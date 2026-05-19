Сирський про загрозу вторгнення з Білорусі: Це реально, РФ прораховує наступальні операції

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про загрозу розширення північного фронту з боку Білорусі, Україна знає про наміри Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю "Мілітарному", інформує Цензор.НЕТ.

Про загрозу розширення фронту

Сирський зазначив, що Росія активно прораховує і планує наступ.

"По-перше, ми маємо 1200 км активного фронту. Противник переважає в кількості бригад полків нас вдвічі. Тобто не буду далі розголошувати, але ви розумієте, що ми постійно ведемо бойові дії і є тенденція до того, що лінія фронту збільшуватиметься. Ви знаєте останні дані нашої розвідки, заяви нашого президента України про загрозу Росії з боку Білорусі.

Це реально, ми знаємо ці дані, про те, що генштаб РФ зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі", - сказав він.

Сирський додав, що відкриття нового напрямку означатиме ще більше навантаження на фронт.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.

