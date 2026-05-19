Сирський про загрозу вторгнення з Білорусі: Це реально, РФ прораховує наступальні операції
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про загрозу розширення північного фронту з боку Білорусі, Україна знає про наміри Росії.
Про це він сказав в інтерв'ю "Мілітарному", інформує Цензор.НЕТ.
Про загрозу розширення фронту
Сирський зазначив, що Росія активно прораховує і планує наступ.
"По-перше, ми маємо 1200 км активного фронту. Противник переважає в кількості бригад полків нас вдвічі. Тобто не буду далі розголошувати, але ви розумієте, що ми постійно ведемо бойові дії і є тенденція до того, що лінія фронту збільшуватиметься. Ви знаєте останні дані нашої розвідки, заяви нашого президента України про загрозу Росії з боку Білорусі.
Це реально, ми знаємо ці дані, про те, що генштаб РФ зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі", - сказав він.
Сирський додав, що відкриття нового напрямку означатиме ще більше навантаження на фронт.
Що передувало?
Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По-перше, ми маємо 1000 - 1200 км активного фронту.
як там твої батьки на паРаші, сирок ?
досить лякати
бульбофюрер не дурак, він знає що мозирський НПЗ відразу вийде з чату
Лише контрактна армія - шлях до перемоги ❗️
Плати-плати-плати
Сходіть до лікаря. Вам не завадить галопередол.