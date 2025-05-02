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Новини Стан російської економіки
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У Росії рахують рублі - дефіцит бюджету держави-агресора може зрости втричі, - ГУР

рубль,росія

Фінансисти держави-агресора Росії оновили прогнозовані оцінки бюджетного дефіциту на у 2025 рік до 1,7% ВВП — це майже втричі більше за попередній прогноз. У цифрах — це понад 3,7 трильйона рублів (близько $45 млрд).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідки.

 "Від’ємний баланс у казні Кремля — наслідок злочинної війни проти України, запроваджених проти агресора міжнародних економічних санкцій, а також падіння світових цін на нафту", - наголосили в ГУР.

Рівень інфляції в Росії перевищує 10%

У своїх оновлених макропрогнозах мінфін Росії також знизив очікуваний рівень вартості бареля нафти з $69,7 до $56, а рівень інфляції збільшив з 4,5% до 7,6%. Утім в реальності, а не на паперах Кремля, рівень інфляції в Росії вже перевищує 10%.

Під інфляційним тиском купівельна спроможність російського населення продовжує падати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка Росії швидко гальмує, попереду багато потрясінь, - Reuters

У Росії посилюють податковий тиск

Погіршення фінансово-економічного становища на тлі затяжної злочинної війни проти України змушує путінських бухгалтерів та митарів посилювати податковий тиск всередині держави-агресора.

Нагадаємо, у 2024 році бюджет у росії переписували кілька разів. Початковий дефіцит у 0,9% ВВП зріс до 1,7% до кінця року, що обернулося дірою у 3,485 трлн рублів (понад $42 млрд).

"Восени 2025 року кремль планує черговий "блок поправок" до бюджету — схоже, що приховувати поглиблення фінансово-економічних проблем Москві дедалі важче", - зауважили в ГУР.

Читайте: Економіці РФ загрожує "жорстке приземлення" після припинення війни, - Reuters

Автор: 

росія (65328) фінансування (3124) ГУР (509) війна в Україні (4102)


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Топ коментарі
+5
Коли в себе срака, дивно сміятись з ворога
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02.05.2025 15:33
+3
Кацапи надірвуться рано чи пізно,а наслідки можливо навіть будуть фатальнішими для РФ чим розпад СССР, бо він розпався більш меньш мирно..Нам головне встояти.Буде дуже важко але іншого вибору все рівно не має
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02.05.2025 15:33
+1
Бінго!
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02.05.2025 15:42
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02.05.2025 15:25 Відповісти
Зараз будуть коментарі типу
- туди не дивіться, своє рахуйте
- 1.7 ВВП - це взагалі ні про що, не помітять
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02.05.2025 15:25 Відповісти
Коли в себе срака, дивно сміятись з ворога
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02.05.2025 15:33 Відповісти
Бінго!
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02.05.2025 15:42 Відповісти
І що бінго? Чи може у нас з пенсією 2 700 гривень пенсіонер краще живе? Це чисто кацапська фішка - сидячи по шию в болоті, нічого не робити для власного благополуччя і сміятись, що інші теж так само, не в кращій ситуації. Дитячий садок ромашка...
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02.05.2025 15:57 Відповісти
Я вгадав, що такі коментарі обов'язково будуть.
Тільки дивно було почути його саме від вас.
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02.05.2025 16:01 Відповісти
Якось от взагалі не хочеться срач розводити. Я лише помічаю, що мені треба більше і більше надсилати батькам, бо вони банально не вивозять, навіть разом вдвох. Це сумно. І коли я бачу, як суспільство тикає пальцями і пищить від радості, що у кацапів щось сталось - так, це приємно, але ж і у нас не краще. Коротше, це все лірика. Але картинка виглядає так, що один чувак на старій таврії, яка постійно глохне, радіє, що інший чувак на жигулях тільки що ледь завівся. Аналогія не досить точна, бо вже настрою немає строчити коментарі, але думаю думка зрозуміла.
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02.05.2025 16:05 Відповісти
І ще момент, тільки що почитав статтю, де Жумаділов каже, що будуть і надалі закуповувати снаряди у заводу, який допустив брак у більше 120 тисяч мінометних мінах, щоб той банально не закрився. Знаєте, це вже навіть не смішно...
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02.05.2025 16:06 Відповісти
нуу там по останній інформації, то викрили на тому заводі тих кацапських агентів, які свідомо робили брак по завданню від своїх кремлівських кураторів. то браку має вже не бути.
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02.05.2025 16:17 Відповісти
Сміятися можла лише з українців?
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02.05.2025 15:44 Відповісти
А хто з нас сміється? Я таке казав? Чи може я акцентував увагу на тому, що маючи не кращу ситуацію в економіці і досить велику частину суспільства на межі виживання, тикати пальцем, що ось бачте, у ворога не краще. Так у ворога "не краще" вже скільки, рік/два/три/чотири? Так терплять, бо це кацапи, у них ідеологія терпіння. Але то вони, а ми може будемо власні проблеми вирішувати, чи не на часі, почекаємо доки все не найбнеться та і розійдемось, хто куди?
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02.05.2025 16:01 Відповісти
там у них вже був дефіцит бюджету у 4 трлн фублів у 23-му році здається. дефіцит не тому, що не вистачало тоді грошей, а тому, що раптово вони збільшили видатки на оборонку. і той дефіцит вони тоді покрили за рахунок кубишки, так званого фонду національного благосостоянія чи як він там у них називається. і в тій кубишці було на кінець 22-року майже 12 трлн фублів. а зараз там у них лишилось за даними Владіміра Мілова близько 7 трлн фублів +-. але. із 6 трлн ліквідних коштів можна нашкребти лише близько 3 трлн. у цій кубишці пораховані як + є навіть тих 3 млрд доларів, які ху йло дало янику як позику за те, щоби той не підписував угоду про Асоціацію з ЄС. і там таких надутих плюсів в тій кубишці є ще багатенько у вигляді позик для банків, які лежать мертвим грузом у тих банках. приблизно як та позика янику. тож на цей рік цапи ще нашкребуть із цієї кубишки як перекрити цьогорічний дефіцит. а далі? а далі хз як буде. при нинішніх цінах на нафту, якщо вони збережуться і тут навіть не потрібно буде вводити якихось додаткових пекельних санкцій, то на наступний рік якщо і далі цапи захочуть воювати, то тоді їм доведеться реально взятися за друкування фублів нє по-дєтскі. ) короче, там реально може настати піста, як у бурхливі 90-і з інфляцією вже не 10%, а у сотні процентів, а може і більше. тож тут вчорашнє блєєння тої коняки, що Україна ніколи не вийде на кордони 91-го року блєєнням так може і лишитися, бо лапті самі будуть змушені вийти на кордони 91-го року. і далеко не факт, що вони і їх втримають, оскільки Рамзан відразу стане на лижі, коли йому ху йло перестане данину платити. а там і Дагестан підтягнеться, а за ними усі тюркські етноси.
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02.05.2025 15:47 Відповісти
Усю смугу від лінії фронту до кордонів 91-го року крємль заселить тим самим Рамзаном та Дагестаном. А вони дуже охоче сюди переселяться! Ось тоді й побачимо куди будуть повернуті лижі.
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02.05.2025 15:59 Відповісти
лижі у Рамзана уже давно повернуті на Дубай. там у нього квартири, елітна нерухоміть на усю його родину. Рамзан так рвався захищати ху йла від пригожина, що аж заблудився десь під Ростовом. ) так само і на Курщині потім. строковиків кинули без прикриття, а самі перші спетляли від кордону. Тож дуже слабо віриться у те, що вони сюди охоче переселяться. )
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02.05.2025 16:03 Відповісти
Кацапи надірвуться рано чи пізно,а наслідки можливо навіть будуть фатальнішими для РФ чим розпад СССР, бо він розпався більш меньш мирно..Нам головне встояти.Буде дуже важко але іншого вибору все рівно не має
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02.05.2025 15:33 Відповісти
Ну, чому ж вибіру не має? Можна запровадити багатоженство, як у Парагваї наприкінці XIX століття/
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02.05.2025 15:44 Відповісти
У тонкощах бюджетного процесу особливо вичерпні та професійні знання у ЕУР. Кваліфікований коментар. Одразу видно спеціалістів!
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02.05.2025 16:13 Відповісти
Недавно дививсь одного аналітика (не пам'ятаю прізвища) їх останнім часом розвелось дуже багато на Ютюбі, так він каже, що у кацапів зараз немає ніякої економіки. Там економікою як такою керує одна людина. І ще каже, що кацапщина це така країда де будуть жерти одне лайно, але молитись на ***** та обвинувачувати шо вони їдять лайно Захід.
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02.05.2025 17:47 Відповісти
 
 