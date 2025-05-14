УКР
Новини Стан російської економіки
Росія на межі паливної кризи: НПЗ знижують завантаження, - Служба зовнішньої розвідки

Росія на межі паливної кризи

На тлі падіння світових цін на нафту, західних санкцій та українських атак Кремль терміново скликає нараду через тривожне зниження обсягів транспортування нафтопродуктів усередині країни.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Уряд РФ стурбований можливим дефіцитом пального на внутрішньому ринку, зокрема під час критичного для аграрного сектору періоду посівної кампанії.

"Зменшення постачання пального всередині країни стало результатом падіння рентабельності нафтопереробних заводів (НПЗ) – ключового елементу енергетичного ланцюга Росії", - наголошують у СЗР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії рахують рублі - дефіцит бюджету держави-агресора може зрости втричі, - ГУР

Зменшення внутрішнього транспортування нафти обумовлено:

1. Зростанням тарифів на прокачування нафти – з 1 січня 2025 року вони зросли на 9,9 %, що прямо вдарило по маржинальності внутрішнього ринку.

2. Підвищенням акцизів: бензин АІ-95 подорожчав до $212,8 за тонну, дизель – до $150,9. Це призвело до того, що внутрішній ринок став менш привабливим для виробників, які дедалі частіше орієнтуються на експорт або скорочують виробництво.

3. Зниженням демпферних виплат, які спрямовані утримувати внутрішні ціни на пальне. За перші чотири місяці 2025 року обсяг цих субсидій скоротився більш ніж у 2,5 раза – з $1,9 млрд у січні до $780 млн у квітні. Це означає, що державна підтримка нафтопереробників стрімко слабшає.

4. Логістичними труднощами: дефіцитом рухомого складу та зменшенням пріоритетності перевезень нафти на російській залізниці. Понад 60 % пального транспортується не трубопроводами, а залізничним і автомобільним транспортом, що створює додаткове навантаження на критично важливу інфраструктуру.

Також читайте: Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним, - Служба зовнішньої розвідки

Сигнал системної дестабілізації російської економіки

Скорочення поставок пального – це не лише енергетична проблема, а й сигнал системної дестабілізації російської економіки. Промисловий сектор, аграрії та логістика можуть опинитися в умовах паливного голоду, що призведе до інфляційного сплеску та соціального невдоволення.

Станом на травень 2025 року низка НПЗ вже знижує завантаження, а подальше поглиблення кризи може спричинити тимчасове або постійне закриття підприємств. Енергетична криза в Росії на тлі бюджетного виснаження – більше не сценарій майбутнього, а ризик, що стрімко справджується.

"Якщо поточна динаміка збережеться, Москва може зіткнутися з найсерйознішим системним викликом для енергетичної вертикалі з часів розпаду СРСР. У поєднанні з санкційним тиском, втратою ринків збуту та військовими витратами це створює реальні передумови для краху ключової опори російської економіки – нафтогазового сектору", - додали у відомстві.

Також читайте: Економіці РФ загрожує "жорстке приземлення" після припинення війни, - Reuters

нафта (5751) НПЗ (634) росія (67259) СЗР Служба зовнішньої розвідки (154) паливо (898)
+11
Еге ж . про те як закінчаться ракети в кацапстані ми з початку війни чуєм , давайте про крах російських НПЗ байки потравимо
14.05.2025 16:16 Відповісти
+5
А тут дело не только и не столько в неспособности производить топливо. Тут еще играют экономические причины. Например по тому же топливному демпферу из бюджета государства-агрессора нефтеперерабатывающим компаниям каждый год выделялось примерно 2 трлн деревянных чтобы те не поднимали внутренние цены на топливо. А сейчас в бюджете дыра, и платить компаниям нечем. А без демпфера им топливо продавать по имещимся ценам тупо невыгодно, значит нужно поднимать розничные цены внутри Мордора. А это автомотически бьет по всем остальным ценам, там и так уже есть рецессия в производстве, потому что товар производить можно - но его никто не покупает, а если еще дополнительно повысить цены из за транспортных расходов - значит товар покупать будут еще меньше. Это в принципе в хлеб, макароны и кашу заложить можно - жрачку всегда будут брать. А вот товары длительного пользования - уже не берут, потому что не работает военное кенсианство в редакции *****. Нельзя обмануть законы экономики как нельзя обмануть законы физики. В 1918 году Германия капитулировала не потому что фронт рухнул и войска Антанты вошли в Берлин...
14.05.2025 16:33 Відповісти
+5
Как бы да - но как бы и нет. Есть огромное количество стран в которых нет нефти - и ничего, выкручиваются. На самом деле нефть это проклятие, ни один другой товар не сделал так много плохого в мире. Потому что обладание товаром, который всем нужен - делает тебя крайне важным в мире. А когда маржа с продажи этого товара не 10-20-30% как на большинстве товаров, а 200-300-500% - то это позволяет заниматься глупостями. В том числе и преступлениями. В том числе и военными. Обладание таким товаром меняет страну - зачем нам развивать науку, образование. медицину и культуру, зачем нам растить человеческий капиталл, который будет придумывать автомобили и мобильные телефоны - мы все это можем купить за доходы от продажи продукта. А так же за доходы от продажи продукта мы можем нанять наемников за 200 тысяч деревянных и отправить их умирать в посадки в чужой стране. В стране с нормальной экономикой просто нет такого количества идиотов - как минимум потому что они и так в жизни пристроены, имеют образование и работу - и клали они болт на предложение идти в посадку.
14.05.2025 16:41 Відповісти
Еге ж . про те як закінчаться ракети в кацапстані ми з початку війни чуєм , давайте про крах російських НПЗ байки потравимо
Взагалі-то ми тут вже ні до чого, бо по НПЗ давно не стріляємо.
та да . одні відосіки знімаємо . потужні!
А тут дело не только и не столько в неспособности производить топливо. Тут еще играют экономические причины. Например по тому же топливному демпферу из бюджета государства-агрессора нефтеперерабатывающим компаниям каждый год выделялось примерно 2 трлн деревянных чтобы те не поднимали внутренние цены на топливо. А сейчас в бюджете дыра, и платить компаниям нечем. А без демпфера им топливо продавать по имещимся ценам тупо невыгодно, значит нужно поднимать розничные цены внутри Мордора. А это автомотически бьет по всем остальным ценам, там и так уже есть рецессия в производстве, потому что товар производить можно - но его никто не покупает, а если еще дополнительно повысить цены из за транспортных расходов - значит товар покупать будут еще меньше. Это в принципе в хлеб, макароны и кашу заложить можно - жрачку всегда будут брать. А вот товары длительного пользования - уже не берут, потому что не работает военное кенсианство в редакции *****. Нельзя обмануть законы экономики как нельзя обмануть законы физики. В 1918 году Германия капитулировала не потому что фронт рухнул и войска Антанты вошли в Берлин...
Так економічні причини і перелічені. Знижують виробництво не тому, що потужності скорочуються через обстріли.
В 1918 р німці пішли з фронтів бо в них дома затіялась революція
Так революция она ж тоже неспроста берется. Российская Империя вышла из войны и тоже получила революцию не потому что была разгромлена на фронте. Во главе всех социальных потрясений всегда стоит экономика, и до какого то времени ее влияние можно давить пропагандой, но рано или поздно в этой плотине появляется все больше и больше трещин, а потом плотина тупо разваливается. Ты не можешь воевать с умирающей экономикой страны, потому что если раньше считалось что на каждого воюющего нужно 7-8 работающих в тылу, то сейчас их нужно больше, война стала технологичнее и дороже.
І так, стосовно законів економіки. Які не можна обманути, як і закони фізики.
Давайте розглянемо ситуацію, гіпотетичну.
Коли у людини з потреб - лише поїсти і попити чогось одноманітного й простого, щось одягнути і десь у відносному теплі переночувати. А працює при цьому людина руками і головою з повною віддачею та ентузіазмом, 12/7/365.
Як тоді діятимуть закони економіки?
Так не бывает. Это сферический конь в вакууме. Доказано рабовладельческим строем. Раб обходится очень и очень дорого, труд его неэффективен. Подтверждение еще и например советская экономика времен так называемой "великой отечественной". Могли выпускать неимоверной ценой и при помощи союзников горы примитивного оружия, которым вооружали толпы одноразовых солдат и отправляли в один конец. Половина советской авиации вышла из строя за время войны из за "летных происшествий". То есть просто по техническим причинам или из за низкой квалификации одноразовых летчиков половина авиации была потеряна. Заместитель Народного комиссара по авиации Павел Рычагов незадолго до войны сказал Сталину - вы заставляете нас летать на гробах. За что Рычагова через полгода и расстреляли. А после начала войны качество самолетов еще сильнее упало, как и качество подготовки летного состава - оттуда такая просто дикая аварийность. Вот вам и люди, которые работают или воюют за кусок хлеба, место на нарах и идею.
Я кажу про гіпотетичний випадок.
Якби було так, як описав.
У людини абсолютний мінімум потреб, а бажання одне - зробити все, що скажуть.
Що тоді буде з економікою.
Ну если мы говорим про гипотетический случай - то если все участники такой экономики будут вести себя так же гипотетически - то мы получим такую штуку как коммунизм. Ну когда "от каждого по способности, каждому по потребности". Только еще в 60е годы власти СССР поняли что такого не будет никогда, потому что никто при коммунизме за другим дерьмо убирать не захочет. А потому - "Товарищи, уже следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Повторять регулярно до самого развала империи от отсутствие еды для тех кто стройными рядами шел строить коммунизм. Говорили же - что идем к коммунизму, но никто не обещал что по дороге будут кормить.
Ну, отримали ми той самий комунізм.
Але виходить дивна штука: людям треба мало, а роблять вони багато.
І які наслідки цього дива будуть, з точки зору економіки?
дурниці, на москолоту працює білорусь. Все в них буде добре нажаль
Що таке БРСР у порівнянні з росією?
Ага, особливо зараз коли перестали бомбити рашистськи НПЗ бо в очах ***** трамп і примкнувші до нього зеля з дерьмаком знову щось побачили . Скоріш за все, на жаль, класична брехня у стилі Буданова.
Це не Буданов. Це сама найнепотрібніша спецлужба України в яку прилаштовують корабельних сосон, мажорів та особливо близьких холуїв...
Я не кажу що це Буданов , я кажу що це скоріш за все, нажаль, пропагандистська брехня у стилі буданова (типа про каву в криму..)
Це не брехня. А вільний переказ заміток форбс.ру.
Как бы да - но как бы и нет. Есть огромное количество стран в которых нет нефти - и ничего, выкручиваются. На самом деле нефть это проклятие, ни один другой товар не сделал так много плохого в мире. Потому что обладание товаром, который всем нужен - делает тебя крайне важным в мире. А когда маржа с продажи этого товара не 10-20-30% как на большинстве товаров, а 200-300-500% - то это позволяет заниматься глупостями. В том числе и преступлениями. В том числе и военными. Обладание таким товаром меняет страну - зачем нам развивать науку, образование. медицину и культуру, зачем нам растить человеческий капиталл, который будет придумывать автомобили и мобильные телефоны - мы все это можем купить за доходы от продажи продукта. А так же за доходы от продажи продукта мы можем нанять наемников за 200 тысяч деревянных и отправить их умирать в посадки в чужой стране. В стране с нормальной экономикой просто нет такого количества идиотов - как минимум потому что они и так в жизни пристроены, имеют образование и работу - и клали они болт на предложение идти в посадку.
Ой, та вже 4 роки на межі кризи. Скоро розвалиться. 2-3 тижні.
А штурми на милицях, логістика на ішаках і залучення північно-корейців - це, по твоєму, ознаки того, що все клас?
Вже закінчувались ракети та бронетехніка
була срака з призовом...
тепер криза з паливом.
як це вплинуло на *****
Не переживайте. Риго-ОПа вже знає як допомогти, щоб санкції зняли, і як кайцапський газ в ЄС через Україну пустити.
Так роснафта йшла і іде прям зараз через територію України в Європу.
ГУР завів свого арестовича?
ГУР і Служба зовнішньої розвідки - це не одне й те ж.
Ну те шо вони вже у п'ять змін виробляють зброю - то таке - то як у 22 році - ми нічого не бачимо на кордонах з рф - жодного солдата рф.
У 90-х Буш рятував кацапню від голоду, а зара трампон врятує. Такі от вони дивні, ці американці...
навіяло: "пального в кацапів залишилось на 2-3 тижні, максимум 5"
