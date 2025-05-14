Росія на межі паливної кризи: НПЗ знижують завантаження, - Служба зовнішньої розвідки

На тлі падіння світових цін на нафту, західних санкцій та українських атак Кремль терміново скликає нараду через тривожне зниження обсягів транспортування нафтопродуктів усередині країни.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Уряд РФ стурбований можливим дефіцитом пального на внутрішньому ринку, зокрема під час критичного для аграрного сектору періоду посівної кампанії.

"Зменшення постачання пального всередині країни стало результатом падіння рентабельності нафтопереробних заводів (НПЗ) – ключового елементу енергетичного ланцюга Росії", - наголошують у СЗР.

Зменшення внутрішнього транспортування нафти обумовлено:

1. Зростанням тарифів на прокачування нафти – з 1 січня 2025 року вони зросли на 9,9 %, що прямо вдарило по маржинальності внутрішнього ринку.

2. Підвищенням акцизів: бензин АІ-95 подорожчав до $212,8 за тонну, дизель – до $150,9. Це призвело до того, що внутрішній ринок став менш привабливим для виробників, які дедалі частіше орієнтуються на експорт або скорочують виробництво.

3. Зниженням демпферних виплат, які спрямовані утримувати внутрішні ціни на пальне. За перші чотири місяці 2025 року обсяг цих субсидій скоротився більш ніж у 2,5 раза – з $1,9 млрд у січні до $780 млн у квітні. Це означає, що державна підтримка нафтопереробників стрімко слабшає.

4. Логістичними труднощами: дефіцитом рухомого складу та зменшенням пріоритетності перевезень нафти на російській залізниці. Понад 60 % пального транспортується не трубопроводами, а залізничним і автомобільним транспортом, що створює додаткове навантаження на критично важливу інфраструктуру.

Сигнал системної дестабілізації російської економіки

Скорочення поставок пального – це не лише енергетична проблема, а й сигнал системної дестабілізації російської економіки. Промисловий сектор, аграрії та логістика можуть опинитися в умовах паливного голоду, що призведе до інфляційного сплеску та соціального невдоволення.

Станом на травень 2025 року низка НПЗ вже знижує завантаження, а подальше поглиблення кризи може спричинити тимчасове або постійне закриття підприємств. Енергетична криза в Росії на тлі бюджетного виснаження – більше не сценарій майбутнього, а ризик, що стрімко справджується.

"Якщо поточна динаміка збережеться, Москва може зіткнутися з найсерйознішим системним викликом для енергетичної вертикалі з часів розпаду СРСР. У поєднанні з санкційним тиском, втратою ринків збуту та військовими витратами це створює реальні передумови для краху ключової опори російської економіки – нафтогазового сектору", - додали у відомстві.

