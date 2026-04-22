Росія через кадровий дефіцит запустила сервіс для залучення іноземців, - ЦПД. ФОТО

У Росії на тлі гострого кадрового дефіциту запустили цифровий сервіс для залучення іноземних спеціалістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Що це за сервіс

Йдеться про платформу "В Россию – по клику", яку запустило створене Володимиром Путіним "Агентство стратегічних ініціатив".

Проєкт позиціонують як "єдине вікно" для іноземців: він передбачає подання заявок, перевірку професійних компетенцій і лояльності до так званих "традиційних цінностей".

У разі схвалення кандидатам обіцяють повний супровід під час переїзду до Росії.

У РФ створили платформу

Оцінка ЦПД

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що подібні ініціативи вже запускалися раніше, але не мали успіху.

За їхньою оцінкою, новий проєкт також має високий ризик провалу.

У ЦПД підкреслюють, що програми переселення іноземців із "недружніх країн" зацікавили лише незначну кількість людей.

Реальні проблеми РФ

За даними Центру, багато іноземців, які вже переїхали до Росії, стикаються з корупцією, складними умовами життя та ризиком потрапити до армії РФ.

Через це, як зазначається, вони прагнуть залишити країну.

Водночас із Росії продовжують виїжджати власні фахівці, що лише поглиблює кадрову кризу.

У ЦПД наголошують, що жодні ідеологічні наративи не здатні компенсувати відсутність стабільності та безпеки для потенційних спеціалістів.

Процес вже пішов,а новина з боліт відволікти мудрий наріт.Тільки є маленька різниця,на болотах завжди був дефіцит кадрів,на відміну від України,де кадри бусифікували,або люди не ходять на роботу,щоб не потрапити в бусик.
22.04.2026 11:22 Відповісти
140 млн., особі дебілів, хоча я не вірю що 140, там напевно і 100 немає!!!
22.04.2026 11:25 Відповісти
Крокус-холл має бути щотижневим 😄
22.04.2026 11:16 Відповісти
Крокус-холл має бути щотижневим 😄
22.04.2026 11:16 Відповісти
Процес вже пішов,а новина з боліт відволікти мудрий наріт.Тільки є маленька різниця,на болотах завжди був дефіцит кадрів,на відміну від України,де кадри бусифікували,або люди не ходять на роботу,щоб не потрапити в бусик.
22.04.2026 11:22 Відповісти
У тебе одна ізвивина і та на сраці ?
22.04.2026 11:28 Відповісти
Купа знайомих на таксі їздять на роботу, і ще "безпечні стежки треба знати"..
Проблема в тому що інвалідам там гаплик, якщо попадеш не відмажешся !!! І це не про "повинен захищати" це просто розтрата національного ресурсу !! Їх все одно або комісують з прибитим здоров'ям або загинуть без суттєвоє користі під вогнем чи кілзона дронів
22.04.2026 11:31 Відповісти
"освоюють бюджет" на таку безперспективну хню? Це добре 👍
22.04.2026 11:24 Відповісти
140 млн., особі дебілів, хоча я не вірю що 140, там напевно і 100 немає!!!
22.04.2026 11:25 Відповісти
Уяви собі, країні з населенням 140 млн може бути важко знайти віськових, якщо не має бусифікації. Без бусифікації треба щось мудрувати, щоб мотивувати людей піти добровільно. За те в Укарїні (яка формально на боці демократій і свобод) не проблема наловити люди скікі хоч.
22.04.2026 12:00 Відповісти
Там і 70 немає.
22.04.2026 13:30 Відповісти
так хіба можно іноземним державам ,посилати на підсанкційний лаптестан ,своїх спеціалістів ? Ніт не можно !...
22.04.2026 11:29 Відповісти
Спеціаліст сам їде,його ніхто не посилає.Тут тільки справа у моральній складовій,але гроші не пахнуть
22.04.2026 11:32 Відповісти
згодна ,але є державний контроль і після цьогт відповідальність...
22.04.2026 11:44 Відповісти
Це тільки у нас таке можливо.У світі існують права людини.До того ж є країни-союзники параші
22.04.2026 11:48 Відповісти
Насправді у них дуже потужні програми, серйозно. Нормально грошей, соціал, допомога з переїздом. Просто візьміть і повірте. У нас немає нічого подібного, навіть натяку. І це той момент, де нам треба брати з них приклад і перевершувати в тому, купувати мізки, спеціалістів під конкретний проект, залучати місцевий бізнес. Вони під об'єднання технарів підтягують Газпром, Роснефть, Сбер, та інших, та інших, і за декілька років там в якомусь Зажопінську виростає підприємство 180 станків новітніх, 250 співробітників, і такого плану.

Копіюйте шановні і робіть краще за них.
22.04.2026 11:38 Відповісти
Сервіс має назву:" у тебе є вибір здохнути в ху.... лостані, або за ху....лостан". У останньому випадку ти отримаєш чорний мешок
22.04.2026 12:04 Відповісти
запросіть Трампона керувати
пєчєнєгамі
