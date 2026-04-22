Білорусам, слідом за росіянами, почали обмежувати інтернет, - ЦПД
У Білорусі фіксуються системні ознаки посилення контролю над цифровим простором. Йдеться про обмеження мобільного інтернету (до 30 ГБ на місяць), а також штучне зниження швидкості передачі даних.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Крім того, користувачі повідомляють про деградацію якості зв’язку: нестабільний доступ до мережі, перебої в роботі сервісів тощо. Проблеми з інтернетом негативно впливають як на бізнес, так і на повсякденне життя людей.
"Проте білоруська влада, наслідуючи Росію, нехтує інтересами своїх громадян і запроваджує поступове тотальне обмеження інтернету. Обмеження свободи в інтернеті в Білорусі не є новим явищем. Раніше неодноразово фіксувалися точкові відключення мережі під час протестів, а також контроль за онлайн-активністю громадян. Поточні кроки є логічним продовженням політики обмежень керівництва країни", - пишуть у ЦПД.
У довгостроковій перспективі такі дії створюють передумови для аналога російського "суверенного інтернету".
действительно. скажите еще за продукты платить, или там за коммуналку
Блокируют российский Форум Хаус (где делятся новыми методами нанесения "веницианки")
Блокируют 4ПДА с модами программ и прошивок.
Зато кацапский Порнохаб
бесплатнобез блокировки
Никуда переезжать не надо. Купить казахсую симку и через роуминг пользовать ютуб и телеграмм
Вы будете смеяться, но казахская симка это СИМ карта выпущенная казахским оператором мобильной связи. Кстати вы тоже можете купить казахскую симку.
Если пользоваться ею на территории России можно пользоваться мобильным интернетом без ограничений.
Конечно оплачивая роуминг.
Вы знаете что такое роуминг?