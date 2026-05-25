"Тіньовий флот" РФ як інструмент гібридної війни: танкери шпигують за об’єктами НАТО та глушать GPS

Російські нафтові танкери "тіньового флоту", що курсують Балтійським та Північним морями, дедалі частіше використовуються Кремлем для проведення гібридних операцій.

Судна, які формально транспортують підсанкційну нафту, пов’язують із пошкодженням підводних комунікацій та запуском розвідувальних БПЛА поблизу військових об’єктів та аеропортів країн НАТО.

Про це йдеться у звіті організації ACLED, яка спеціалізується на зборі та аналізі даних про збройні конфлікти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Шпигунське обладнання під прикриттям цивільних суден

За даними дослідників, Росія перетворює цивільні танкери на інструменти військової розвідки.

На суднах "тіньового флоту" розміщують:

апаратуру для радіолокаційної розвідки;

системи для глушіння сигналів GPS;

комплекси для моніторингу критичної підводної інфраструктури НАТО.

Активність російських суден у європейських водах призвела до низки серйозних інцидентів. Зокрема, з початку 2025 року:

Зафіксовано щонайменше 54 підозрілі випадки появи дронів поблизу об'єктів критичної інфраструктури європейських країн.

Сталися чотири випадки пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

"Постійна присутність таких суден поблизу європейських кордонів створює довгострокову безпекову загрозу для країн Балтійського та Північного морів. Посилення контролю над "тіньовим флотом" та запровадження нових жорстких санкцій є для Європи стратегічним питанням безпеки", - наголошують аналітики.

Нагадаємо, раніше про зростання загрози з боку РФ у Балтійському регіоні офіційно попереджали розвідслужби Естонії та Данії. Наразі системне використання Росією комерційного флоту для військових цілей змушує лідерів ЄС шукати нові правові та військові механізми протидії.

