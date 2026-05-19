Минимальная зарплата военных ВСУ составит 30 тысяч грн, — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что минимальное денежное довольствие украинских военнослужащих будет повышено.

Об этом он сказал в интервью "Милитарному", сообщает Цензор.НЕТ.

Зарплата для ВСУ

"Минимальный уровень денежного обеспечения составит 30 тысяч гривен", — подчеркнул он.

По словам главнокомандующего, также будут действовать дополнительные выплаты — прежде всего для тех, кто участвует в активных боевых действиях и служит на должностях, которых больше всего не хватает на фронте.

Сырский пояснил, что новая система должна учитывать не только деньги, но и сроки службы и потребности армии. Конкретные формулы и цифры будет определять Генштаб, а сама система должна быть гибкой и зависеть от ситуации на поле боя.

"В первую очередь это касается военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых бригад и бригад морской пехоты. То есть тех должностей, которых не хватает на поле боя", — пояснил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что это должно создать дополнительный стимул для привлечения людей в армию. Соответствующие изменения должны быть утверждены до конца мая.

Новые контракты

Сырский также рассказал, что в армии планируют ввести контракты на 6-9 месяцев для военных, уволенных после ранений.

Для действующих военных также рассматривают возможность подписания более коротких контрактов — примерно на 10 месяцев. Отдельно остаются стандартные более длительные контракты для новобранцев — на 2–3 года и более.

Сырский добавил, что часть военных и в дальнейшем будет проходить службу по мобилизации без контракта, но с таким же уровнем денежного обеспечения и надбавок.

Сырский добавил, что часть военных и в дальнейшем будет проходить службу по мобилизации без контракта, но с таким же уровнем денежного обеспечения и надбавок.