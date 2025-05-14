РУС
Новости Состояние российской экономики
Россия на грани топливного кризиса: НПЗ снижают загрузку, - Служба внешней разведки

Россия на грани топливного кризиса

На фоне падения мировых цен на нефть, западных санкций и украинских атак Кремль срочно созывает совещание из-за тревожного снижения объемов транспортировки нефтепродуктов внутри страны.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Правительство РФ обеспокоено возможным дефицитом топлива на внутреннем рынке, в частности во время критического для аграрного сектора периода посевной кампании.

"Уменьшение поставок топлива внутри страны стало результатом падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - ключевого элемента энергетической цепи России", - отмечают в СВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России считают рубли - дефицит бюджета государства-агрессора может вырасти втрое, - ГУР

Уменьшение внутренней транспортировки нефти обусловлено:

1. Ростом тарифов на прокачку нефти - с 1 января 2025 года они выросли на 9,9 %, что прямо ударило по маржинальности внутреннего рынка.

2. Повышением акцизов: бензин АИ-95 подорожал до $212,8 за тонну, дизель - до $150,9. Это привело к тому, что внутренний рынок стал менее привлекательным для производителей, которые все чаще ориентируются на экспорт или сокращают производство.

3. Снижением демпферных выплат, которые направлены удерживать внутренние цены на топливо. За первые четыре месяца 2025 года объем этих субсидий сократился более чем в 2,5 раза - с $1,9 млрд в январе до $780 млн в апреле. Это означает, что государственная поддержка нефтепереработчиков стремительно ослабевает.

4. Логистическими трудностями: дефицитом подвижного состава и уменьшением приоритетности перевозок нефти на российской железной дороге. Более 60 % горючего транспортируется не по трубопроводам, а железнодорожным и автомобильным транспортом, что создает дополнительную нагрузку на критически важную инфраструктуру.

Также читайте: Дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно, - Служба внешней разведки

Сигнал системной дестабилизации российской экономики

Сокращение поставок топлива - это не только энергетическая проблема, но и сигнал системной дестабилизации российской экономики. Промышленный сектор, аграрии и логистика могут оказаться в условиях топливного голода, что приведет к инфляционному всплеску и социальному недовольству.

По состоянию на май 2025 года ряд НПЗ уже снижает загрузку, а дальнейшее углубление кризиса может привести к временному или постоянному закрытию предприятий. Энергетический кризис в России на фоне бюджетного истощения - больше не сценарий будущего, а стремительно сбывающийся риск.

"Если текущая динамика сохранится, Москва может столкнуться с самым серьезным системным вызовом для энергетической вертикали со времен распада СССР. В сочетании с санкционным давлением, потерей рынков сбыта и военными расходами это создает реальные предпосылки для краха ключевой опоры российской экономики - нефтегазового сектора", - добавили в ведомстве.

Также читайте: Экономике РФ грозит "жесткое приземление" после прекращения войны, - Reuters

Еге ж . про те як закінчаться ракети в кацапстані ми з початку війни чуєм , давайте про крах російських НПЗ байки потравимо
14.05.2025 16:16 Ответить
+5
А тут дело не только и не столько в неспособности производить топливо. Тут еще играют экономические причины. Например по тому же топливному демпферу из бюджета государства-агрессора нефтеперерабатывающим компаниям каждый год выделялось примерно 2 трлн деревянных чтобы те не поднимали внутренние цены на топливо. А сейчас в бюджете дыра, и платить компаниям нечем. А без демпфера им топливо продавать по имещимся ценам тупо невыгодно, значит нужно поднимать розничные цены внутри Мордора. А это автомотически бьет по всем остальным ценам, там и так уже есть рецессия в производстве, потому что товар производить можно - но его никто не покупает, а если еще дополнительно повысить цены из за транспортных расходов - значит товар покупать будут еще меньше. Это в принципе в хлеб, макароны и кашу заложить можно - жрачку всегда будут брать. А вот товары длительного пользования - уже не берут, потому что не работает военное кенсианство в редакции *****. Нельзя обмануть законы экономики как нельзя обмануть законы физики. В 1918 году Германия капитулировала не потому что фронт рухнул и войска Антанты вошли в Берлин...
показать весь комментарий
14.05.2025 16:33 Ответить
+5
Как бы да - но как бы и нет. Есть огромное количество стран в которых нет нефти - и ничего, выкручиваются. На самом деле нефть это проклятие, ни один другой товар не сделал так много плохого в мире. Потому что обладание товаром, который всем нужен - делает тебя крайне важным в мире. А когда маржа с продажи этого товара не 10-20-30% как на большинстве товаров, а 200-300-500% - то это позволяет заниматься глупостями. В том числе и преступлениями. В том числе и военными. Обладание таким товаром меняет страну - зачем нам развивать науку, образование. медицину и культуру, зачем нам растить человеческий капиталл, который будет придумывать автомобили и мобильные телефоны - мы все это можем купить за доходы от продажи продукта. А так же за доходы от продажи продукта мы можем нанять наемников за 200 тысяч деревянных и отправить их умирать в посадки в чужой стране. В стране с нормальной экономикой просто нет такого количества идиотов - как минимум потому что они и так в жизни пристроены, имеют образование и работу - и клали они болт на предложение идти в посадку.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:41 Ответить
Взагалі-то ми тут вже ні до чого, бо по НПЗ давно не стріляємо.
14.05.2025 16:19 Ответить
та да . одні відосіки знімаємо . потужні!
14.05.2025 16:22 Ответить
Так економічні причини і перелічені. Знижують виробництво не тому, що потужності скорочуються через обстріли.
14.05.2025 16:35 Ответить
В 1918 р німці пішли з фронтів бо в них дома затіялась революція
14.05.2025 16:41 Ответить
Так революция она ж тоже неспроста берется. Российская Империя вышла из войны и тоже получила революцию не потому что была разгромлена на фронте. Во главе всех социальных потрясений всегда стоит экономика, и до какого то времени ее влияние можно давить пропагандой, но рано или поздно в этой плотине появляется все больше и больше трещин, а потом плотина тупо разваливается. Ты не можешь воевать с умирающей экономикой страны, потому что если раньше считалось что на каждого воюющего нужно 7-8 работающих в тылу, то сейчас их нужно больше, война стала технологичнее и дороже.
14.05.2025 16:44 Ответить
І так, стосовно законів економіки. Які не можна обманути, як і закони фізики.
Давайте розглянемо ситуацію, гіпотетичну.
Коли у людини з потреб - лише поїсти і попити чогось одноманітного й простого, щось одягнути і десь у відносному теплі переночувати. А працює при цьому людина руками і головою з повною віддачею та ентузіазмом, 12/7/365.
Як тоді діятимуть закони економіки?
14.05.2025 16:46 Ответить
Так не бывает. Это сферический конь в вакууме. Доказано рабовладельческим строем. Раб обходится очень и очень дорого, труд его неэффективен. Подтверждение еще и например советская экономика времен так называемой "великой отечественной". Могли выпускать неимоверной ценой и при помощи союзников горы примитивного оружия, которым вооружали толпы одноразовых солдат и отправляли в один конец. Половина советской авиации вышла из строя за время войны из за "летных происшествий". То есть просто по техническим причинам или из за низкой квалификации одноразовых летчиков половина авиации была потеряна. Заместитель Народного комиссара по авиации Павел Рычагов незадолго до войны сказал Сталину - вы заставляете нас летать на гробах. За что Рычагова через полгода и расстреляли. А после начала войны качество самолетов еще сильнее упало, как и качество подготовки летного состава - оттуда такая просто дикая аварийность. Вот вам и люди, которые работают или воюют за кусок хлеба, место на нарах и идею.
14.05.2025 17:09 Ответить
Я кажу про гіпотетичний випадок.
Якби було так, як описав.
У людини абсолютний мінімум потреб, а бажання одне - зробити все, що скажуть.
Що тоді буде з економікою.
14.05.2025 17:12 Ответить
Ну если мы говорим про гипотетический случай - то если все участники такой экономики будут вести себя так же гипотетически - то мы получим такую штуку как коммунизм. Ну когда "от каждого по способности, каждому по потребности". Только еще в 60е годы власти СССР поняли что такого не будет никогда, потому что никто при коммунизме за другим дерьмо убирать не захочет. А потому - "Товарищи, уже следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Повторять регулярно до самого развала империи от отсутствие еды для тех кто стройными рядами шел строить коммунизм. Говорили же - что идем к коммунизму, но никто не обещал что по дороге будут кормить.
14.05.2025 17:16 Ответить
Ну, отримали ми той самий комунізм.
Але виходить дивна штука: людям треба мало, а роблять вони багато.
І які наслідки цього дива будуть, з точки зору економіки?
14.05.2025 17:21 Ответить
дурниці, на москолоту працює білорусь. Все в них буде добре нажаль
14.05.2025 16:17 Ответить
Що таке БРСР у порівнянні з росією?
14.05.2025 16:25 Ответить
Ага, особливо зараз коли перестали бомбити рашистськи НПЗ бо в очах ***** трамп і примкнувші до нього зеля з дерьмаком знову щось побачили . Скоріш за все, на жаль, класична брехня у стилі Буданова.
14.05.2025 16:18 Ответить
Це не Буданов. Це сама найнепотрібніша спецлужба України в яку прилаштовують корабельних сосон, мажорів та особливо близьких холуїв...
14.05.2025 16:27 Ответить
Я не кажу що це Буданов , я кажу що це скоріш за все, нажаль, пропагандистська брехня у стилі буданова (типа про каву в криму..)
14.05.2025 16:30 Ответить
Це не брехня. А вільний переказ заміток форбс.ру.
14.05.2025 17:18 Ответить
Ой, та вже 4 роки на межі кризи. Скоро розвалиться. 2-3 тижні.
14.05.2025 16:27 Ответить
А штурми на милицях, логістика на ішаках і залучення північно-корейців - це, по твоєму, ознаки того, що все клас?
14.05.2025 19:44 Ответить
Вже закінчувались ракети та бронетехніка
була срака з призовом...
тепер криза з паливом.
як це вплинуло на *****
14.05.2025 16:37 Ответить
Не переживайте. Риго-ОПа вже знає як допомогти, щоб санкції зняли, і як кайцапський газ в ЄС через Україну пустити.
14.05.2025 16:52 Ответить
Так роснафта йшла і іде прям зараз через територію України в Європу.
14.05.2025 17:41 Ответить
ГУР завів свого арестовича?
14.05.2025 17:37 Ответить
ГУР і Служба зовнішньої розвідки - це не одне й те ж.
14.05.2025 20:04 Ответить
Ну те шо вони вже у п'ять змін виробляють зброю - то таке - то як у 22 році - ми нічого не бачимо на кордонах з рф - жодного солдата рф.
14.05.2025 17:46 Ответить
У 90-х Буш рятував кацапню від голоду, а зара трампон врятує. Такі от вони дивні, ці американці...
14.05.2025 21:03 Ответить
навіяло: "пального в кацапів залишилось на 2-3 тижні, максимум 5"
15.05.2025 07:37 Ответить
 
 