Россияне пытаются отрезать логистику от Запорожья до Гуляйполя и до Орехова, но им это не удается, - Силы обороны юга

Российские войска предпринимают безуспешные попытки прорваться и перерезать логистические пути в направлении Запорожья.

Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Логистика

По словам спикера, на данный момент россияне не в состоянии выполнить эти задачи.

"Далее они должны в направлении Таврического, то есть они должны прорываться и отрезать логистические пути, скажем, от Запорожья до Гуляйполя, и дальше там до Покровского на Днепропетровщине. А на юге и на востоке - это перерезать логистические пути к Орехову. И двигаться в направлении Запорожья. Они пытаются это выполнить. Но это не очень у них получается, как я уже говорил", - подчеркнул Владислав Волошин.

Верхняя Терса

Также он рассказал, что группировка войск РФ, находящаяся между Гуляйполем и Ореховом, где сейчас происходит наибольшее количество боевых столкновений на этом участке фронта, имела задачу до 15 мая захватить Верхнюю Терсу. Россияне не взяли этот населенный пункт.

"Верхняя Терса - наша, и до нее врагу еще идти и идти", - подчеркнул Волошин.

По его словам, местами российские ДРГ подступают, но быстро уничтожаются Силами обороны. Условная линия фронта пролегает в 12-15 км от этого населенного пункта.