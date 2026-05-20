Велика Британія не скасовує жодних санкцій проти Росії, - міністр Браянт

Міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт запевнив, що жодні чинні санкції проти Росії не скасовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Він назвав санкції Великої Британії проти РФ "найжорсткішим режимом санкцій у світі".

"Я хочу абсолютно чітко заявити, що наш режим санкцій сьогодні є жорсткішим, ніж був учора чи минулого тижня. Фактично, завдяки нормативним актам 2026 року щодо Росії ми відсьогодні вперше заборонимо імпорт не лише урану, а й російських нафтопродуктів, перероблених у третій країні. Ми жодних чинних санкцій не скасовуємо", - наголосив міністр.

Браянт вказав, що санкції проти РФ запроваджують поступово.

"Тому, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, ми видали цільову тимчасову ліцензію, щоб дозволити подальший імпорт дизельного палива та авіаційного палива.

Ці ліцензії є тимчасовими та цільовими. Ми будемо регулярно та неодноразово переглядати їх і призупинимо їх дію, щойно це стане можливим. У результаті всіх заходів, яких ми вжили, на ринку буде менше російської нафти, а не більше. Росія стане біднішою", - пояснив міністр.

Також читайте: Зеленський пропонує відновити формат E3 для переговорів із Росією, - The Telegraph

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Велика Британія дозволила імпорт пального з російської нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США тиснуть на Україну та країни Балтії з вимогою послабити санкції проти Білорусі, - Bloomberg