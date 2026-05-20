США тиснуть на Україну та країни Балтії з вимогою послабити санкції проти Білорусі, - Bloomberg

Сполучені Штати Америки чинять тиск на Україну з метою послаблення обмежень на імпорт калійних добрив із Білорусі. Окрім цього, Вашингтон просить Київ офіційно звернутися до європейських партнерів із закликом зробити аналогічний крок.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Мотивація Вашингтона: Спроба віддалити Мінськ від Москви

До запровадження жорстких західних санкцій калійні добрива, які використовуються для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, були головним джерелом валютних надходжень для білоруського режиму.

У Вашингтоні переконані, що часткове скасування цих обмежень та відновлення експорту допоможе послабити економічну залежність Мінська від Кремля та "віддалити" Олександра Лукашенка від Москви.

За даними видання, США вже скасували низку власних обмежень. Це стало частиною непублічної угоди, в межах якої мінський режим звільнив кілька сотень політичних в'язнів.

Проте американських кроків недостатньо. Без аналогічного рішення з боку Європейського Союзу Білорусь не може використовувати критично важливі для неї судноплавні шляхи через термінали в Балтійському морі. Через це Мінськ і надалі залишається змушеним покладатися на російські порти та залізничну інфраструктуру.

Реакція країн Балтії

Тиск з боку Сполучених Штатів уже відчули і в ЄС. Зокрема, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис під час закритого засідання правлячої партії заявив, що його країна, а також інші держави Балтії, наразі перебувають під дипломатичним тиском США через питання білоруського калію.

Водночас європейські лідери не поспішають йти на поступки:

Позиція Литви: Президент Гітанас Науседа вже чітко заявив, що підтримуватиме продовження та навіть посилення санкцій на наступний рік.

Причина відмови: У Вільнюсі наголошують, що білоруський режим жодним чином не змінив своєї поведінки, не припинив репресії всередині країни та продовжує активно допомагати Росії у війні проти України.

