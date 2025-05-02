У Росії рахують рублі - дефіцит бюджету держави-агресора може зрости втричі, - ГУР

Фінансисти держави-агресора Росії оновили прогнозовані оцінки бюджетного дефіциту на у 2025 рік до 1,7% ВВП — це майже втричі більше за попередній прогноз. У цифрах — це понад 3,7 трильйона рублів (близько $45 млрд).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідки.

"Від’ємний баланс у казні Кремля — наслідок злочинної війни проти України, запроваджених проти агресора міжнародних економічних санкцій, а також падіння світових цін на нафту", - наголосили в ГУР.

Рівень інфляції в Росії перевищує 10%

У своїх оновлених макропрогнозах мінфін Росії також знизив очікуваний рівень вартості бареля нафти з $69,7 до $56, а рівень інфляції збільшив з 4,5% до 7,6%. Утім в реальності, а не на паперах Кремля, рівень інфляції в Росії вже перевищує 10%.

Під інфляційним тиском купівельна спроможність російського населення продовжує падати.

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У Росії посилюють податковий тиск

Погіршення фінансово-економічного становища на тлі затяжної злочинної війни проти України змушує путінських бухгалтерів та митарів посилювати податковий тиск всередині держави-агресора.

Нагадаємо, у 2024 році бюджет у росії переписували кілька разів. Початковий дефіцит у 0,9% ВВП зріс до 1,7% до кінця року, що обернулося дірою у 3,485 трлн рублів (понад $42 млрд).

"Восени 2025 року кремль планує черговий "блок поправок" до бюджету — схоже, що приховувати поглиблення фінансово-економічних проблем Москві дедалі важче", - зауважили в ГУР.

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