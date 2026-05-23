Зеленський запровадив санкції проти 127 окупантів, відповідальних за ракетні удари, і 29 суден тіньового флоту РФ

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій щодо окупантів, які відповідальні за ракетні удари по території України, та морських суден, що є частиною тіньового військово-логістичного флоту Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Санкції проти окупантів

Як зазначається, до першого санкційного пакету увійшло 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Обмеження накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які застосували понад 4100 крилатих ракет повітряного базування X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 та аеробалістичних ракет "Кинджал".

Зокрема, вони завдавали ударів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року та багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025 року, що призвело до загибелі 38 людей, серед яких восьмеро дітей. Серед них і ті, хто завдавав ударів із використанням ФАБ-1500 і ФАБ-3000 по Маріуполю в березні 2022 року.

Також читайте: Велика Британія не скасовує жодних санкцій проти Росії, - міністр Браянт

Санкції також накладені на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ збройних сил Росії. Вони здійснили понад 1100 атак із використанням крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та балістичних ракет "Іскандер-М". Унаслідок цього були атаковані критична та цивільна інфраструктура по всій території України, завданий удар по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року, де загинуло 59 людей, атакована центральна частина Сум, де було 35 жертв, зокрема двоє підлітків, і завданий удар по центру Чернігова 17 квітня 2024 року, де внаслідок удару трьома ракетами загинуло 18 людей, ще 78 зазнали поранення.

Санкції проти торгових суден

До другого пакету увійшло 29 цивільних торгових суден, які задіяні в перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Щодо інших Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій.

"Санкції – це інструмент системного обмеження російської здатності вести війну. Один сьогоднішній пакет підсвічує канали постачання зброї для російської армії, подивимось, які порти тепер прийматимуть ці судна. Інший – персонально по тих, хто віддає накази та здійснює ракетний терор проти українських міст. Це про підвищення ціни агресії для Росії, ускладнення її військових операцій і формування невідворотної відповідальності за удари по цивільних людях та інфраструктурі", - наголосив радник- уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Також читайте: У Путіна дедалі менше варіантів у війні з Україною: він втрачає ресурси, - зовнішня розвідка Естонії

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

Читайте також: Удар по "Охматдиту": СБУ повідомила про підозру генералу РФ Кобилашу