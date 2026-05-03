З Білорусі в Україну залетіла повітряна куля-ретранслятор для російських дронів, - ДПСУ

Ситуація на кордоні з Білоруссю

У суботу, 2 травня, з території Білорусі до України залетіла повітряна куля, яка виявилася ретранслятором для російських дронів.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.

Можливі провокації

Так, він зазначив, що великої кількості російських сил на території Білорусі наразі не спостерігається. Водночас речник зауважив, що Білорусь продовжує підігрувати РФ.

"Можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону, не виключаємо провокацій", - зазначив Демченко.

Заліт повітряної кулі

За словами речника, вчора було зафіксовано заліт повітряної кулі з боку Білорусі.

"Фактично цей засіб використовував ретранслятор, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які РФ використовує проти України під час обстрілів", - розповів він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з боку Білорусі було зафіксовано доволі специфічну активність на ділянках кордону з Україною.

треба випадково гвинтокрил збити та щиро вибачитись
03.05.2026 10:15 Відповісти
03.05.2026 10:27 Відповісти
Кагал (95й) танцює на могилах с прапорами
03.05.2026 10:44 Відповісти
Насправді ніхто не знає шо робити з Бсср. 🤢
Вся їх влада і силова вертикаль також агресори. В 22му вони заходили сюди війною ( так пишу саме "вони", бо вони не ваизначились : чи вони лише провінція "zоюзного гойсударства " чи вони не контролюють суверенітет власної території, що війська вторгення вештаються по їх землях, лікарнях, складах, аеродромах, базах тощо. )
І зараз також щоденні співучасники.
➡️ Можливо є негласна домовленість - фюрерські війська не нападають з півночі а ми не б'ємо по ним та по НПЗ 😓. А можливо просто гра на нервах.
Гадаю, кожен би з вас мріяв, щоб бсср-ровські НПЗ та склади запалали до знищення навіть фундаменту, щоб прутін шукав фінансові ресурси для порятунку союзного режиму))) тільки не ясно що буде це робити сама бсср. Чи кине війська у "послєдній бой" чи буде колапс режиму чи "держак від лопати" ....
03.05.2026 10:35 Відповісти
Так біораша в 22 брала участь військами
03.05.2026 21:46 Відповісти
А шо там еу куколды. Уже высрали заявление что провокации с белорашки будут рассматривать как вступление в войну? Дали бы нашим резервам возможность воевать на нужных участках фронта. А, точно, это же еу куколды которые кроме как ляпать языком ничего не умеют
03.05.2026 10:36 Відповісти
Полк Калиновського збирався ідти на Мінськ у часи бунту Прігожина. Була заява, хто забув та натяки. Но американці попрохали Бубочку не форсіровать НІГДЕ, поки Путін не розбереться. Ну або оманський віслюк потужно пропердів кальсони від страху.
03.05.2026 11:04 Відповісти
 
 