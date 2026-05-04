Україна фіксує певну активність у Білорусі, треба бути готовим до будь-яких подій, - ДПСУ

У Державній прикордонній службі заявили, що фіксують створення логістичних напрямків та полігонів на території Білорусі.

Про це в ефірі Новини Live заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Певна активність загалом, якщо оцінювати, на території Білорусі відбувається. Зокрема щодо створення логістичних напрямків, щодо створення полігонів, щодо подальшої можливої активності щодо співпраці з Росією. На жаль, Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку", - зазначив він.

Водночас, за словами Демченка, станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатніх сил чи підрозділів, які могли б загрожувати Україні.

"Але в будь-який момент вся ця інфраструктура, які створює Білорусь, може бути використана Росією. В той же час підрозділи розвідок і Міністерства оборони, і ДПСУ стежать за тим, на скільки ситуація може розвиватися. Безслідно не пройде переміщення російських підрозділів на території Білорусі. Ми маємо бути готовими до будь-яких подій, до будь-якого розвитку", - наголосив речник ДПСУ.

Також читайте: Китайська гума душить шинний ринок Росії: місцеві виробники благають про захист, ‒ розвідка

Для цього, пояснив він, варто мати сильні оборонні позиції.

"Бо Білорусь, підтримуючи Росію, намагається також перекинути відповідальність чи то на Україну, чи то на країни Європи, що всі їй загрожують, тому вона потребує якогось захисту, підтримки, з боку Росії. Але це маніпуляція та інформаційний вплив, який ми продовжуємо бачити саме від Білорусі.

Ще раз зазначу: наша задача - відбити будь-які спроби вторгнення, а тим паче протидіяти будь-яким спробам нагнітати ситуацію. Особливо, якщо будуть провокаційні дії безпосередньо біля нашого кордону", - підсумував Демченко.

Також читайте: З Білорусі в Україну залетіла повітряна куля-ретранслятор для російських дронів, - ДПСУ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з боку Білорусі було зафіксовано доволі специфічну активність на ділянках кордону з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав новий санкційний пакет, зокрема проти суб’єктів з Білорусі