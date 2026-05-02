Зафиксирована специфическая активность на участках границы со стороны Беларуси, - Зеленский. ВИДЕО
Накануне была зафиксирована довольно необычная активность на участках границы Украины и Беларуси — со стороны Беларуси.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Активность со стороны Беларуси
"Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если понадобится, будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность против Украины", - сообщил Зеленский.
Готовятся новые санкции
Также, по словам главы государства, Украина готовит новые санкционные решения — несколько санкционных пакетов — на сегодняшний день и на ближайшее время.
"Мы продолжаем нашу работу с партнерами — в Европе, на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в других частях мира — со всеми, кто способен усилить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить Украине больше экономической силы. Мы ожидаем от переговоров в мае весомых результатов", — резюмирует он.
Что предшествовало
- 29 апреля Украина ввела новые санкционные меры против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, и
- против судов российского "теневого флота".
было бы неплохо закрыть вопрос бюльбарембами недолугими)но врядли усатый такой дурак и похоронит себя и беларусь заодно.
Про це пуйло міряв ще в 2024 році. Тепер для нього дуже сприятлива тактична ситувація, адже за їх словами, та даними Діпстейт, раша на Сході, Північному Сході просувається, а на Півдні веде активні штурмові дії. Давайте дивитись правді в очі, якщо за місяць на Рівненсько-Житомирсько-Києвсько-Чернігівському напрямку не всигнуть з форитфікаціями, ворог посуне однозначно. Ситуація в одному з населених пунктів, а саме місті Овруч (Житомирська область) вже показала, що рашити нащупують прогалини в заслонах ТРО. Тому вдарили з-за кордону з Республіки Білорусь прямо по місту Овруч, підстанції, залізниці. Але ж це не влада ZE проспала, а винні ну як завжди, звісно Петро Олексійович, а хто ж ще!? Хіба членограй колись щось визнавав?!
хоть бы, как *****, для приличия признал, что есть проблемы и будем решать.