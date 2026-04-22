Білорусам, слідом за росіянами, почали обмежувати інтернет, - ЦПД

У Білорусі фіксуються системні ознаки посилення контролю над цифровим простором. Йдеться про обмеження мобільного інтернету (до 30 ГБ на місяць), а також штучне зниження швидкості передачі даних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Подробиці

Крім того, користувачі повідомляють про деградацію якості зв’язку: нестабільний доступ до мережі, перебої в роботі сервісів тощо. Проблеми з інтернетом негативно впливають як на бізнес, так і на повсякденне життя людей.

"Проте білоруська влада, наслідуючи Росію, нехтує інтересами своїх громадян і запроваджує поступове тотальне обмеження інтернету. Обмеження свободи в інтернеті в Білорусі не є новим явищем. Раніше неодноразово фіксувалися точкові відключення мережі під час протестів, а також контроль за онлайн-активністю громадян. Поточні кроки є логічним продовженням політики обмежень керівництва країни", - пишуть у ЦПД.

У довгостроковій перспективі такі дії створюють передумови для аналога російського "суверенного інтернету".

Та што ти будєшь дєлать, только із расєї в бєларусь пєрєєхалі раді інтернетав (с)
показати весь коментар
22.04.2026 15:02 Відповісти
Ні капельки не жаль. Вони типу "білі і пушисті" Але уже 30 років терплять диктатуру, дали всі ********** проти нас, роблять зброю, ремонтують техніку і тд
показати весь коментар
22.04.2026 15:02 Відповісти
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
показати весь коментар
22.04.2026 16:03 Відповісти
Так в Україні теж обмежують інтернет. 90% сайтів на яких можна було дивитись фільми вже заблоковані.
показати весь коментар
22.04.2026 15:09 Відповісти
Який жах 😱. А платити за фільми не пробував?
показати весь коментар
22.04.2026 15:17 Відповісти
А за повітря не потрібно ще платити? І нах мені платити за фільми? Ще скажи диски чи касети купувати потрібно? Тим більше я не знаю чи сподобається мені той фільм чи ні.
показати весь коментар
22.04.2026 15:28 Відповісти
"І нах мені платити за фільми?"

действительно. скажите еще за продукты платить, или там за коммуналку
показати весь коментар
22.04.2026 16:10 Відповісти
Совершенно верно. За всё нужно платить.
Блокируют российский Форум Хаус (где делятся новыми методами нанесения "веницианки")
Блокируют 4ПДА с модами программ и прошивок.
Зато кацапский Порнохаб бесплатно без блокировки
показати весь коментар
22.04.2026 19:07 Відповісти
Халява наше усе!!!
показати весь коментар
22.04.2026 16:51 Відповісти
Впн включи, как делают угнетенные кацапы и бульбаши)
показати весь коментар
22.04.2026 17:27 Відповісти
ВПН супер унлимитед - если выставить страну Украина. Все открывается кроме Цензор Нет
показати весь коментар
22.04.2026 19:11 Відповісти
В скільки москалі переїхало в Білорусь через Інтернет? А тут їм *** під носа.
показати весь коментар
22.04.2026 15:17 Відповісти
Если гора не идет к Магомеду.
Никуда переезжать не надо. Купить казахсую симку и через роуминг пользовать ютуб и телеграмм
показати весь коментар
22.04.2026 19:14 Відповісти
В москалів сімки по паспорту.
показати весь коментар
22.04.2026 19:45 Відповісти
Отвечаю популярно, для невежд, я к болгарам уезжаю, в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить нельзя их, а не вникнут обьяснять.

Вы будете смеяться, но казахская симка это СИМ карта выпущенная казахским оператором мобильной связи. Кстати вы тоже можете купить казахскую симку.
Если пользоваться ею на территории России можно пользоваться мобильным интернетом без ограничений.
Конечно оплачивая роуминг.
Вы знаете что такое роуминг?
показати весь коментар
22.04.2026 20:05 Відповісти
Зато, СТАБІЛЬНАСТЬ і без Майдану!! А Інтернет їм, і нахер не нужон…
показати весь коментар
22.04.2026 15:24 Відповісти
Скоро помощник сивковича это и в Украине организует.
показати весь коментар
22.04.2026 15:30 Відповісти
Якщо з"являються вкиди з критикою якогось негативу на росії та в білорусі, значить, зелена мразота вже планує таку саму підлість. І ще в гіршому варіанті.
показати весь коментар
22.04.2026 15:38 Відповісти
У нас тоже 30 гигов
показати весь коментар
22.04.2026 15:44 Відповісти
Де це - "у вас"? 🤔
показати весь коментар
22.04.2026 16:15 Відповісти
Головне - щоб не обмежували кількість картоплин на місяць).
показати весь коментар
22.04.2026 15:53 Відповісти
Дивлячись, як Зельоні протягують закони подібні до кацапських, то чекайте щось схоже у нас. Під приводом боротьби з ворожими ІПСО про корупцію влади.
показати весь коментар
22.04.2026 15:56 Відповісти
для чого рабам інтернет?
показати весь коментар
22.04.2026 16:00 Відповісти
бацькові і ху@лу видніше що їм потрібно
показати весь коментар
22.04.2026 16:01 Відповісти
Вечный кацапский мем: "Нам ентот интирнет и ***** не нужон"
показати весь коментар
22.04.2026 16:29 Відповісти
 
 