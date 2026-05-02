Зафіксовано специфічну активність на ділянках кордону з боку Білорусі, - Зеленський. ВIДЕО

Напередодні було зафіксовано доволі специфічну активність на ділянках кордону України та Білорусі - з боку Білорусі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Активність з боку Білорусі

"Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України", - повідомив Зеленський.

Готуються нові санкції

Також, за словами глави держави, Україна готує нові санкційні рішення - кілька санкційних пакетів - на сьогодні та на найближчий час.

"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами - у Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу – з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей", - резюмує він.

Що передувало

29 квітня Україна запровадила нові санкційні рішення проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та

проти суден російського "тіньового флоту".

