РФ стикається з безпрецедентною кадровою кризою через затяжну війну проти України, - СЗР

У 2024 році дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 млн осіб, що на 17 % більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо нинішня динаміка збережеться, упродовж наступних п’яти років нестача кадрів може сягнути 4 мільйонів. Найбільший попит очікується на працівників середньої та високої кваліфікації, зокрема у ключових секторах економіки", - ідеться в повідомленні.

Яка ситуація з персоналом у різних галузях

У СЗР зазначають, що промисловість втратила майже третину необхідного персоналу – близько 391 тис. інженерів та операторів обладнання. У сфері торгівлі не укомплектовано понад 347 тис. робочих місць, транспортна галузь відчуває нестачу понад 200 тис. водіїв. Найкритичніша ситуація – в агросекторі, де дефіцит працівників сягнув 35 %.

Серед основних причин кадрової кризи:

– мобілізаційні заходи та масова еміграція висококваліфікованих фахівців і представників дефіцитних спеціальностей (від 650 тис. до 1,1 млн осіб залишили країну, щоб уникнути призову);

– демографічна яма 1990-х років;

– хронічна непривабливість ринку праці в агро- та промисловому секторах через низьку оплату та важкі умови праці;

– брак системної підготовки технічних спеціалістів;

– ставка бізнесу на мігрантів замість інвестицій у навчання та автоматизацію.

Як повідомляється, попри зростання зарплат на 10–15 % у ряді підприємств, ці заходи не компенсували втрат.

Кадрова нестача набуває системного характеру і загрожує довгостроковій стабільності російської економіки. На тлі тривалої війни проти України зусилля кремля щодо подолання кризи залишаються фрагментарними та малоефективними.