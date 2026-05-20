Велика Британія не скасовує жодних санкцій проти Росії, - міністр Браянт
Міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт запевнив, що жодні чинні санкції проти Росії не скасовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Подробиці
Він назвав санкції Великої Британії проти РФ "найжорсткішим режимом санкцій у світі".
"Я хочу абсолютно чітко заявити, що наш режим санкцій сьогодні є жорсткішим, ніж був учора чи минулого тижня. Фактично, завдяки нормативним актам 2026 року щодо Росії ми відсьогодні вперше заборонимо імпорт не лише урану, а й російських нафтопродуктів, перероблених у третій країні. Ми жодних чинних санкцій не скасовуємо", - наголосив міністр.
Браянт вказав, що санкції проти РФ запроваджують поступово.
"Тому, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, ми видали цільову тимчасову ліцензію, щоб дозволити подальший імпорт дизельного палива та авіаційного палива.
Ці ліцензії є тимчасовими та цільовими. Ми будемо регулярно та неодноразово переглядати їх і призупинимо їх дію, щойно це стане можливим. У результаті всіх заходів, яких ми вжили, на ринку буде менше російської нафти, а не більше. Росія стане біднішою", - пояснив міністр.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що Велика Британія дозволила імпорт пального з російської нафти.
