ узнали детали новой армейской реформы. ИНФОГРАФИКА

Правительство работает над внедрением новой контрактной системы с установленными сроками службы для новых мобилизованных и действующих военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию "УП".

Как отмечается, представители Министерства обороны, Генерального штаба и Офиса президента договорились о контрактном подходе к демобилизации бойцов. Актуальный на сегодня проект предусматривает внедрение трех видов контрактов с четкими сроками службы - как для действующих военных, так и для новобранцев.

Какие изменения предусмотрены?

Мобилизованные будут иметь возможность подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва в армию, а контрактники смогут перезаключить свои договоры с государством. Предыдущий период службы не будет учитываться в новом контракте, но будет влиять на продолжительность отсрочки, которую планируют рассчитывать индивидуально.

"Опция не подписывать контракт останется. Но у контрактников появятся четкие сроки службы: 10 месяцев - для действующих военных на боевых должностях, 14 месяцев - для новобранцев-претендентов на боевые должности, 2 года для всех остальных должностей - от пилота БПЛА до медийщика (касается действующих военных и новобранцев. - Ред.). К тому же они сами могут выбирать себе должности - и боевые, и тыловые", - отмечает собеседник издания в военном руководстве государства.

Зарплата военных

По данным собеседников УП, минимальную зарплату военных в тылу планируют повысить с 20 до 30 тысяч. Зарплату командиров разных уровней собираются увеличить примерно вдвое. Для тех воинов, которые подпишут "боевые" контракты, чиновники и военное руководство предлагают ввести систему вознаграждений за риск "10/20/40".

"10 тысяч в день за пребывание на позиции. 20 - за ударно-поисковые действия (восстановление утраченных позиций, зачистка). 40 - за активные наступательные действия. В среднем пехотинец, который регулярно выполняет боевые задачи, будет получать 250-400 тысяч в месяц", - пояснил собеседник, причастный к разработке армейской реформы.

Он также добавил, что планируется установить максимальный предельный порог по выплатам, чтобы избежать злоупотреблений.

"Чтобы никто не нарисовал себе 30 дней штурмов стройным шагом и не вышел в Таганроге", – пошутил собеседник УП.

Выплаты по системе "10/20/40" будут начисляться бойцам на основании приказов командиров воинских частей.

Пока это лишь проект наработок

"Соответствующие предложения еще не заложены ни в законопроекты, ни в правительственные постановления. Это самые актуальные наработки Минобороны, Генштаба и ОП. Но изменения в проекты вносятся чуть ли не ежедневно, поэтому некоторые вещи могут так и не попасть в финальные документы", – отмечает издание.

В Минобороны и Генеральном штабе до конца мая 2026 года должны финализировать наработки по контрактам с четкими сроками службы. Все нововведения планируют урегулировать постановлениями Кабмина.