Россия на грани топливного кризиса: НПЗ снижают загрузку, - Служба внешней разведки

На фоне падения мировых цен на нефть, западных санкций и украинских атак Кремль срочно созывает совещание из-за тревожного снижения объемов транспортировки нефтепродуктов внутри страны.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Правительство РФ обеспокоено возможным дефицитом топлива на внутреннем рынке, в частности во время критического для аграрного сектора периода посевной кампании.

"Уменьшение поставок топлива внутри страны стало результатом падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - ключевого элемента энергетической цепи России", - отмечают в СВР.

Уменьшение внутренней транспортировки нефти обусловлено:

1. Ростом тарифов на прокачку нефти - с 1 января 2025 года они выросли на 9,9 %, что прямо ударило по маржинальности внутреннего рынка.

2. Повышением акцизов: бензин АИ-95 подорожал до $212,8 за тонну, дизель - до $150,9. Это привело к тому, что внутренний рынок стал менее привлекательным для производителей, которые все чаще ориентируются на экспорт или сокращают производство.

3. Снижением демпферных выплат, которые направлены удерживать внутренние цены на топливо. За первые четыре месяца 2025 года объем этих субсидий сократился более чем в 2,5 раза - с $1,9 млрд в январе до $780 млн в апреле. Это означает, что государственная поддержка нефтепереработчиков стремительно ослабевает.

4. Логистическими трудностями: дефицитом подвижного состава и уменьшением приоритетности перевозок нефти на российской железной дороге. Более 60 % горючего транспортируется не по трубопроводам, а железнодорожным и автомобильным транспортом, что создает дополнительную нагрузку на критически важную инфраструктуру.

Сигнал системной дестабилизации российской экономики

Сокращение поставок топлива - это не только энергетическая проблема, но и сигнал системной дестабилизации российской экономики. Промышленный сектор, аграрии и логистика могут оказаться в условиях топливного голода, что приведет к инфляционному всплеску и социальному недовольству.

По состоянию на май 2025 года ряд НПЗ уже снижает загрузку, а дальнейшее углубление кризиса может привести к временному или постоянному закрытию предприятий. Энергетический кризис в России на фоне бюджетного истощения - больше не сценарий будущего, а стремительно сбывающийся риск.

"Если текущая динамика сохранится, Москва может столкнуться с самым серьезным системным вызовом для энергетической вертикали со времен распада СССР. В сочетании с санкционным давлением, потерей рынков сбыта и военными расходами это создает реальные предпосылки для краха ключевой опоры российской экономики - нефтегазового сектора", - добавили в ведомстве.

