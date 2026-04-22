Новости Рф начала глушить мобильный интернет
Белорусам, вслед за россиянами, начали ограничивать интернет, - ЦПД

В Беларуси отмечаются систематические признаки ужесточения контроля над цифровым пространством. Речь идет об ограничении мобильного интернета (до 30 ГБ в месяц), а также об искусственном снижении скорости передачи данных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Кроме того, пользователи сообщают о ухудшении качества связи: нестабильный доступ к сети, перебои в работе сервисов и т. д. Проблемы с интернетом негативно влияют как на бизнес, так и на повседневную жизнь людей.

"Однако белорусские власти, следуя примеру России, пренебрегают интересами своих граждан и вводят постепенное тотальное ограничение интернета. Ограничение свободы в интернете в Беларуси не является новым явлением. Ранее неоднократно фиксировались точечные отключения сети во время протестов, а также контроль за онлайн-активностью граждан. Текущие шаги являются логическим продолжением политики ограничений руководства страны", - пишут в ЦПД.

В долгосрочной перспективе такие действия создают предпосылки для аналога российского "суверенного интернета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цифровая крепость" на ВОТ: РФ ограничивает доступ к западным соцсетям, - ЦНС

Та што ти будєшь дєлать, только із расєї в бєларусь пєрєєхалі раді інтернетав (с)
22.04.2026 15:02 Ответить
Ні капельки не жаль. Вони типу "білі і пушисті" Але уже 30 років терплять диктатуру, дали всі ********** проти нас, роблять зброю, ремонтують техніку і тд
22.04.2026 15:02 Ответить
Так в Україні теж обмежують інтернет. 90% сайтів на яких можна було дивитись фільми вже заблоковані.
22.04.2026 15:09 Ответить
Який жах 😱. А платити за фільми не пробував?
22.04.2026 15:17 Ответить
А за повітря не потрібно ще платити? І нах мені платити за фільми? Ще скажи диски чи касети купувати потрібно? Тим більше я не знаю чи сподобається мені той фільм чи ні.
22.04.2026 15:28 Ответить
В скільки москалі переїхало в Білорусь через Інтернет? А тут їм *** під носа.
22.04.2026 15:17 Ответить
Зато, СТАБІЛЬНАСТЬ і без Майдану!! А Інтернет їм, і нахер не нужон…
22.04.2026 15:24 Ответить
Скоро помощник сивковича это и в Украине организует.
22.04.2026 15:30 Ответить
Якщо з"являються вкиди з критикою якогось негативу на росії та в білорусі, значить, зелена мразота вже планує таку саму підлість. І ще в гіршому варіанті.
22.04.2026 15:38 Ответить
 
 