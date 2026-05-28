Дроны с надписью "Полиция" на борту атаковали три танкера "теневого флота" РФ у берегов Турции. ВИДЕО
28 мая в Чёрном море у северного побережья Турции беспилотники атаковали три танкера, перевозившие российскую нефть в обход санкций.
Об этом пишет Türkiye Today со ссылкой на судоходное агентство Tribeca и подтверждает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
В сетях опубликована видеозапись, на которой вроде бы снято место атаки. На записи видно большое судно, у кормы которого стоит надводный беспилотник. Его боевая часть, вероятно, не сработала. На борту надводного беспилотника можно разглядеть надпись, очень похожую на слово "Полиция".
Что известно?
По данным журналистов, инцидент произошел в четверг, 28 мая. Танкер James II (под флагом Палау) в момент удара был без груза в 80 км к северу от турецкого района Тюркели. Еще два судна - Altura и Velora (оба под флагом Сьерра-Леоне) - подверглись атаке беспилотников непосредственно во время перевалки нефти в море.
Агентство Tribeca сообщает, что к месту происшествия были направлены спасательные катера. По предварительным данным, экипажи не пострадали. На данный момент ни Киев, ни Москва официально не комментировали ночную атаку.
Подробнее о судах "теневого флота" РФ
В то же время все три судна хорошо известны украинским спецслужбам как ключевые элементы "теневого флота" России:
-
James II: по данным ГУР МО, с июня 2024 года задействован в нелегальном экспорте сырья из портов РФ в обход ценового потолка G7. В мае 2025 года попал под санкции Великобритании.
-
Altura: всего за полтора года (с января 2024-го по июль 2025-го) успел вывезти около 6 млн баррелей российской нефти. Находится под жесткими санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании и Канады.
-
Velora: за аналогичный период перевезла 5,2 млн баррелей нефти для бюджета агрессора. С октября 2025 года находится под санкционными пакетами западных стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть, просто переплутали турецький алфавіт з нашим, бо нас там немає!
Ну як мінімум три канали-схеми активації заряду мали бути...
*****, деградація інженерно-диверсійної школи. Немає слів...
Здається мені, що це - тупа кацапська провокація...