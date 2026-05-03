З Білорусі в Україну залетіла повітряна куля-ретранслятор для російських дронів, - ДПСУ

У суботу, 2 травня, з території Білорусі до України залетіла повітряна куля, яка виявилася ретранслятором для російських дронів.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.

Можливі провокації

Так, він зазначив, що великої кількості російських сил на території Білорусі наразі не спостерігається. Водночас речник зауважив, що Білорусь продовжує підігрувати РФ.

"Можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону, не виключаємо провокацій", - зазначив Демченко.

Заліт повітряної кулі

За словами речника, вчора було зафіксовано заліт повітряної кулі з боку Білорусі.

"Фактично цей засіб використовував ретранслятор, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які РФ використовує проти України під час обстрілів", - розповів він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з боку Білорусі було зафіксовано доволі специфічну активність на ділянках кордону з Україною.