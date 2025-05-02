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Новости Состояние российской экономики
1 209 17

В России считают рубли - дефицит бюджета государства-агрессора может вырасти втрое, - ГУР

рубль,россия

Финансисты государства-агрессора России обновили прогнозируемые оценки бюджетного дефицита на 2025 год до 1,7% ВВП - это почти втрое больше предыдущего прогноза. В цифрах - это более 3,7 триллиона рублей (около $45 млрд).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведки.

"Отрицательный баланс в казне Кремля - следствие преступной войны против Украины, введенных против агрессора международных экономических санкций, а также падение мировых цен на нефть", - отметили в ГУР.

Уровень инфляции в России превышает 10%

В своих обновленных макропрогнозах минфин России также снизил ожидаемый уровень стоимости барреля нефти с $69,7 до $56, а уровень инфляции увеличил с 4,5% до 7,6%. Впрочем, в реальности, а не на бумагах Кремля, уровень инфляции в России уже превышает 10%.

Под инфляционным давлением покупательная способность российского населения продолжает падать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономика России быстро тормозит, впереди много потрясений, - Reuters

В России усиливают налоговое давление

Ухудшение финансово-экономического положения на фоне затяжной преступной войны против Украины заставляет путинских бухгалтеров и мытарей усиливать налоговое давление внутри государства-агрессора.

Напомним, в 2024 году бюджет в России переписывали несколько раз. Первоначальный дефицит в 0,9% ВВП вырос до 1,7% к концу года, что обернулось дырой в 3,485 трлн рублей (более $42 млрд).

"Осенью 2025 года кремль планирует очередной "блок поправок" в бюджет - похоже, что скрывать углубление финансово-экономических проблем Москве все труднее", - отметили в ГУР.

Читайте: Экономике РФ грозит "жесткое приземление" после прекращения войны, - Reuters

Автор: 

россия (95645) финансирование (1799) ГУР (434) война в Украине (4068)


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Топ комментарии
+5
Коли в себе срака, дивно сміятись з ворога
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02.05.2025 15:33
+3
Кацапи надірвуться рано чи пізно,а наслідки можливо навіть будуть фатальнішими для РФ чим розпад СССР, бо він розпався більш меньш мирно..Нам головне встояти.Буде дуже важко але іншого вибору все рівно не має
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02.05.2025 15:33
+1
Бінго!
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02.05.2025 15:42
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Дегенерат Дональд допоможе.
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02.05.2025 15:25 Ответить
Зараз будуть коментарі типу
- туди не дивіться, своє рахуйте
- 1.7 ВВП - це взагалі ні про що, не помітять
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02.05.2025 15:25 Ответить
Коли в себе срака, дивно сміятись з ворога
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02.05.2025 15:33 Ответить
Бінго!
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02.05.2025 15:42 Ответить
І що бінго? Чи може у нас з пенсією 2 700 гривень пенсіонер краще живе? Це чисто кацапська фішка - сидячи по шию в болоті, нічого не робити для власного благополуччя і сміятись, що інші теж так само, не в кращій ситуації. Дитячий садок ромашка...
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02.05.2025 15:57 Ответить
Я вгадав, що такі коментарі обов'язково будуть.
Тільки дивно було почути його саме від вас.
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02.05.2025 16:01 Ответить
Якось от взагалі не хочеться срач розводити. Я лише помічаю, що мені треба більше і більше надсилати батькам, бо вони банально не вивозять, навіть разом вдвох. Це сумно. І коли я бачу, як суспільство тикає пальцями і пищить від радості, що у кацапів щось сталось - так, це приємно, але ж і у нас не краще. Коротше, це все лірика. Але картинка виглядає так, що один чувак на старій таврії, яка постійно глохне, радіє, що інший чувак на жигулях тільки що ледь завівся. Аналогія не досить точна, бо вже настрою немає строчити коментарі, але думаю думка зрозуміла.
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02.05.2025 16:05 Ответить
І ще момент, тільки що почитав статтю, де Жумаділов каже, що будуть і надалі закуповувати снаряди у заводу, який допустив брак у більше 120 тисяч мінометних мінах, щоб той банально не закрився. Знаєте, це вже навіть не смішно...
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02.05.2025 16:06 Ответить
нуу там по останній інформації, то викрили на тому заводі тих кацапських агентів, які свідомо робили брак по завданню від своїх кремлівських кураторів. то браку має вже не бути.
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02.05.2025 16:17 Ответить
Сміятися можла лише з українців?
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02.05.2025 15:44 Ответить
А хто з нас сміється? Я таке казав? Чи може я акцентував увагу на тому, що маючи не кращу ситуацію в економіці і досить велику частину суспільства на межі виживання, тикати пальцем, що ось бачте, у ворога не краще. Так у ворога "не краще" вже скільки, рік/два/три/чотири? Так терплять, бо це кацапи, у них ідеологія терпіння. Але то вони, а ми може будемо власні проблеми вирішувати, чи не на часі, почекаємо доки все не найбнеться та і розійдемось, хто куди?
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02.05.2025 16:01 Ответить
там у них вже був дефіцит бюджету у 4 трлн фублів у 23-му році здається. дефіцит не тому, що не вистачало тоді грошей, а тому, що раптово вони збільшили видатки на оборонку. і той дефіцит вони тоді покрили за рахунок кубишки, так званого фонду національного благосостоянія чи як він там у них називається. і в тій кубишці було на кінець 22-року майже 12 трлн фублів. а зараз там у них лишилось за даними Владіміра Мілова близько 7 трлн фублів +-. але. із 6 трлн ліквідних коштів можна нашкребти лише близько 3 трлн. у цій кубишці пораховані як + є навіть тих 3 млрд доларів, які ху йло дало янику як позику за те, щоби той не підписував угоду про Асоціацію з ЄС. і там таких надутих плюсів в тій кубишці є ще багатенько у вигляді позик для банків, які лежать мертвим грузом у тих банках. приблизно як та позика янику. тож на цей рік цапи ще нашкребуть із цієї кубишки як перекрити цьогорічний дефіцит. а далі? а далі хз як буде. при нинішніх цінах на нафту, якщо вони збережуться і тут навіть не потрібно буде вводити якихось додаткових пекельних санкцій, то на наступний рік якщо і далі цапи захочуть воювати, то тоді їм доведеться реально взятися за друкування фублів нє по-дєтскі. ) короче, там реально може настати піста, як у бурхливі 90-і з інфляцією вже не 10%, а у сотні процентів, а може і більше. тож тут вчорашнє блєєння тої коняки, що Україна ніколи не вийде на кордони 91-го року блєєнням так може і лишитися, бо лапті самі будуть змушені вийти на кордони 91-го року. і далеко не факт, що вони і їх втримають, оскільки Рамзан відразу стане на лижі, коли йому ху йло перестане данину платити. а там і Дагестан підтягнеться, а за ними усі тюркські етноси.
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02.05.2025 15:47 Ответить
Усю смугу від лінії фронту до кордонів 91-го року крємль заселить тим самим Рамзаном та Дагестаном. А вони дуже охоче сюди переселяться! Ось тоді й побачимо куди будуть повернуті лижі.
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02.05.2025 15:59 Ответить
лижі у Рамзана уже давно повернуті на Дубай. там у нього квартири, елітна нерухоміть на усю його родину. Рамзан так рвався захищати ху йла від пригожина, що аж заблудився десь під Ростовом. ) так само і на Курщині потім. строковиків кинули без прикриття, а самі перші спетляли від кордону. Тож дуже слабо віриться у те, що вони сюди охоче переселяться. )
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02.05.2025 16:03 Ответить
Кацапи надірвуться рано чи пізно,а наслідки можливо навіть будуть фатальнішими для РФ чим розпад СССР, бо він розпався більш меньш мирно..Нам головне встояти.Буде дуже важко але іншого вибору все рівно не має
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02.05.2025 15:33 Ответить
Ну, чому ж вибіру не має? Можна запровадити багатоженство, як у Парагваї наприкінці XIX століття/
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02.05.2025 15:44 Ответить
У тонкощах бюджетного процесу особливо вичерпні та професійні знання у ЕУР. Кваліфікований коментар. Одразу видно спеціалістів!
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02.05.2025 16:13 Ответить
 
 