Білорусам, слідом за росіянами, почали обмежувати інтернет, - ЦПД

У Білорусі фіксуються системні ознаки посилення контролю над цифровим простором. Йдеться про обмеження мобільного інтернету (до 30 ГБ на місяць), а також штучне зниження швидкості передачі даних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Крім того, користувачі повідомляють про деградацію якості зв’язку: нестабільний доступ до мережі, перебої в роботі сервісів тощо. Проблеми з інтернетом негативно впливають як на бізнес, так і на повсякденне життя людей.

"Проте білоруська влада, наслідуючи Росію, нехтує інтересами своїх громадян і запроваджує поступове тотальне обмеження інтернету. Обмеження свободи в інтернеті в Білорусі не є новим явищем. Раніше неодноразово фіксувалися точкові відключення мережі під час протестів, а також контроль за онлайн-активністю громадян. Поточні кроки є логічним продовженням політики обмежень керівництва країни", - пишуть у ЦПД.

У довгостроковій перспективі такі дії створюють передумови для аналога російського "суверенного інтернету".

