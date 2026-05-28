Дроны с надписью "Полиция" на борту атаковали три танкера "теневого флота" РФ у берегов Турции. ВИДЕО

28 мая в Чёрном море у северного побережья Турции беспилотники атаковали три танкера, перевозившие российскую нефть в обход санкций.

Об этом пишет Türkiye Today со ссылкой на судоходное агентство Tribeca и подтверждает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В сетях опубликована видеозапись, на которой вроде бы снято место атаки. На записи видно большое судно, у кормы которого стоит надводный беспилотник. Его боевая часть, вероятно, не сработала. На борту надводного беспилотника можно разглядеть надпись, очень похожую на слово "Полиция".

Что известно?

По данным журналистов, инцидент произошел в четверг, 28 мая. Танкер James II (под флагом Палау) в момент удара был без груза в 80 км к северу от турецкого района Тюркели. Еще два судна - Altura и Velora (оба под флагом Сьерра-Леоне) - подверглись атаке беспилотников непосредственно во время перевалки нефти в море.

Агентство Tribeca сообщает, что к месту происшествия были направлены спасательные катера. По предварительным данным, экипажи не пострадали. На данный момент ни Киев, ни Москва официально не комментировали ночную атаку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ показала поврежденный подсанкционный газовоз "Arctic Metagaz" у берегов Ливии. ФОТО





Подробнее о судах "теневого флота" РФ

В то же время все три судна хорошо известны украинским спецслужбам как ключевые элементы "теневого флота" России:

James II: по данным ГУР МО, с июня 2024 года задействован в нелегальном экспорте сырья из портов РФ в обход ценового потолка G7. В мае 2025 года попал под санкции Великобритании.

Altura: всего за полтора года (с января 2024-го по июль 2025-го) успел вывезти около 6 млн баррелей российской нефти. Находится под жесткими санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании и Канады.

Velora: за аналогичный период перевезла 5,2 млн баррелей нефти для бюджета агрессора. С октября 2025 года находится под санкционными пакетами западных стран.

Читайте также: "Теневой флот" РФ как инструмент гибридной войны: танкеры шпионят за объектами НАТО и глушат GPS