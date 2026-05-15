РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО, - Зеленський. ФОТО

Російське керівництво розглядає плани нових агресивних операцій з території Білорусі, а ГУР перехопило документи окупантів щодо підготовки масованих ударів по політичних та військових центрах України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Білоруський напрямок: загроза для Києва та НАТО

За словами президента, зафіксовано нові контакти між Кремлем та Олександром Лукашенком. Мета Москви — втягнути Білорусь у нову фазу війни.

  • Напрямки атаки: Росія розглядає варіанти ударів на південь (Чернігівсько-Київський напрямок) або на північ (проти однієї з країн НАТО) з білоруської території.

  • Реакція України: Силам оборони доручено посилити цей напрямок. План реагування буде затверджено на найближчій Ставці.

"Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Ми будемо захищати себе, якщо Лукашенко схибить та вирішить підтримати цей російський намір", - наголосив Зеленський.

Плани Кремля щодо ударів по "центрах ухвалення рішень"

Фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують, по "центрах ухвалення рішень". Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

"Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу. Українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація. Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну", - заявив Зеленський.

Далекобійні санкції та удари по НПЗ

Третім ключовим питанням наради стало визначення цілей для подальших атак по території РФ.

  • Пріоритети: Нафтова промисловість, воєнне виробництво та особи, відповідальні за воєнні злочини.

  • Результативність: Зеленський подякував воїнам за розбудову системи "далекобійних санкцій", які стають все більш відчутними для агресора.

Топ коментарі
4 роки не стріляли по центрах прийняття рішень, а як тільки міндічі поперли, так і надумали стрілять. Всім згуртуватися навколо вождя і триматися до кінця!
15.05.2026 16:35 Відповісти
Сильно намахивает на отвлечение внимания от Ермака и суда над ним . Весь этот треш с гадалка , домами для Вовы и компании . Надо ведь перебить , и побыстрее .
15.05.2026 16:39 Відповісти
В склад з мівіною будуть бити? А ти яку "відповідь" готуєш? Здриснеш в буркіна-фасо?
15.05.2026 16:34 Відповісти
Ось, зебіли сферичний у вакуумі виліз
показати весь коментар
15.05.2026 16:54 Відповісти
В ЮАР контакты лучше).
показати весь коментар
15.05.2026 17:01 Відповісти
Нє, в ширіньку зеленського, ясно ж сказано «в центр прийняття рішень». А вирішить він проблему просто - видасть указ про заборону бити по таким центрам. Видав же указ про дозвіл проведення параду на москві і це спрацювало - спокійно провели!
показати весь коментар
15.05.2026 17:18 Відповісти
Знлв путін їде до Сі аби дав дозвіл на оце все?
Шо там Європа, занепокоєна, а Трамп?

«

💩🇨🇳 путін здійснить одноденний візит до Пекіна лише через кілька днів після саміту Трампа та Сі Цзіньпіна.

Візит, як очікується, відбудеться наприкінці наступного тижня, 20 травня, повідомили джерела газети South China Morning Post.

Джерела повідомили, що приїзд путіна навряд чи супроводжуватиметься такою ж помпезністю, з якою приймали Трампа, оскільки китайські чиновники були зайняті підготовкою до візиту американського президента.

PS: скоріш за все на ній буде вирішуватися питання щодо початку військових провокацій щодо країн НАТО на східному кордоні

Надіємось🙏 цього не станеться...

@Ukrainian_timess»

Це шо взагалі таке?
показати весь коментар
15.05.2026 16:35 Відповісти
До кінця бюджетних ресурсів ?
До до кінця посадовців з ізраїльскими паспортами ???
показати весь коментар
15.05.2026 16:41 Відповісти
Ресурсів, але не тих.
показати весь коментар
15.05.2026 16:43 Відповісти
Гадалка нагадала, або буданов, Таро розкинув...
показати весь коментар
15.05.2026 16:37 Відповісти
По "центрам ухвалення рішень" якраз і не вдарять. Вдарять як завжди по енергетиці або 5 поверхівкам
показати весь коментар
15.05.2026 16:37 Відповісти
у піаніста центр ухвалення рішень в Парижі
показати весь коментар
15.05.2026 16:38 Відповісти
Ну не знаю, українці так переживають за ці "центри рішень"? Я думаю ні.
показати весь коментар
15.05.2026 16:45 Відповісти
Ермак уже сидит в камере СИЗО. Поздно отвлекать от него внимание.
показати весь коментар
16.05.2026 03:28 Відповісти
Пісьман ( вова гєйсман ) ніколи б не сказав таке, якби це була розвід інформація! Навпаки - був би указ про обов'язкові шашлики
показати весь коментар
15.05.2026 16:39 Відповісти
ага ви його зловите ,він як фігаро сьогодні тут ,а завтра там
показати весь коментар
15.05.2026 16:41 Відповісти
Це провокація проклятих англосаксів. Всі на шашликі,товарищі!
показати весь коментар
15.05.2026 16:41 Відповісти
Зєля відволікає увагу від Алі-Баби, чи так виправдовує свої тривалі поїздки за кордон своїми заявами?
показати весь коментар
15.05.2026 16:43 Відповісти
Посилить потужне здриснення в інші країни?
показати весь коментар
15.05.2026 16:44 Відповісти
1. Навіть самий придуркуватий не буде оприлюднювати свої плани;
2. Аллаху Акбар, що хоч менорку із синагогами не будуть прасувати.
показати весь коментар
15.05.2026 16:44 Відповісти
Не розповсюджуйте кацапську пропаганду, вони вже раз наступали з Білорусі і отримали піздюлєй що мало не здалося
показати весь коментар
15.05.2026 16:44 Відповісти
по твоєму кацапи такі довбойоби, що знову попруть 60км колонами? нажаль для нас вони суки вчаться і роблять висновки, але тобі з ТРО "Варшава/Познань/Вроцлав/Гданськ і т.п." мабуть видніше! стули пельку собака сутула, досі не всіх наших хлопців з полону звільнили, саме з того напрямку...
показати весь коментар
15.05.2026 21:30 Відповісти
Щось "забористе привіз з Румунії або банально відволікає увагу від єрмака.
показати весь коментар
15.05.2026 16:45 Відповісти
навпаки, эрмака схопили, щоб вгдвернути увагу
показати весь коментар
15.05.2026 16:49 Відповісти
Ну, агента Козиря там не буде, так що, можна!
Цікаво, крім потужного повідомлення найвеличнішого, щось у відповідь відбудеться?
Хоча б список ударів по дачах ***** підготуєте?
показати весь коментар
15.05.2026 16:48 Відповісти
Що, знову х@йло нападе?
показати весь коментар
15.05.2026 16:48 Відповісти
Віслюк,де наша балістика?
показати весь коментар
15.05.2026 16:48 Відповісти
Яка? Зовнішня чи внутрішня?
показати весь коментар
15.05.2026 18:18 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
15.05.2026 18:19 Відповісти
Це особисто пуйло сказав зелі?
Не дивно, що перед тим як має бути масований удар по Києву з людськими жертвами, зеля напередодні тікає за кордон.
І після удару повертається в Київ.
показати весь коментар
15.05.2026 16:54 Відповісти
Насчет ударов говорить не буду, этого я не могу знать - разве что я бы на месте россиян не рисковал - все таки судя по карте посольство КНР от здания в Мариинском парке в 400 метрах. Видя точность их ракет - могут вполне попасть в посольство - а тут товарищ Си точно не похвалит, а может и по попке даст. Но можно говорить уверенно - никакого вторжения из Беларуси нет и быть не может, даже в 22 году оно случилось только потому что ничего не сделали для того чтобы его предотвратить. Там всего несколько дорог, плюс леса, болота, с современным уровнем дронов любая колонна техники будет остановлена и уничтожена за час, причем она даже не увидит тех кто ее уничтожил. А рассматривать возможность вторжения пешими силами, штурмовыми двойками через леса, реки и болота, с логистикой в виде таких же пеших "верблюдов" вообще смысла нет.
показати весь коментар
15.05.2026 16:55 Відповісти
Повністю погоджуюсь! Можу лише трохи доповнити. Про удари по центрах вони вже давно грозяться, але щось не б'ють, мабуть нема чим. Та й чим можна пробити 95 м глибини, що проектувалось для витримування ядерних ударів? Навіть найбільша протибункерна бомба GBU-57 лише 61 м пробиває.
показати весь коментар
15.05.2026 18:27 Відповісти
і шо? в нас 4 рази в сутки КАБи прилітають, а Києву настрать
показати весь коментар
15.05.2026 16:55 Відповісти
ви фотки бачили підїзда, якому наср*ть!??
показати весь коментар
16.05.2026 03:33 Відповісти
Бачив. Я живу в Україні де 4 рази на добу (утро, обід, вечір, ніч) треба ховатись від КАБів. Як вам таке?
ФПВ, молнії літають як в себе дома, приліт за прилітом, це вже без шахедів, ланцетів, гербер. І це все летить, протидії - нуль. Вбиті і поранені. То я маю повне право казати що Києву насрать
показати весь коментар
16.05.2026 10:22 Відповісти
Оту херню вони мабуть здерли з Гугл картів і пришпандьорили опис?
показати весь коментар
15.05.2026 16:55 Відповісти
Як тільки якісь чиновники тікають з награбованим, одразу починається відволікання уваги.
показати весь коментар
15.05.2026 16:55 Відповісти
Корупція в центрах прийняття рішень це той чинник який допомагає оркам у війні, тому і за 4 роки війни не було замахів на нашу еліту, хоча у всіх війнах наоборот, завжди стараються зруйнувати управління щоб внести хаос.
показати весь коментар
15.05.2026 16:59 Відповісти
Мабуть, хочуть поцілити в мангал!
показати весь коментар
15.05.2026 17:02 Відповісти
А що за "центр прийняття рішень" такий? Раптом це не Вєроніка Феншуй?
показати весь коментар
15.05.2026 17:05 Відповісти
Ну не стріляти ж по цьому "центру прийняття рішень":
показати весь коментар
15.05.2026 17:23 Відповісти
А потім виявиться, що є "розвідінформація" про те, що путін висунув умовою відмови від ударів по "центрах прийняття рішень" - припинення кримінального переслідування Єрмака і інших "ефективних менеджерів" з ізраїльськими паспортами в потаємній кишені.
Ну і далі, список "хотЄлок" путіна можна буде продовжувати, періодично змінюючи.
показати весь коментар
15.05.2026 17:07 Відповісти
Він не бреше! Він читає, що йому розпечатали.
показати весь коментар
15.05.2026 17:30 Відповісти
Остапа в черговий раз понесло.
показати весь коментар
15.05.2026 17:39 Відповісти
Це по квартирі гадалки Єрмака вдарять, чи свого генерала СВР ліквідують.
показати весь коментар
15.05.2026 17:44 Відповісти
Гнусавый выродок врёт, дабы внимания от проблем со своим любовником Ермаков отвлечь, сегодня будет нападение с Белоруссии, а завтра с Приднестровья, ага
показати весь коментар
15.05.2026 17:57 Відповісти
Пора їхати по гондурасам за "безпековими угодами", бо ті, що були підписані вже прострочені.
показати весь коментар
15.05.2026 18:06 Відповісти
Та ні! Ти перед ударом швиденько чкурнеш за кордон на якийсь 1001 саміт з партнерами,а по будинках "маленьких українців-гоїв" поблизу попаде....
показати весь коментар
15.05.2026 18:10 Відповісти
зелена кончена потвора !!! Йди су* о у відставку . Негайно !!! Нацкомітет захисту України без тебе впорається !!! 🤡 чорт Геть !!!...
показати весь коментар
15.05.2026 18:35 Відповісти
Все ясно. Треба випускати дєрьмака і сплатітся навколо зєлі і йогомшобли.
показати весь коментар
15.05.2026 18:50 Відповісти
Росіяни зараз шукають, де перебуває українське керівництво, щоб нас знищити, - Зеленський
показати весь коментар
15.05.2026 20:05 Відповісти
По людях простих вони б'ють, а не по резиденціях і маєтках. Схоже на змову.
Двушечки на москву, сирські м'ясники зі Скелями, де прив'язують до дерев хворих людей і лупцють шлангами, з родичами в кацапії, апарати єлізарова, що не знають української мови, ген. прокурори з замами зі зв'язками з агресором і т.д.
показати весь коментар
15.05.2026 20:07 Відповісти
так ще чого доброго, по кончі-заспі лупануть, за що після цього воювати?🙂
показати весь коментар
15.05.2026 20:35 Відповісти
за новий ієрусалим
показати весь коментар
15.05.2026 22:50 Відповісти
Цією "новиною" ішак прогнозує свою чергову екскурсію.
показати весь коментар
15.05.2026 20:43 Відповісти
А я вам зараз покажу звідки готувався напад ..... 😅🤣😂 Ось і карти є .. 🤣
показати весь коментар
15.05.2026 21:34 Відповісти
Цей наркоман знову несе хрєнь щоб відволікти увагу від проблем всередині країни
показати весь коментар
15.05.2026 21:38 Відповісти
Сраний адміне, дублюю попередній комент.
Тільки довбограй може оприлюднити свої плани щодо захисту своїх рубежів!
"Аллаху Акбар за те, що у планах русіш швайне нема синаног з менорою!"
показати весь коментар
15.05.2026 22:49 Відповісти
Кому точно можна писати заповiти так це жителям радянських панельок. А бункерним щурам прохання не турбуватися.
показати весь коментар
15.05.2026 23:51 Відповісти
в тєлєграммє наш Потужний попереджає НАТУ💩
це ж на інтелектуалів розраховано😂
показати весь коментар
16.05.2026 00:13 Відповісти
одним словом нічого нового, одним словом все те, що робиться вже більше ніж останні 4 роки....
показати весь коментар
16.05.2026 02:20 Відповісти
яка брехлива гнида, це так за дєрьмака залякує піськограй оманських саун...
показати весь коментар
16.05.2026 04:49 Відповісти
Мгу! раз по центру рішень, то Зеленському з командою ППУ , нема чого й хвилюватись.
показати весь коментар
16.05.2026 05:12 Відповісти
 
 