З Білорусі в Україну залетіла повітряна куля-ретранслятор для російських дронів, - ДПСУ
У суботу, 2 травня, з території Білорусі до України залетіла повітряна куля, яка виявилася ретранслятором для російських дронів.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.
Можливі провокації
Так, він зазначив, що великої кількості російських сил на території Білорусі наразі не спостерігається. Водночас речник зауважив, що Білорусь продовжує підігрувати РФ.
"Можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону, не виключаємо провокацій", - зазначив Демченко.
Заліт повітряної кулі
За словами речника, вчора було зафіксовано заліт повітряної кулі з боку Білорусі.
"Фактично цей засіб використовував ретранслятор, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які РФ використовує проти України під час обстрілів", - розповів він.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з боку Білорусі було зафіксовано доволі специфічну активність на ділянках кордону з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вся їх влада і силова вертикаль також агресори. В 22му вони заходили сюди війною ( так пишу саме "вони", бо вони не ваизначились : чи вони лише провінція "zоюзного гойсударства " чи вони не контролюють суверенітет власної території, що війська вторгення вештаються по їх землях, лікарнях, складах, аеродромах, базах тощо. )
І зараз також щоденні співучасники.
➡️ Можливо є негласна домовленість - фюрерські війська не нападають з півночі а ми не б'ємо по ним та по НПЗ 😓. А можливо просто гра на нервах.
*
Гадаю, кожен би з вас мріяв, щоб бсср-ровські НПЗ та склади запалали до знищення навіть фундаменту, щоб прутін шукав фінансові ресурси для порятунку союзного режиму))) тільки не ясно що буде це робити сама бсср. Чи кине війська у "послєдній бой" чи буде колапс режиму чи "держак від лопати" ....