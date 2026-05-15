РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО, - Зеленський. ФОТО

Російське керівництво розглядає плани нових агресивних операцій з території Білорусі, а ГУР перехопило документи окупантів щодо підготовки масованих ударів по політичних та військових центрах України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Білоруський напрямок: загроза для Києва та НАТО

За словами президента, зафіксовано нові контакти між Кремлем та Олександром Лукашенком. Мета Москви — втягнути Білорусь у нову фазу війни.

Напрямки атаки: Росія розглядає варіанти ударів на південь (Чернігівсько-Київський напрямок) або на північ (проти однієї з країн НАТО) з білоруської території.

Реакція України: Силам оборони доручено посилити цей напрямок. План реагування буде затверджено на найближчій Ставці.

"Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Ми будемо захищати себе, якщо Лукашенко схибить та вирішить підтримати цей російський намір", - наголосив Зеленський.

Плани Кремля щодо ударів по "центрах ухвалення рішень"

Фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують, по "центрах ухвалення рішень". Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

"Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу. Українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація. Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну", - заявив Зеленський.

Далекобійні санкції та удари по НПЗ

Третім ключовим питанням наради стало визначення цілей для подальших атак по території РФ.

Пріоритети: Нафтова промисловість, воєнне виробництво та особи, відповідальні за воєнні злочини.

Результативність: Зеленський подякував воїнам за розбудову системи "далекобійних санкцій", які стають все більш відчутними для агресора.

