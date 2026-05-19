Минимальная зарплата военных ВСУ составит 30 тысяч грн, — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что минимальное денежное довольствие украинских военнослужащих будет повышено.
Об этом он сказал в интервью "Милитарному", сообщает Цензор.НЕТ.
Зарплата для ВСУ
"Минимальный уровень денежного обеспечения составит 30 тысяч гривен", — подчеркнул он.
По словам главнокомандующего, также будут действовать дополнительные выплаты — прежде всего для тех, кто участвует в активных боевых действиях и служит на должностях, которых больше всего не хватает на фронте.
Сырский пояснил, что новая система должна учитывать не только деньги, но и сроки службы и потребности армии. Конкретные формулы и цифры будет определять Генштаб, а сама система должна быть гибкой и зависеть от ситуации на поле боя.
"В первую очередь это касается военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых бригад и бригад морской пехоты. То есть тех должностей, которых не хватает на поле боя", — пояснил Сырский.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что это должно создать дополнительный стимул для привлечения людей в армию. Соответствующие изменения должны быть утверждены до конца мая.
Новые контракты
Сырский также рассказал, что в армии планируют ввести контракты на 6-9 месяцев для военных, уволенных после ранений.
- Для действующих военных также рассматривают возможность подписания более коротких контрактов — примерно на 10 месяцев. Отдельно остаются стандартные более длительные контракты для новобранцев — на 2–3 года и более.
Сырский добавил, что часть военных и в дальнейшем будет проходить службу по мобилизации без контракта, но с таким же уровнем денежного обеспечения и надбавок.
Зараз 20к грн
Т.е не система, а как обычно. Пришел на 3 месяца на передок, но, в связи с гибкостью системы, остался там на год. Я не в армии и много могу не знать, но высказывания Сырского для меня звучат раздражающе
Вважаю 50 тис. - це той мінімум, який мають отримувати ВСІ військовослужбовці. З урахуванням інфляції за 4 роки, навіть це набагато менше тих 43-44 тис, які військові отримували на початку війни.
ОПИТУВАЛЬНИК
військовослужбовців які проходять військову службу на посадах в бойових підрозділах, а саме розвідувальній роті, роті контрдиверсійної боротьби, стрілецькій роті, роті вогневої підтримки, розвідувальному взводі щодо реалізації експериментального проєкту щодо запровадження контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками про проходження громадянами України, іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України.
Чи бажаєте Ви укласти контракт з підвищеним мотиваційним чинником для військовослужбовців які проходять військову службу на бойових посадах якщо:
1. При укладанні контракту строком на 10 місяців передбачено виплату:
· особам рядового складу - одноразово на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 8 = 26 624 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
· особам сержантського і старшинського складу - одноразово на рівні дев'яти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 9 = 29 952 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
· особам офіцерського складу - одноразово на рівні десяти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 10 = 33 280 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
2. По завершенню терміну дії контракту Ви маєте право звільнитись з лав ЗС України та маєте право на відстрочку від призову:
- протягом 6 місяців;
- протягом 3 місяців за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.
(Приклад: Сумарно перебував на лінії бойового зіткнення 150 днів або 5 місяців. Не підлягає призову 3х5=15 місяців).
- протягом 6 місяців за кожний рік військової служби з дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту
(Приклад: З дати оголошення воєнного стану до травня 2026 року проходить службу в бойовій частині. Термін проходження 4 роки. Не підлягає призову 4х6=24 місяці)
- протягом 1 місяця за кожний рік безперервної служби до дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту
(Приклад: Календарна вислуга безперервної служби до дня введення воєнного стану складає 15 років. Не підлягає призову 1х15=15 місяців).
ОПИТУВАЛЬНИК
військовослужбовців які проходять військову службу на посадах в підрозділах забезпечення, щодо реалізації експериментального проєкту щодо запровадження контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками про проходження громадянами України, іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України.
Чи бажаєте Ви укласти контракт з підвищеним мотиваційним чинником на 24 місяці для військовослужбовців які проходять військову службу на посадах підрозділів забезпечення якщо:
1. При укладанні контракту строком на 24 місяці передбачено виплату:
- особам рядового складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х8 = 26 624 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
- особам сержантського і старшинського складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х9 = 29 952 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
- особам офіцерського складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні десяти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х10 = 33 280 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
2. По завершенню терміну дії контракту Ви маєте право звільнитись з лав ЗС України та маєте право на відстрочку від призову:
- протягом 6 місяців;
- протягом 1 місяця за кожний рік безперервної служби до дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту
(Приклад: Календарна вислуга безперервної служби до дня введення воєнного стану складає 12 років. Не підлягає призову 1х12=15 місяців).
- протягом 1 місяця за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях
(Приклад: Сумарно перебував на лінії бойового зіткнення 90 днів або
3 місяці. Не підлягає призову 3х3=9 місяців).