Зафіксовано специфічну активність на ділянках кордону з боку Білорусі, - Зеленський. ВIДЕО
Напередодні було зафіксовано доволі специфічну активність на ділянках кордону України та Білорусі - з боку Білорусі.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Активність з боку Білорусі
"Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України", - повідомив Зеленський.
Готуються нові санкції
Також, за словами глави держави, Україна готує нові санкційні рішення - кілька санкційних пакетів - на сьогодні та на найближчий час.
"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами - у Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу – з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей", - резюмує він.
Що передувало
- 29 квітня Україна запровадила нові санкційні рішення проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та
- проти суден російського "тіньового флоту".
Активність якогось Вови була передбачена ще вчора
И так по кругу
было бы неплохо закрыть вопрос бюльбарембами недолугими)но врядли усатый такой дурак и похоронит себя и беларусь заодно.
Взяв моду, інфопростір
засиратизапотужнювати
Нє ну як можна величного так під* рати😸
Вивчай су...а маршрут болотами за урал
Про це пуйло міряв ще в 2024 році. Тепер для нього дуже сприятлива тактична ситувація, адже за їх словами, та даними Діпстейт, раша на Сході, Північному Сході просувається, а на Півдні веде активні штурмові дії. Давайте дивитись правді в очі, якщо за місяць на Рівненсько-Житомирсько-Києвсько-Чернігівському напрямку не всигнуть з форитфікаціями, ворог посуне однозначно. Ситуація в одному з населених пунктів, а саме місті Овруч (Житомирська область) вже показала, що рашити нащупують прогалини в заслонах ТРО. Тому вдарили з-за кордону з Республіки Білорусь прямо по місту Овруч, підстанції, залізниці. Але ж це не влада ZE проспала, а винні ну як завжди, звісно Петро Олексійович, а хто ж ще!? Хіба членограй колись щось визнавав?!
Незламно...
хоть бы, как *****, для приличия признал, что есть проблемы и будем решать.