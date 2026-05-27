Інформація про окупацію РФ Воздвижівки на Запоріжжі не відповідає дійсності, - DeepState. ВIДЕО
Інформація про окупацію російськими військами Воздвижівки, яка поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, не відповідає дійсності
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, окупанти 2-3 тижні тому просочилися в село і підняли свої прапори, але були ліквідовані чи взаті в полон Силами оборони.
"Ті, кого не змогли вчасно виявити та вбити, зуміли підняти декілька прапорів. Відразу було проведено швидку зачистку. Виродків взято в полон або ліквідовано. Прапори кацапії знищено", - йдеться в повідомленні.
Ситуація на Запоріжжі
- Раніше повідомлялося, що Кремль терміново перекидає нове поповнення до штурмових підрозділів 5-ї армії після значних втрат на Гуляйпільському напрямку.
- Також росіяни намагаються відрізати логістику від Запоріжжя до Гуляйполя та до Оріхова.
