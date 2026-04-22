Росія через кадровий дефіцит запустила сервіс для залучення іноземців, - ЦПД. ФОТО
У Росії на тлі гострого кадрового дефіциту запустили цифровий сервіс для залучення іноземних спеціалістів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Що це за сервіс
Йдеться про платформу "В Россию – по клику", яку запустило створене Володимиром Путіним "Агентство стратегічних ініціатив".
Проєкт позиціонують як "єдине вікно" для іноземців: він передбачає подання заявок, перевірку професійних компетенцій і лояльності до так званих "традиційних цінностей".
У разі схвалення кандидатам обіцяють повний супровід під час переїзду до Росії.
Оцінка ЦПД
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що подібні ініціативи вже запускалися раніше, але не мали успіху.
За їхньою оцінкою, новий проєкт також має високий ризик провалу.
У ЦПД підкреслюють, що програми переселення іноземців із "недружніх країн" зацікавили лише незначну кількість людей.
Реальні проблеми РФ
За даними Центру, багато іноземців, які вже переїхали до Росії, стикаються з корупцією, складними умовами життя та ризиком потрапити до армії РФ.
Через це, як зазначається, вони прагнуть залишити країну.
Водночас із Росії продовжують виїжджати власні фахівці, що лише поглиблює кадрову кризу.
У ЦПД наголошують, що жодні ідеологічні наративи не здатні компенсувати відсутність стабільності та безпеки для потенційних спеціалістів.
Проблема в тому що інвалідам там гаплик, якщо попадеш не відмажешся !!! І це не про "повинен захищати" це просто розтрата національного ресурсу !! Їх все одно або комісують з прибитим здоров'ям або загинуть без суттєвоє користі під вогнем чи кілзона дронів
