Новости Теневой флот России
Дроны с надписью "Полиция" на борту атаковали три танкера "теневого флота" РФ у берегов Турции. ВИДЕО

Танкер James II

28 мая в Чёрном море у северного побережья Турции беспилотники атаковали три танкера, перевозившие российскую нефть в обход санкций.

Об этом пишет Türkiye Today со ссылкой на судоходное агентство Tribeca и подтверждает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В сетях опубликована видеозапись, на которой вроде бы снято место атаки. На записи видно большое судно, у кормы которого стоит надводный беспилотник. Его боевая часть, вероятно, не сработала. На борту надводного беспилотника можно разглядеть надпись, очень похожую на слово "Полиция".

Что известно?

По данным журналистов, инцидент произошел в четверг, 28 мая. Танкер James II (под флагом Палау) в момент удара был без груза в 80 км к северу от турецкого района Тюркели. Еще два судна - Altura и Velora (оба под флагом Сьерра-Леоне) - подверглись атаке беспилотников непосредственно во время перевалки нефти в море.

Агентство Tribeca сообщает, что к месту происшествия были направлены спасательные катера. По предварительным данным, экипажи не пострадали. На данный момент ни Киев, ни Москва официально не комментировали ночную атаку.

Подробнее о судах "теневого флота" РФ

В то же время все три судна хорошо известны украинским спецслужбам как ключевые элементы "теневого флота" России:

  • James II: по данным ГУР МО, с июня 2024 года задействован в нелегальном экспорте сырья из портов РФ в обход ценового потолка G7. В мае 2025 года попал под санкции Великобритании.

  • Altura: всего за полтора года (с января 2024-го по июль 2025-го) успел вывезти около 6 млн баррелей российской нефти. Находится под жесткими санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании и Канады.

  • Velora: за аналогичный период перевезла 5,2 млн баррелей нефти для бюджета агрессора. С октября 2025 года находится под санкционными пакетами западных стран.

так ціль уражено чи ні?
28.05.2026 16:42 Ответить
У поліції спитаєте
28.05.2026 16:44 Ответить
Напишите Рыбнадзор. Все обхохочемся...
28.05.2026 16:45 Ответить
Невдала атака... м'яко кажучи.
28.05.2026 16:45 Ответить
На борту надводного безпілотника можна розгледіти напис, який дуже схожий на слово "Поліція".Джерело: https://censor.net/ua/v4005554

Мабуть, просто переплутали турецький алфавіт з нашим, бо нас там немає!
28.05.2026 16:47 Ответить
Никаких танкеров, вёдрами пусть носят...
28.05.2026 16:48 Ответить
Могли би вже придумать дистанційний підрив, бо так наше буде до Атлантики допливать, лякаючі ООН та еврогеїв.
28.05.2026 16:52 Ответить
Який дятел проектував систему підриву???
Ну як мінімум три канали-схеми активації заряду мали бути...
*****, деградація інженерно-диверсійної школи. Немає слів...
28.05.2026 16:54 Ответить
Та це якийсь "цирк"... Писали-б, уже, латинськими буквами - під "міжнародність" "закосили-б". Бо у половині світу морська поліція плаває саме з такими написами... І який стосунок має "поліція" до ГУР, СБУ, чи ССО, які займаються БЕК?
Здається мені, що це - тупа кацапська провокація...
28.05.2026 17:07 Ответить
 
 