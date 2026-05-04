Україна фіксує певну активність у Білорусі, треба бути готовим до будь-яких подій, - ДПСУ

Загроза з боку Білорусі: що кажуть у Держприкордонслужбі?

У Державній прикордонній службі заявили, що фіксують створення логістичних напрямків та полігонів на території Білорусі.

Про це в ефірі Новини Live заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Певна активність загалом, якщо оцінювати, на території Білорусі відбувається. Зокрема щодо створення логістичних напрямків, щодо створення полігонів, щодо подальшої можливої активності щодо співпраці з Росією. На жаль, Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку", - зазначив він.

Водночас, за словами Демченка, станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатніх сил чи підрозділів, які могли б загрожувати Україні. 

"Але в будь-який момент вся ця інфраструктура, які створює Білорусь, може бути використана Росією. В той же час підрозділи розвідок і Міністерства оборони, і ДПСУ стежать за тим, на скільки ситуація може розвиватися. Безслідно не пройде переміщення російських підрозділів на території Білорусі. Ми маємо бути готовими до будь-яких подій, до будь-якого розвитку", - наголосив речник ДПСУ.

Для цього, пояснив він, варто мати сильні оборонні позиції. 

"Бо Білорусь, підтримуючи Росію, намагається також перекинути відповідальність чи то на Україну, чи то на країни Європи, що всі їй загрожують, тому вона потребує якогось захисту, підтримки, з боку Росії. Але це маніпуляція та інформаційний вплив, який ми продовжуємо бачити саме від Білорусі. 

Ще раз зазначу: наша задача - відбити будь-які спроби вторгнення, а тим паче протидіяти будь-яким спробам нагнітати ситуацію. Особливо, якщо будуть провокаційні дії безпосередньо біля нашого кордону", - підсумував Демченко.

Що передувало?

Дурість якась. Зараз, коли куйло звезло на москву ППО з усієї рашки, було б доцільно бити туди, звідки ппо забрали, а не туди, куди його звезли.
04.05.2026 16:46 Відповісти
******! це вони зарухались бо пройшли чутки що прикордонників на фронт будуть відправляти! їх у нас аж 90 тисяч! а кажуть воювати нікому!
04.05.2026 16:47 Відповісти
Фиксируем-не фиксируем-снова фиксируем. Кто те медиасообщения помнит).
04.05.2026 16:47 Відповісти
❗️Москва, готовність! Табун українських дронів прямо зараз вдруге пішов перевіряти підготовку Кремля до параду - загальна кількість ~220 БПЛА
04.05.2026 16:44 Відповісти
зараз кацапське ППО розбомбить москву
04.05.2026 16:45 Відповісти
04.05.2026 16:46 Відповісти
фішка в тому шо ППО розбомбить москву
04.05.2026 16:47 Відповісти
Фішка було пустити їх місяць назад, коли там ще не було стільки авіації і комплексів ППО та нананести шкоду оборонним підприємствам чи реально вразити інфраструктуру ті ж підстанції цієї зими у відповідь на нашу енергетику.

А зараз просто витратять більшість дронів і переможно заявлять по ураження, хоча серйозної шкоди там не буде.
04.05.2026 17:04 Відповісти
А розвідка що каже,окрім дпсу?
04.05.2026 16:46 Відповісти
Недавно говорила про події двохмісячної давності.Тільки помітили
04.05.2026 16:51 Відповісти
Головне не набухатись і не проспати .
04.05.2026 16:49 Відповісти
Как обычно! Сначала, "все под контролем"! Потом "Щось фиксуэмо", а когда срака на голову налезла, судорожные поиски виноватых.
04.05.2026 16:53 Відповісти
Не залякуйте потужного нарколигу, бо бункер у Польщу перенесе.
І так в Україні тільки проїздом буває.
04.05.2026 16:55 Відповісти
Мабуть багато "ухилянтів" перетинає кордон у бік Білорусі
04.05.2026 17:00 Відповісти
А п#здпнут# по під@р@м слабо?
04.05.2026 17:01 Відповісти
ви всьо врете !! )

у нас травненві шашлики (с) Оманська Гнида так сказав ..а оно нікогда не врьот !
04.05.2026 17:03 Відповісти
Шукають Вову.Кудись поїхав і майже в ЄС уже.Через недільку-дві все стане тихо.І
04.05.2026 17:12 Відповісти
Може просто усатому дрон в голову, потом садим на БТР как её? Тихановскую и на Минск. А там пусть решают, выбирают.
04.05.2026 17:38 Відповісти
04.05.2026 17:48 Відповісти
 
 