В России считают рубли - дефицит бюджета государства-агрессора может вырасти втрое, - ГУР
Финансисты государства-агрессора России обновили прогнозируемые оценки бюджетного дефицита на 2025 год до 1,7% ВВП - это почти втрое больше предыдущего прогноза. В цифрах - это более 3,7 триллиона рублей (около $45 млрд).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведки.
"Отрицательный баланс в казне Кремля - следствие преступной войны против Украины, введенных против агрессора международных экономических санкций, а также падение мировых цен на нефть", - отметили в ГУР.
Уровень инфляции в России превышает 10%
В своих обновленных макропрогнозах минфин России также снизил ожидаемый уровень стоимости барреля нефти с $69,7 до $56, а уровень инфляции увеличил с 4,5% до 7,6%. Впрочем, в реальности, а не на бумагах Кремля, уровень инфляции в России уже превышает 10%.
Под инфляционным давлением покупательная способность российского населения продолжает падать.
В России усиливают налоговое давление
Ухудшение финансово-экономического положения на фоне затяжной преступной войны против Украины заставляет путинских бухгалтеров и мытарей усиливать налоговое давление внутри государства-агрессора.
Напомним, в 2024 году бюджет в России переписывали несколько раз. Первоначальный дефицит в 0,9% ВВП вырос до 1,7% к концу года, что обернулось дырой в 3,485 трлн рублей (более $42 млрд).
"Осенью 2025 года кремль планирует очередной "блок поправок" в бюджет - похоже, что скрывать углубление финансово-экономических проблем Москве все труднее", - отметили в ГУР.
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- туди не дивіться, своє рахуйте
- 1.7 ВВП - це взагалі ні про що, не помітять
Тільки дивно було почути його саме від вас.