Зафиксирована специфическая активность на участках границы со стороны Беларуси, - Зеленский. ВИДЕО

Накануне была зафиксирована довольно необычная активность на участках границы Украины и Беларуси — со стороны Беларуси.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Активность со стороны Беларуси

"Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если понадобится, будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность против Украины", - сообщил Зеленский.

Готовятся новые санкции

Также, по словам главы государства, Украина готовит новые санкционные решения — несколько санкционных пакетов — на сегодняшний день и на ближайшее время.

"Мы продолжаем нашу работу с партнерами — в Европе, на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в других частях мира — со всеми, кто способен усилить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить Украине больше экономической силы. Мы ожидаем от переговоров в мае весомых результатов", — резюмирует он.

Что предшествовало

29 апреля Украина ввела новые санкционные меры против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, и

против судов российского "теневого флота".

