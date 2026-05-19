Сирський про загрозу вторгнення з Білорусі: Це реально, РФ прораховує наступальні операції

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про загрозу розширення північного фронту з боку Білорусі, Україна знає про наміри Росії.

Про загрозу розширення фронту

Сирський зазначив, що Росія активно прораховує і планує наступ.

"По-перше, ми маємо 1200 км активного фронту. Противник переважає в кількості бригад полків нас вдвічі. Тобто не буду далі розголошувати, але ви розумієте, що ми постійно ведемо бойові дії і є тенденція до того, що лінія фронту збільшуватиметься. Ви знаєте останні дані нашої розвідки, заяви нашого президента України про загрозу Росії з боку Білорусі. 

Це реально, ми знаємо ці дані, про те, що генштаб РФ зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі", - сказав він.

Сирський додав, що відкриття нового напрямку означатиме ще більше навантаження на фронт.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.

Зельоні там межи собою взагалі не спілкуються? Збираються тільки на групове фото з назвою "Нарада"? Один одне стверджує. Інший протилежне.
19.05.2026 19:25 Відповісти
"По-перше, ми маємо 10000 км активного фронту"

По-перше, ми маємо 1000 - 1200 км активного фронту.
19.05.2026 19:26 Відповісти
Там стіна яценюка, захищає надійно
19.05.2026 19:30 Відповісти
ты понимаешь разницу между московией и Белорусью? или тебе главное бред написАть?!
19.05.2026 19:45 Відповісти
По тому що Ігор написав, я так розумію, білоруси крутіші та небезпечніші москалів.😸
19.05.2026 20:04 Відповісти
Між нами і ними бурштинова імперія та болота, пох 😁😁😁
19.05.2026 20:07 Відповісти
ще i китайцi у темi)
19.05.2026 21:41 Відповісти
Пропоную викрасти папашу сирського з московії і закопати по пояс на кордоні з бульбаруссіей
19.05.2026 19:27 Відповісти
відволікають від корупції в Zельоной ОПі
19.05.2026 19:28 Відповісти
які ж ви ******** що Оманська Гнида що руснявий сирок

як там твої батьки на паРаші, сирок ?
19.05.2026 19:32 Відповісти
Нормаль, он там після виборів Зеленського батяня Єрмака їздив до росії. То напевно провідав.
19.05.2026 19:35 Відповісти
Хз, може все бути, але так " легко" про це говорити наче це просто якась незручність вийде. А взагалі у нас купа безпекових угод, всі як підтягнути я за нас. І кацапів вже ж мало... Ну це судячи з новин та заяв. І взагалі потрібно за безпеку Європи впершу чергу піклуватися, а не за які українські кордони тут Сирьському розповідати.
19.05.2026 19:34 Відповісти
коротше дiзнаемось по факту, як у 22-му, якщо що.
19.05.2026 19:34 Відповісти
Це шо, запрошення?
19.05.2026 19:36 Відповісти
а рочкiв сiко?) бо я подумаю..)
19.05.2026 21:39 Відповісти
Лукашенку вже до хріна рочків.
19.05.2026 21:43 Відповісти
Путєн нападе, Бууу!!!
досить лякати
бульбофюрер не дурак, він знає що мозирський НПЗ відразу вийде з чату
19.05.2026 19:41 Відповісти
тут він правий...
19.05.2026 19:41 Відповісти
Що "несвідомі " українці не хочуть бусифікуватись і бути гарматним м'ясом ,так наші доморощені " стратєгі " вирішили полякати - то придністров'я нападе ,то білорусія нападе ,то кацапи ядєрну бімбу на "центр прінятія рєшеній " скинуть ,то марсіани висадять десант на Майдані ,то ще якусь маячню видумають ,тільки вже давно не лютий 2022 і в тцк вже ніхто добровільно не побіжить.
19.05.2026 20:10 Відповісти
Саме так
Лише контрактна армія - шлях до перемоги ❗️
Плати-плати-плати
19.05.2026 20:16 Відповісти
Так в нас і молодь 18-24 щось не дуже хочуть і за мільйон рекрутуватись ,а вони ще хочуть щоб холопи за 20 000 бусифікувались
19.05.2026 20:37 Відповісти
Щоб це не було реально, потрібно першим почати наступ на Білорусь і звільнити дружню країну від кацапстанського панування, і білоруси в цьому допоможуть ЗСУ!
19.05.2026 20:16 Відповісти
🚑💊💊💊🛏
Сходіть до лікаря. Вам не завадить галопередол.
19.05.2026 20:31 Відповісти
Не допоможуть. Їм картопляний тарган ок на 60%.
19.05.2026 20:32 Відповісти
Яка так Біляросія? ШАШЛІК! На майскіє!!
19.05.2026 20:16 Відповісти
А западные куколды уже потужно осудили такие мувы, может быть сказали что тогда введут свой контингент в Украину если белорашка попрет? А точно, они только языком чесать горазды
19.05.2026 20:16 Відповісти
Ішак намагався відволікти суспільство від запитання: "хто такий вова". Тож, тепер ще й підключився троянський кінь. Обкурене чмо перед великою війною повідомлення від розвідтоватиства світу заперечувало, а тепер стало всезнаючим. На нари мудака хитродупого!
19.05.2026 21:11 Відповісти
 
 