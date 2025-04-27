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Дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно, - Служба внешней разведки

Российский рубль

Из-за неустойчивого характера внешнеэкономического баланса и геополитической неопределенности дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом отмечает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

"Пытаясь "успокоить" настроения внутри страны, "росстат" официально отчитывается о годовой инфляции на уровне 10,3 %. В то же время реальная "инфляция для бедных" (индекс потребительских цен на товары первой необходимости) уже составляет 17 %. Это в 1,7 раза превышает официальные показатели и ставит под сомнение достоверность официальной статистики при оценке социально-экономического положения России", - говорится в сообщении.

В СВРУ отметили, что 25 апреля центральный банк России принял решение сохранить учетную ставку на уровне 21 %, что свидетельствует о продолжении курса на жесткую денежно-кредитную политику. В свою очередь это снижает инвестиционную активность в России, тормозит рост ВВП и повышает финансовую нагрузку на бизнес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубль и российские акции обвалились из-за новостей о срыве переговоров по Украине

Также отмечается, что из-за высокого общего уровня цен (несмотря на так называемое "снижение инфляционного давления") регулятор вынужден продолжить поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4 % до 2026 года. Среднюю же учетную ставку в 2025 году ЦБ прогнозирует в 19,5-21,5 %.

"Дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно из-за неустойчивого характера внешнеэкономического баланса и геополитической неопределенности. СВРУ прогнозирует, что в условиях высокой инфляции продолжение действующей политики кремля приведет к дальнейшему падению реальных доходов населения и усилению социальной напряженности в стране", - добавили во внешней разведке.

Также читайте: Западные брокеры ищут способы инвестировать в российские активы на фоне сближения Трампа и Путина, - FT

Автор: 

россия (95585) СВР (131) рубль (910)


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Топ комментарии
+9
це вершина професійної діяльності СЗР- чи буде рости фубль.... ще один буданов-квартал 95
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27.04.2025 16:21
+7
Це від авторів "в них ракет на 2-3 пуски"? Вірю, я повірив
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27.04.2025 16:29
+3
Скільки працівників зовнішній розвідки було направлено на цю важливу тему. Мабуть все для військовослужбовців переробили, а це для керівників щоб були в курсі що з їхніми грошима в ху... лостану
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27.04.2025 16:24
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А яку вони мають справу до ....?
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27.04.2025 16:02 Ответить
...бо від стану ...залежить наше існування.
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27.04.2025 16:05 Ответить
На це можна було не тратить сили, а просто послати когось купити західну пресу, і дешевше і достовірніше
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27.04.2025 16:27 Ответить
Цікаво скільки зепрофі отримує ЗП та бронь за таку глибоку "аналітику".
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27.04.2025 16:28 Ответить
Він ніколи не зміцнювався в історії - хіба на дуже короткі відрізки. Тому тут Вангою не треба бути
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27.04.2025 16:04 Ответить
А що там з репараціями від вбивц? Їх хтось має оприлюднювати кожен день о 12 годин.
щось не бачу у ЗМІ - скількі нерухомости ( квартир, домов, хат, дач, гаражів, підсобних приміщень) кацапи знищили. Скількі авто кацапи знищіли, кульквсть знищеної побутової техніці, меблі, посуду
Без роботи масса впо - нехай починають рахувати збитки українських родин .
І ще - за вбитих цівільних раша має платити - е вже сумма за кожного вбитого ? Во скількі ОЦІНЮЄ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА СМЕРТЬ ЦІВІЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА. ? Маю надію що неї в мильон?
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27.04.2025 16:07 Ответить
А скільки словакам за вбитих при вторгненні заплатив ссср?
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27.04.2025 16:21 Ответить
Здається, про це вже й мови немає: ось як би заморозити "конфлікт", зафіксувати захоплені території і починати з чистого аркуша "дружити".
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27.04.2025 16:24 Ответить
це вершина професійної діяльності СЗР- чи буде рости фубль.... ще один буданов-квартал 95
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27.04.2025 16:21 Ответить
Утримання міцного ***** є суто політичним і не може тривати довго . Такщо ***** піде незабаром за 100 , в подальшому цілком реальні і 150
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27.04.2025 16:22 Ответить
Як не дивно, але "міцність" ***** є, насправді, економічним чинником. Справа в тому, що в них кардинально скоротився імпорт і не дуже скоротився експорт. В них реально в країні надлишок баксів.

Недосвіченому спостерігачу здасться "ну так це ж ознака міцності економіки". Але в даному випадку все не так райдужно, як здається. Річ у тім, що це було б ознакою міцності, якби внутрішня економіка розвивалася і росла, а купівельна спроможність громадян - збільшувалась.

Але правда в тому, що в зарашці вже 4+ місяці - реальна стагфляція: це коли виробництво падає, а інфляція - росте (інфляція - не є синонімом девальвації - перше це про вартість товарів в нац.валюті, а друге - це вартість іноземної валюти). Тобто - в них з-за санкцій нічого не ввозять, роботи мало, зарплати не ростуть, ціни ростуть галопуюче (картопля і взагалі овочі, наприклад, чи не в рази). От і виходить: курс ***** 85, експортери виють (бо це їм невигідно), населення виє (бо ціни в космос рвонули), бізнес охерєває (бо кредитів нема, населення нічого не купує).

А так-то - курс 85 і загальне зростання 0.2% (де +30% в ВПК і -5% в цивільній економіці).
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27.04.2025 16:31 Ответить
Імпорт впав у росії - тому немає потреби бізнесу купувати валюту - бо населення не має грошей купувати дорогий імпорт.
Звичайно що дорогий рубль - це перш всього менше податків з експорту нафти та газу - але ліліпутін видно немає важелів опустити рубль - від слова зовсім...
Це спіраль економічної смерті - коли падає купівельна спроможність а ціни ростуть...
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27.04.2025 16:32 Ответить
Це все так . Але реальна причина - це політика Кремля . Курс стримується наразі штучно
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27.04.2025 16:41 Ответить
Маячня - ліліпутіну невигідний сильний рубль - доходи в бюджет йдуть не в валюті а в рублях.
Сильний рубль вигідний лише населенню скуповлювати валюту - але і цього немає бо грошей у населення немає для цього.
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27.04.2025 16:52 Ответить
Гроші може і є, доларів немає. Навіть валютчиків прикрутили. Працюють лише ті, кого кришує ФСБ.
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27.04.2025 16:57 Ответить
Всесильність кгб-фсб - це міф. Хто хоче купити - знайде як - всі шпарини неможливо заткнути.
Якби кгб був би всесильним - то совок би не розвалився.
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27.04.2025 17:25 Ответить
Приклад з життя. У селищі два міняли спокійно друкують повідомлення про обмін у телеграмі. Торговців, які приїздять з іншого міста, перехоплюють у дорозі і знайдені долари просто конфіскують. Питання - чи міняли не під захистом ФСБ?
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27.04.2025 18:25 Ответить
Не неси пургу. Торгівля долярами в росії не заборонена - це тобі не совок.
Ти щось попутав.
фсб - це всього лиш купка озлоблених юнців що прагнуть грошей та влади - а не моральний кодекс.
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27.04.2025 18:39 Ответить
А ще доллар знижується відносно євро.
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27.04.2025 16:49 Ответить
Нафту та газ ліліпутін продає не за долари чи євро - тому ту все одно.
Причина банальна - в росії нікому не потрібна валюта - бо немає грошей щоб її купувати.
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27.04.2025 16:54 Ответить
Скільки працівників зовнішній розвідки було направлено на цю важливу тему. Мабуть все для військовослужбовців переробили, а це для керівників щоб були в курсі що з їхніми грошима в ху... лостану
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27.04.2025 16:24 Ответить
)))...це кіздець як допомогає бійцям в окопах

браво зельона Служба Зовнішніх хз чого
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27.04.2025 16:26 Ответить
Це від авторів "в них ракет на 2-3 пуски"? Вірю, я повірив
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27.04.2025 16:29 Ответить
"Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним".
Такий рівень при зе у зовнішніх...
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27.04.2025 16:37 Ответить
Рубль будет и дальше печататься пока не превратится в фантики или не закончится война.
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27.04.2025 16:38 Ответить
Херові аналітики в службі зовнішньої розвідки. Зміцнення рубля це заплановане тимчасове явище. Після травня росіяни різко знижуть курс до 120-130. Їм начхати на зменшення реальних доходів населення, оголосять про підвищення зарплат на 20-25 відсотків і накажуть радіти. Зрозуміло, що таке підвищення не компенсує зріст інфляції. Проте, підвищення курсу рубля по відношенню до долара різко наповнить російський бюджет, який росіяни пустять на виробництво зброї. Зараз для росіян треба більше боятись девальвації юаню, але, оскільки Трамп вже дає задню, девальвації мабуть не буде.
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27.04.2025 16:55 Ответить
А ще бурятія відокремитися від чувашії
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27.04.2025 16:58 Ответить
Шо більше нічим займатися ? Чи простіше за курсом дерев'яного стежити..
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27.04.2025 17:23 Ответить
Шaпитолий в чистом виде.

Глaвный по ершикaм и туaлетной бумaге в офисе прип издентa - зaнимaется междунaродными встречaми
нбу - нaлогaми
сзр - курсом фу б ля
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27.04.2025 19:02 Ответить
Словоблудие какое-то. Нет на ********* никаких рыночных мехенизмов и курсов, как в Туркменистане или в КНДР, например. Скажет *****, что фубель доллару равен и будет так, еще и денежную реформу проведут, ноли уберут и будет 86 копеек за доллар, попутно холопов своих обрабят, ибо нефиг. В Туркменистане доллар США 3.5 манат уже больше 30 лет, курс неизменный, так что опыт есть.
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27.04.2025 19:04 Ответить
 
 