Минимальная зарплата военных ВСУ составит 30 тысяч грн, — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что минимальное денежное довольствие украинских военнослужащих будет повышено.

Об этом он сказал в интервью "Милитарному", сообщает Цензор.НЕТ.

"Минимальный уровень денежного обеспечения составит 30 тысяч гривен", — подчеркнул он.

По словам главнокомандующего, также будут действовать дополнительные выплаты — прежде всего для тех, кто участвует в активных боевых действиях и служит на должностях, которых больше всего не хватает на фронте.

Сырский пояснил, что новая система должна учитывать не только деньги, но и сроки службы и потребности армии. Конкретные формулы и цифры будет определять Генштаб, а сама система должна быть гибкой и зависеть от ситуации на поле боя.

"В первую очередь это касается военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых бригад и бригад морской пехоты. То есть тех должностей, которых не хватает на поле боя", — пояснил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что это должно создать дополнительный стимул для привлечения людей в армию. Соответствующие изменения должны быть утверждены до конца мая.

Сырский также рассказал, что в армии планируют ввести контракты на 6-9 месяцев для военных, уволенных после ранений.

  • Для действующих военных также рассматривают возможность подписания более коротких контрактов — примерно на 10 месяцев. Отдельно остаются стандартные более длительные контракты для новобранцев — на 2–3 года и более.

Сырский добавил, что часть военных и в дальнейшем будет проходить службу по мобилизации без контракта, но с таким же уровнем денежного обеспечения и надбавок.

виплаты контракт военнослужащие ВСУ Александр Сырский
Менше ніж індусам з мітлою пропонують 🤬
19.05.2026 19:39 Ответить
650 доларів, дякую дуже дякую. 🖕
19.05.2026 19:39 Ответить
а вчителям 4000 долярів, отак от
19.05.2026 20:06 Ответить
у охоронця атб більша....
19.05.2026 19:40 Ответить
Мат.допомога в німеччині більша, яку платять просто так
19.05.2026 19:41 Ответить
Беріть, ми вам ще намалюєм. Скоро будуть давати не 30тис, а 30кг грошей...
19.05.2026 19:46 Ответить
А що, вже закон такий прийняли? Чи це бла-бла
19.05.2026 19:46 Ответить
Тобто по візгам тут підіймати зп війсковим не треба?
Зараз 20к грн
19.05.2026 19:52 Ответить
Військовим які мріють аби тільки їх хтось з цивільних поміняв - не треба.
19.05.2026 19:56 Ответить
Тобто по " візгам" зарплата військовим від 30 це знущання 🤬. Багато хто сам такі гроші віддаватиме щомісяця щоб не воювати.
19.05.2026 20:03 Ответить
Зараз 20к це у тилу. На передовій до 200к
19.05.2026 20:46 Ответить
Якщо Сирського випускають, то це точно забити інфо-простір намагаються. Цього з будуна дістати ще та задачка. Мабудь добре припікає, як на крайні мєри пішли))
19.05.2026 19:54 Ответить
Від чогось відволікають
19.05.2026 20:05 Ответить
Підвищать, становитиме... Коли це буде? Все в майбутньому.
19.05.2026 20:02 Ответить
Ска...Не пзди! 21 тис як була, так і є...А якщо хочеш більше то ска неси із собою камеру щоб у штабі бачили підтвердження, але ти гасиш зв`язоr бо тебе пдри можуть "засікти", і ти виконуєi бр та ще й ска овердопуя, але не можеш підтвердити, але то,і не вірять "отуди" куди тичуть пальцем у стелю, хоча твій командир "ну тіпа ти ж розімієш...хочеш дам тобі 2 дні відпустки (ну так навіть післяф 3х років контракут і краще буває побачити рідних навіть чим ті гроші)...блдь, ну от нафіга цю тему мусолти як на мозоль наступивши...краще мовчи...ну, не..непзди бдлдь!!! Вибчате наболіла ця тема!!!
19.05.2026 20:07 Ответить
Індуси то майбутній золотий фонд, їх треба берегти. Розмножуються як таргани. Нам таких і треба.
19.05.2026 20:07 Ответить
"Розмножуються як таргани. Нам таких і треба." Справжніх тарганів спочатку виведи , потім заводь "мадагаскарських".
19.05.2026 20:45 Ответить
Індуси міняють броньовиків на важких працях. Дефіцит кадрів всюди. Тебе замінять.
19.05.2026 20:56 Ответить
Враховуючи темпи роботи печатного станка й інфляції, ця надбавка ніачьом. Підвищення грошового забезпечення потрібно було ще на позавчора.
19.05.2026 20:10 Ответить
Ні @уя не ясно - наявним військовослужбовцям запроронують контракт , і в той же час ' частина військових і надалі продовжить службу за мобілізацією без контракту ' ?
19.05.2026 20:17 Ответить
Логічно, хто не укладе контракт, той залишиться мобілізованим.
19.05.2026 20:21 Ответить
система должна быть гибкой и зависеть от ситуации на поле боя. Источник: https://censor.net/ru/n4004047
Т.е не система, а как обычно. Пришел на 3 месяца на передок, но, в связи с гибкостью системы, остался там на год. Я не в армии и много могу не знать, но высказывания Сырского для меня звучат раздражающе
19.05.2026 20:25 Ответить
На початку війни "бойові" у розмірі 30 тис. платили всім. Разом із ГЗ було 43-44 тис. Після вдалих операцій під Харковом та Херсоном вирішили підняти ГЗ до 20 тис. і відмінити "бойові" тиловикам. Цікаво, на якому підприємстві та у якій галузі, після успішно виконаної роботи зменшують зп??? Після того "геніального" рішення не відбулось ЖОДНОЇ успішної наступальної операції, а москалі надовго перехопили ініціативу на фронті.
Вважаю 50 тис. - це той мінімум, який мають отримувати ВСІ військовослужбовці. З урахуванням інфляції за 4 роки, навіть це набагато менше тих 43-44 тис, які військові отримували на початку війни.
19.05.2026 20:27 Ответить
до.уя
19.05.2026 20:37 Ответить
Бреше, як собака!

ОПИТУВАЛЬНИК

військовослужбовців які проходять військову службу на посадах в бойових підрозділах, а саме розвідувальній роті, роті контрдиверсійної боротьби, стрілецькій роті, роті вогневої підтримки, розвідувальному взводі щодо реалізації експериментального проєкту щодо запровадження контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками про проходження громадянами України, іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України.

Чи бажаєте Ви укласти контракт з підвищеним мотиваційним чинником для військовослужбовців які проходять військову службу на бойових посадах якщо:

1. При укладанні контракту строком на 10 місяців передбачено виплату:

· особам рядового складу - одноразово на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 8 = 26 624 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

· особам сержантського і старшинського складу - одноразово на рівні дев'яти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 9 = 29 952 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

· особам офіцерського складу - одноразово на рівні десяти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 10 = 33 280 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

2. По завершенню терміну дії контракту Ви маєте право звільнитись з лав ЗС України та маєте право на відстрочку від призову:

- протягом 6 місяців;

- протягом 3 місяців за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

(Приклад: Сумарно перебував на лінії бойового зіткнення 150 днів або 5 місяців. Не підлягає призову 3х5=15 місяців).

- протягом 6 місяців за кожний рік військової служби з дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту

(Приклад: З дати оголошення воєнного стану до травня 2026 року проходить службу в бойовій частині. Термін проходження 4 роки. Не підлягає призову 4х6=24 місяці)

- протягом 1 місяця за кожний рік безперервної служби до дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту

(Приклад: Календарна вислуга безперервної служби до дня введення воєнного стану складає 15 років. Не підлягає призову 1х15=15 місяців).



військовослужбовців які проходять військову службу на посадах в підрозділах забезпечення, щодо реалізації експериментального проєкту щодо запровадження контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками про проходження громадянами України, іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України.

Чи бажаєте Ви укласти контракт з підвищеним мотиваційним чинником на 24 місяці для військовослужбовців які проходять військову службу на посадах підрозділів забезпечення якщо:

1. При укладанні контракту строком на 24 місяці передбачено виплату:

- особам рядового складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х8 = 26 624 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

- особам сержантського і старшинського складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х9 = 29 952 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

- особам офіцерського складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні десяти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х10 = 33 280 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

2. По завершенню терміну дії контракту Ви маєте право звільнитись з лав ЗС України та маєте право на відстрочку від призову:

- протягом 6 місяців;

- протягом 1 місяця за кожний рік безперервної служби до дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту

(Приклад: Календарна вислуга безперервної служби до дня введення воєнного стану складає 12 років. Не підлягає призову 1х12=15 місяців).

- протягом 1 місяця за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях

(Приклад: Сумарно перебував на лінії бойового зіткнення 90 днів або
3 місяці. Не підлягає призову 3х3=9 місяців).
19.05.2026 20:41 Ответить
Ахаха, це якесь знущання, ну так ну так, зараз бігом побіжуть за 30тисяч гривень 🤦 атракціон небаченої щедрості!
19.05.2026 20:44 Ответить
Потрусіть тцк по Україні можна мінімальне грошове забезпечення солдатам підняти до 80тисяч гривень.
19.05.2026 20:45 Ответить
Якщо зелень тряхнути - то й по 150 тис вийде
19.05.2026 20:52 Ответить
 
 