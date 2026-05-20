На фронті відбулося 177 боєзіткнень: найзапекліші бої точаться на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби середи, 20 травня, на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 72 авіаційні удари, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5558 дронів-камікадзе та здійснив 2297 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав двох авіаударів, скинув сім КАБ, здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці.

позиції наших підрозділів в районі Стариці. На Куп’янському напрямку наші захисники зупиняють дві ворожі атаки в напрямках населених пунктів Куп’янськ та Новоосинове.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Озерне, Лиман, Ямпіль. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять спроб загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському та Придніпровському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Плещіївки, Торецького та Кучерів Яру. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Затишок, Никанорівка, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 32 окупанти та 13 поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога; пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість гармат та 72 укриття особового складу противника. Знищено 7 подавлено 228 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Іванівка та Калинівське.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Чарівне. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

