УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11719 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
1 618 6

Інформація про окупацію РФ Воздвижівки на Запоріжжі не відповідає дійсності, - DeepState. ВIДЕО

Інформація про окупацію російськими військами Воздвижівки, яка поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, не відповідає дійсності

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, окупанти 2-3 тижні тому просочилися в село і підняли свої прапори, але були ліквідовані чи взаті в полон Силами оборони.

"Ті, кого не змогли вчасно виявити та вбити, зуміли підняти декілька прапорів. Відразу було проведено швидку зачистку. Виродків взято в полон або ліквідовано. Прапори кацапії знищено", - йдеться в повідомленні.

Читайте: РФ намагається прорватися до Оріхова на Запоріжжі: штурмують малими групами, - Сили оборони

Ситуація на Запоріжжі

Також дивіться: Степногірськ під контролем: спецпідрозділ ГУР "Артан" вибив окупантів із міста. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (4923) Пологівський район (422) Воздвижівка (4) DeepState (546)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи , як завжди , видають бажане за дійсне
Дулю вам і осиновий кілок в дупу , а не земля Украіни!!
показати весь коментар
27.05.2026 18:59 Відповісти
Коли вже буде позитивна інформація,типу:
Інформація про окупацію РФ Донецька не відповідає дійсності?
показати весь коментар
27.05.2026 19:00 Відповісти
Позитивна інформація буде тоді, коли )(уйло і його придворні пропагандони будуть висіти на гілляках а Москва буде зруйнована.
показати весь коментар
27.05.2026 19:18 Відповісти
Хтось має інформацію щодо Нової Токмачки? Каzап далі там дохне, чи відступив?
показати весь коментар
27.05.2026 19:16 Відповісти
Мала Токмачка під контролем ЗСУ !!
показати весь коментар
27.05.2026 21:22 Відповісти
 
 