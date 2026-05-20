УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10408 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Білорусі Санкції проти Білорусі Відносини США та Білорусі
1 915 31

США тиснуть на Україну та країни Балтії з вимогою послабити санкції проти Білорусі, - Bloomberg

США тиснуть на Україну щодо послаблення санкцій проти Білорусі

Сполучені Штати Америки чинять тиск на Україну з метою послаблення обмежень на імпорт калійних добрив із Білорусі. Окрім цього, Вашингтон просить Київ офіційно звернутися до європейських партнерів із закликом зробити аналогічний крок.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Мотивація Вашингтона: Спроба віддалити Мінськ від Москви

До запровадження жорстких західних санкцій калійні добрива, які використовуються для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, були головним джерелом валютних надходжень для білоруського режиму.

У Вашингтоні переконані, що часткове скасування цих обмежень та відновлення експорту допоможе послабити економічну залежність Мінська від Кремля та "віддалити" Олександра Лукашенка від Москви.

За даними видання, США вже скасували низку власних обмежень. Це стало частиною непублічної угоди, в межах якої мінський режим звільнив кілька сотень політичних в'язнів.

Проте американських кроків недостатньо. Без аналогічного рішення з боку Європейського Союзу Білорусь не може використовувати критично важливі для неї судноплавні шляхи через термінали в Балтійському морі. Через це Мінськ і надалі залишається змушеним покладатися на російські порти та залізничну інфраструктуру.

Реакція країн Балтії

Тиск з боку Сполучених Штатів уже відчули і в ЄС. Зокрема, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис під час закритого засідання правлячої партії заявив, що його країна, а також інші держави Балтії, наразі перебувають під дипломатичним тиском США через питання білоруського калію.

Водночас європейські лідери не поспішають йти на поступки:

  • Позиція Литви: Президент Гітанас Науседа вже чітко заявив, що підтримуватиме продовження та навіть посилення санкцій на наступний рік.

  • Причина відмови: У Вільнюсі наголошують, що білоруський режим жодним чином не змінив своєї поведінки, не припинив репресії всередині країни та продовжує активно допомагати Росії у війні проти України.

Також читайте: Сирський про загрозу вторгнення з Білорусі: Це реально, РФ прораховує наступальні операції

Автор: 

Білорусь (8102) санкції (13165) США (26558) Україна (7239)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
США мають іти на ЮГ.....прямо в тому напрямку
показати весь коментар
20.05.2026 11:43 Відповісти
+11
І нічого не пропонують натомість? А хуху не хохо?
показати весь коментар
20.05.2026 11:45 Відповісти
+9
В той час як Білорусь постачає країну агресора паливом і рештою,надає свої аеродроми для літаків москалів,дрони летять безперешкодно для тероризму по Україні,а так все решту - божий адуванчік((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
20.05.2026 11:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США мають іти на ЮГ.....прямо в тому напрямку
показати весь коментар
20.05.2026 11:43 Відповісти
В той час як Білорусь постачає країну агресора паливом і рештою,надає свої аеродроми для літаків москалів,дрони летять безперешкодно для тероризму по Україні,а так все решту - божий адуванчік((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
20.05.2026 11:45 Відповісти
І нічого не пропонують натомість? А хуху не хохо?
показати весь коментар
20.05.2026 11:45 Відповісти
Хо ПНХ !
показати весь коментар
20.05.2026 11:52 Відповісти
Хай з Іраном розберуться.
показати весь коментар
20.05.2026 11:49 Відповісти
Скоріше - Іран , з ними , розбереться
показати весь коментар
20.05.2026 12:57 Відповісти
Мже бути.
показати весь коментар
20.05.2026 13:44 Відповісти
тобто підору трампу мало, що він зняв санкції з параші по нафті,

хоче торгувати калієм з білорашкою.

коли ж це риже падло вже здохне?
показати весь коментар
20.05.2026 11:52 Відповісти
Слабшають США капітально, вже і таргану підмахувати почали ... мабуть злякались кацапських макетів ЯЗ які ***** таргану підігнав 🤔
показати весь коментар
20.05.2026 11:57 Відповісти
Это было неизбежно. Большинство "диктаторов" у Запада как уродливые маленькие собачки у тупых блондинок. Им нравится их гладить за яйца, если они послушные. Барбос Лука тоже наконец нашел своего папика.
показати весь коментар
20.05.2026 11:59 Відповісти
Той випадок що сша вже більше робить шкоди ніж користі для України. Вірніше, Україні Тромб вже взагалі нічим не допомагає. Краще б Тромб сидів на своєму острові і не сунув своє облізле рило в Україну і взагалі на цей континент.
показати весь коментар
20.05.2026 12:00 Відповісти
Надіюсь вже цієї осені Тромб і його республіканці з тріском програють вибори, а потім і за саму облізлу руду мавпу візьмуться
показати весь коментар
20.05.2026 12:03 Відповісти
Схоже там психіатри вже готують рудій мавпі статус неосудного. Він не хворий, а просто тупа мерзенна тварина з диктаторським нахилом до того ж агент кремля.
показати весь коментар
20.05.2026 12:30 Відповісти
США на Іран наклали санкції, щоб Іран пійшов на переговори.

США через Україну та країни Балтіії, хочуть послабити санкції проти Білорусі
показати весь коментар
20.05.2026 12:03 Відповісти
та всі розуміють що руде***** працює на *****
показати весь коментар
20.05.2026 12:03 Відповісти
"У Вашингтоні переконані, що часткове скасування цих обмежень та відновлення експорту допоможе послабити економічну залежність мінська від кремля та "віддалити" Олександра Лукашенка від Москви" - схоже, у Вашингтоні сидять ідіоти. Чому ж лукавий тарган не віддалявся від ху#ла, коли взагалі не було ніяких сакцій?
показати весь коментар
20.05.2026 12:03 Відповісти
Вова знову швиденько розкорячиться, як і з копалинами, чи хоч мукне, що Бєлораша спочатку має перестати надавати свою територію для рашистських шахедів які щодняі вбивають українців?
показати весь коментар
20.05.2026 12:03 Відповісти
А як і чим США тиснуть на нашого патріотичного Бубочку? Бо ми два роки чули, що ніби США змушували Бубочку вивести війська з Донецької і Луганської областей, а виявилося, що Бубочка тупо брехав і всі ненавиділи США і на руках носили брехуна. США не вимагали вивести наші війська, США радили зменшити корупцію і не красти з міжнародної допомоги.
показати весь коментар
20.05.2026 12:05 Відповісти
скоріш би ця осінь , щоб закрилась ця палата N6 в тій омериці .
показати весь коментар
20.05.2026 12:11 Відповісти
Трампонутий, робить все що наказує ху...ло, тому не зважаючи на заяви бульбафюрера, він пропонує підтримати його підготовку до війни. Всі цивілізовані, країни це зрозуміли, так він через свого друга потужного пропонує це зробити.
показати весь коментар
20.05.2026 12:12 Відповісти
Канада має силу силенну калійних добрив. І за попередніх президентів США експортувала їх на американський ринок в достатній кількості. Але "найрозумніший" Трамп обклав Канаду митами від чого ціни на добрива на ринку США значно підскочили. Ай я яй подумав Трамп і згадав про дружбана Лукашенка і точніше про білоруський калій. Але й тут заковика. Європейські санкції.
показати весь коментар
20.05.2026 12:12 Відповісти
снятие санкций с продукции РБ автоматически означает такой же режим торговли для продукции страны-агрессора. (они просто рашисткие товары будут называть белорусскими и гнать через территорию РБ)
показати весь коментар
20.05.2026 12:15 Відповісти
Руде чмо знає це прекрасно, і саме цього і прагне. Воно у всьому рашці допомагає.
показати весь коментар
20.05.2026 12:24 Відповісти
Гнуть того, хто прогинається. Така сувора правда життя.
показати весь коментар
20.05.2026 12:21 Відповісти
Для України Білорусь така сама країна агресор як і хлостан. То з якого будуна?
показати весь коментар
20.05.2026 12:21 Відповісти
Агент Краснов повністю пустився берегу, натягнув будьонівку, червоні труси та маше триколором.
показати весь коментар
20.05.2026 12:23 Відповісти
****** новина, всі миротворці світу - сі, рижий, *****, пельмень...
на східому фронті без перемен...
показати весь коментар
20.05.2026 12:24 Відповісти
Маленьке зауваження. Не Штати, а рудий підар і його оточення. Хай піздують відомим курсом
показати весь коментар
20.05.2026 12:30 Відповісти
Пропоную показати піндосам відео де тарган розповідав з яких напрямків Україна планувала напасти на рашку.
показати весь коментар
20.05.2026 12:39 Відповісти
Трамп і команда про гроші а не про перемогу
показати весь коментар
20.05.2026 12:45 Відповісти
Піндосятіна, ти вже свою країну і одне мйсце засунала, ще іншим вказуєш що робити?
прибрати санкції проти тих з ким фактично воюєш!? Нікчемні, тупі лицеміри
показати весь коментар
20.05.2026 12:57 Відповісти
 
 