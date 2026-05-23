Росіяни намагаються відрізати логістику від Запоріжжя до Гуляйполя та до Оріхова, але їм це не вдається, - Сили оборони півдня

Російські війська здійснюють безуспішні спроби прорватися і відрізати логістичні шляхи в напрямку Запоріжжя.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

Логістика

За словами речника, наразі росіяни неспроможні виконати ці завдання.

"Далі вони мають в напрямку Таврійського, тобто вони мають прориватися і відрізати логістичні шляхи, скажімо, від Запоріжжя до Гуляйполя, і далі там до Покровського Дніпропетровської області. А на півдні і на сході - це обрізати логістичні шляхи до Оріхова. І рухатись в напрямку Запоріжжя. Вони це намагаються виконати. Але це не сильно їм вдається, як я казав вже", - наголосив Владислав Волошин.

Верхня Терса

Також він розповів, що угруповання військ РФ, яке перебуває між Гуляйполем і Оріховом, де нині відбувається найбільше боєзіткнень на цій ділянці фронту, мало завдання до 15 травня захопити Верхню Терсу. Росіяни не взяли цей населений пункт.

"Верхня Терса наша, і до неї ворогові ще йти і йти", - наголосив Волошин.

За його словами, подекуди російські ДРГ підступають, але швидко знищуються Силами оборони. Умовна лінія фронту пролягає за 12-15 км до цього населеного пункту.