РФ стикається з безпрецедентною кадровою кризою через затяжну війну проти України, - СЗР
У 2024 році дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 млн осіб, що на 17 % більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо нинішня динаміка збережеться, упродовж наступних п’яти років нестача кадрів може сягнути 4 мільйонів. Найбільший попит очікується на працівників середньої та високої кваліфікації, зокрема у ключових секторах економіки", - ідеться в повідомленні.
Яка ситуація з персоналом у різних галузях
У СЗР зазначають, що промисловість втратила майже третину необхідного персоналу – близько 391 тис. інженерів та операторів обладнання. У сфері торгівлі не укомплектовано понад 347 тис. робочих місць, транспортна галузь відчуває нестачу понад 200 тис. водіїв. Найкритичніша ситуація – в агросекторі, де дефіцит працівників сягнув 35 %.
Серед основних причин кадрової кризи:
– мобілізаційні заходи та масова еміграція висококваліфікованих фахівців і представників дефіцитних спеціальностей (від 650 тис. до 1,1 млн осіб залишили країну, щоб уникнути призову);
– демографічна яма 1990-х років;
– хронічна непривабливість ринку праці в агро- та промисловому секторах через низьку оплату та важкі умови праці;
– брак системної підготовки технічних спеціалістів;
– ставка бізнесу на мігрантів замість інвестицій у навчання та автоматизацію.
Як повідомляється, попри зростання зарплат на 10–15 % у ряді підприємств, ці заходи не компенсували втрат.
Кадрова нестача набуває системного характеру і загрожує довгостроковій стабільності російської економіки. На тлі тривалої війни проти України зусилля кремля щодо подолання кризи залишаються фрагментарними та малоефективними.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особливо ціх двух пунктів
- мобілізаційні заходи та масова еміграція висококваліфікованих фахівців і представників дефіцитних спеціальностей (від 650 тис. до 1,1 млн осіб залишили країну, щоб уникнути призову);
- демографічна яма 1990-х років;
В інших секторах економіки зайнятість скорочується. Найшвидше - у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) - на 37%, повільніше - у соціальній сфері (освіта, охорона здоров'я) - 11%. Але це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності" Джерело: https://censor.net/n3552462
Але,слава Богу ,заброньований наш золотий фонд - чиновники та силовики,- звідти вийдуть Стіви Джобси та Цукерберги які виведуть нашу економіку у світові лідери під геніяльним керівництвом економічного генія Гетьманцева ...
Їх на війні мізер.
А про ФНБ взагалі блєск . Коли вас будуть в жопу трахати ви будете розказувати шо для того у вас та дірка і створена?
скажених , обнюханих і пʼяних істот з українськоі землі
і проблем стане у вас набагато меньше ,
крім репарацій , які ви нам винні
Розробника «Іскандерів» Путіна вбили у Підмосков'ї