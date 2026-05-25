"Теневой флот" РФ как инструмент гибридной войны: танкеры шпионят за объектами НАТО и глушат GPS
Российские нефтяные танкеры "теневого флота", курсирующие по Балтийскому и Северному морям, всё чаще используются Кремлем для проведения гибридных операций.
Суда, которые формально транспортируют нефть, подпадающую под санкции, связывают с повреждением подводных коммуникаций и запуском разведывательных БПЛА вблизи военных объектов и аэропортов стран НАТО.
Об этом говорится в отчете организации ACLED, которая специализируется на сборе и анализе данных о вооруженных конфликтах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Шпионское оборудование под прикрытием гражданских судов
По данным исследователей, Россия превращает гражданские танкеры в инструменты военной разведки.
На судах "теневого флота" размещают:
-
аппаратуру для радиолокационной разведки;
-
системы для подавления сигналов GPS;
-
комплексы для мониторинга критической подводной инфраструктуры НАТО.
Активность российских судов в европейских водах привела к ряду серьезных инцидентов. В частности, с начала 2025 года:
-
Зафиксировано не менее 54 подозрительных случаев появления дронов вблизи объектов критической инфраструктуры европейских стран.
-
Произошло четыре случая повреждения подводных кабелей в Балтийском море.
"Постоянное присутствие таких судов вблизи европейских границ создает долгосрочную угрозу безопасности для стран Балтийского и Северного морей. Усиление контроля над "теневым флотом" и введение новых жестких санкций является для Европы стратегическим вопросом безопасности", — отмечают аналитики.
Напомним, ранее о росте угрозы со стороны РФ в Балтийском регионе официально предупреждали разведслужбы Эстонии и Дании. В настоящее время системное использование Россией коммерческого флота в военных целях заставляет лидеров ЕС искать новые правовые и военные механизмы противодействия.
