РФ намагається прорватися до Оріхова на Запоріжжі: штурмують малими групами, - Сили оборони

Російські війська ведуть інтенсивні штурми в напрямку Оріхова та Верхньої Терси, намагаючись прорвати оборону хвилями малих штурмових груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За словами військового, російські окупаційні війська намагаються відрізати Оріхів і надалі просуватися у напрямку Комишувахи, Вільнянська та Запоріжжя.

"Це не означає, що вони туди дійдуть, але вони планують наступати з південного на північний захід", – сказав Волошин.

Росія зосередила на півдні до 210 тисяч військових

За його словами, на південному напрямку сконцентровано до 210 тисяч російських військовослужбовців. Проте, попри значне угруповання противника, українським військовим вдалося зупинити наступ окупантів на всіх південних напрямках.

Речник зазначив, що росіяни формують штурмові підрозділи в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей, а також у Криму. Після підготовки ці групи перекидають на передову, де окупанти застосовують тактику хвильових штурмів високої інтенсивності.

На Гуляйпільському напрямку ворог використовує авіацію

Особливо активними, за словами військового, російські сили залишаються на Гуляйпільському напрямку.

Перед атаками окупанти завдають масованих ударів по українських позиціях і вогневих засобах, зокрема із застосуванням авіації, намагаючись зруйнувати укріплення Сил оборони, після чого відправляють у штурм малі піхотні групи.

"Далі малі групи по дві – три людини починають частими порціями забігати. Якщо на один населений пункт концентруються і вогневі удари, які відтискають захисників з позицій, і часті накати оцих малих груп, наші дрони не завжди встигають до них долетіти, щоби їх знищити", – розповів Волошин.

