Інформація про окупацію РФ Воздвижівки на Запоріжжі не відповідає дійсності, - DeepState. ВIДЕО

Інформація про окупацію російськими військами Воздвижівки, яка поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, не відповідає дійсності

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, окупанти 2-3 тижні тому просочилися в село і підняли свої прапори, але були ліквідовані чи взаті в полон Силами оборони.

"Ті, кого не змогли вчасно виявити та вбити, зуміли підняти декілька прапорів. Відразу було проведено швидку зачистку. Виродків взято в полон або ліквідовано. Прапори кацапії знищено", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Запоріжжі

Раніше повідомлялося, що Кремль терміново перекидає нове поповнення до штурмових підрозділів 5-ї армії після значних втрат на Гуляйпільському напрямку.

Також росіяни намагаються відрізати логістику від Запоріжжя до Гуляйполя та до Оріхова.

