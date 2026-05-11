Новые контракты, четкие сроки службы и зарплаты до 400 тысяч, - СМИ узнали детали новой армейской реформы. ИНФОГРАФИКА
Правительство работает над внедрением новой контрактной системы с установленными сроками службы для новых мобилизованных и действующих военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию "УП".
Как отмечается, представители Министерства обороны, Генерального штаба и Офиса президента договорились о контрактном подходе к демобилизации бойцов. Актуальный на сегодня проект предусматривает внедрение трех видов контрактов с четкими сроками службы - как для действующих военных, так и для новобранцев.
Какие изменения предусмотрены?
Мобилизованные будут иметь возможность подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва в армию, а контрактники смогут перезаключить свои договоры с государством. Предыдущий период службы не будет учитываться в новом контракте, но будет влиять на продолжительность отсрочки, которую планируют рассчитывать индивидуально.
"Опция не подписывать контракт останется. Но у контрактников появятся четкие сроки службы: 10 месяцев - для действующих военных на боевых должностях, 14 месяцев - для новобранцев-претендентов на боевые должности, 2 года для всех остальных должностей - от пилота БПЛА до медийщика (касается действующих военных и новобранцев. - Ред.). К тому же они сами могут выбирать себе должности - и боевые, и тыловые", - отмечает собеседник издания в военном руководстве государства.
Зарплата военных
По данным собеседников УП, минимальную зарплату военных в тылу планируют повысить с 20 до 30 тысяч. Зарплату командиров разных уровней собираются увеличить примерно вдвое. Для тех воинов, которые подпишут "боевые" контракты, чиновники и военное руководство предлагают ввести систему вознаграждений за риск "10/20/40".
"10 тысяч в день за пребывание на позиции. 20 - за ударно-поисковые действия (восстановление утраченных позиций, зачистка). 40 - за активные наступательные действия. В среднем пехотинец, который регулярно выполняет боевые задачи, будет получать 250-400 тысяч в месяц", - пояснил собеседник, причастный к разработке армейской реформы.
Он также добавил, что планируется установить максимальный предельный порог по выплатам, чтобы избежать злоупотреблений.
"Чтобы никто не нарисовал себе 30 дней штурмов стройным шагом и не вышел в Таганроге", – пошутил собеседник УП.
Выплаты по системе "10/20/40" будут начисляться бойцам на основании приказов командиров воинских частей.
Пока это лишь проект наработок
"Соответствующие предложения еще не заложены ни в законопроекты, ни в правительственные постановления. Это самые актуальные наработки Минобороны, Генштаба и ОП. Но изменения в проекты вносятся чуть ли не ежедневно, поэтому некоторые вещи могут так и не попасть в финальные документы", – отмечает издание.
В Минобороны и Генеральном штабе до конца мая 2026 года должны финализировать наработки по контрактам с четкими сроками службы. Все нововведения планируют урегулировать постановлениями Кабмина.
Пані якась зневірена ... А я, пані, вірю в ще більш краще життя панів полковників та генералів ЗСУ на кшталт генералів Білецького та Гнатова!
Хіба пані не бачила - як гарно виглядає НачГенШтабу пан генерал Гнатов з його барбершоперною зачіскою та борідкою , коли вештається разом з дуже вгодованим американським громадянином паном Умєровим по теплих краях ( Флорида, Емірати , Туреччина ...) ? А тепер пан НачГенШтабу буде ще гарніше виглядати !
Ось взяти НачГенШтабу мацковитів Гєрасімова , який замість вештатись по теплих країнах , вперто сидить, падлюка, в своєму ГенШтабі та керує наступом люмпенів-ординців на Україні ... та на цього Гєрасимова сумно дивитися - такий задRочений постійним вирішуванням проблем мацковитського наступу , а наш НачГенШтабу Гнатов - такий КРАСЕНЬ ... будемо , пані, пишатись їм та іншими подібними генералами ЗСУ та НГУ!
От ,правда, рядові бійці на "нулі" буває виглядають дуже виснаженими - як ті вояки-"нульовики" з 14 ОМБр , світлини з якими з'явились в "неЗЕлених" ЗМІ минулого місяця , але то таке ... ЦАР краще знає - кому та скільки підвищувати зарплатню !
І у нас тут ніхто толком не розуміє принципову різницю між контрактами та мобілізацією.
Ну добре, уболтали. Підпишемо й контракти якщо треба.
Якщо х2 - х3 від терміну служби, то ще нормально. якщо рік чи два як тим піздюкам з контракту до 24 років - то це все міндічам на сміх.
Або буде так як з чіткими строками про службу мобілізованих, бла бла бла ,в потім вибачте....
Хай спочатку зроблять.
Бо таке враження, що мова йде про факт, що відбувся, а не про пустопорожні прожекти, яких вже було *********.
До міліарду дерев та тисяч фламінго ці реформи покладіть.
Тобто всіх хочуть загнати добровільно-примусово підписувати контракти, тоді і зарплата буде вища, терміни служби визначені, демобілізація відповідно, а якщо вирішуєш залишитися в статусі просто мобілізованого, то нічого тоді не світить, а точніше залишишся довічним кріпаком.
І потім мобіки ще раніше дємбєльнуться за цих потужних контрактників з презентацій міндічів.
Але не повинні АТОшники іти на третю катку коли хтось досі з дивану не заліз. Тож це справді вже давно час урегулювати.
