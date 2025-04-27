Дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно, - Служба внешней разведки
Из-за неустойчивого характера внешнеэкономического баланса и геополитической неопределенности дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом отмечает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).
"Пытаясь "успокоить" настроения внутри страны, "росстат" официально отчитывается о годовой инфляции на уровне 10,3 %. В то же время реальная "инфляция для бедных" (индекс потребительских цен на товары первой необходимости) уже составляет 17 %. Это в 1,7 раза превышает официальные показатели и ставит под сомнение достоверность официальной статистики при оценке социально-экономического положения России", - говорится в сообщении.
В СВРУ отметили, что 25 апреля центральный банк России принял решение сохранить учетную ставку на уровне 21 %, что свидетельствует о продолжении курса на жесткую денежно-кредитную политику. В свою очередь это снижает инвестиционную активность в России, тормозит рост ВВП и повышает финансовую нагрузку на бизнес.
Также отмечается, что из-за высокого общего уровня цен (несмотря на так называемое "снижение инфляционного давления") регулятор вынужден продолжить поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4 % до 2026 года. Среднюю же учетную ставку в 2025 году ЦБ прогнозирует в 19,5-21,5 %.
"Дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно из-за неустойчивого характера внешнеэкономического баланса и геополитической неопределенности. СВРУ прогнозирует, что в условиях высокой инфляции продолжение действующей политики кремля приведет к дальнейшему падению реальных доходов населения и усилению социальной напряженности в стране", - добавили во внешней разведке.
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щось не бачу у ЗМІ - скількі нерухомости ( квартир, домов, хат, дач, гаражів, підсобних приміщень) кацапи знищили. Скількі авто кацапи знищіли, кульквсть знищеної побутової техніці, меблі, посуду
Без роботи масса впо - нехай починають рахувати збитки українських родин .
І ще - за вбитих цівільних раша має платити - е вже сумма за кожного вбитого ? Во скількі ОЦІНЮЄ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА СМЕРТЬ ЦІВІЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА. ? Маю надію що неї в мильон?
Недосвіченому спостерігачу здасться "ну так це ж ознака міцності економіки". Але в даному випадку все не так райдужно, як здається. Річ у тім, що це було б ознакою міцності, якби внутрішня економіка розвивалася і росла, а купівельна спроможність громадян - збільшувалась.
Але правда в тому, що в зарашці вже 4+ місяці - реальна стагфляція: це коли виробництво падає, а інфляція - росте (інфляція - не є синонімом девальвації - перше це про вартість товарів в нац.валюті, а друге - це вартість іноземної валюти). Тобто - в них з-за санкцій нічого не ввозять, роботи мало, зарплати не ростуть, ціни ростуть галопуюче (картопля і взагалі овочі, наприклад, чи не в рази). От і виходить: курс ***** 85, експортери виють (бо це їм невигідно), населення виє (бо ціни в космос рвонули), бізнес охерєває (бо кредитів нема, населення нічого не купує).
А так-то - курс 85 і загальне зростання 0.2% (де +30% в ВПК і -5% в цивільній економіці).
Звичайно що дорогий рубль - це перш всього менше податків з експорту нафти та газу - але ліліпутін видно немає важелів опустити рубль - від слова зовсім...
Це спіраль економічної смерті - коли падає купівельна спроможність а ціни ростуть...
Сильний рубль вигідний лише населенню скуповлювати валюту - але і цього немає бо грошей у населення немає для цього.
Якби кгб був би всесильним - то совок би не розвалився.
Ти щось попутав.
фсб - це всього лиш купка озлоблених юнців що прагнуть грошей та влади - а не моральний кодекс.
Причина банальна - в росії нікому не потрібна валюта - бо немає грошей щоб її купувати.
браво зельона Служба Зовнішніх хз чого
Такий рівень при зе у зовнішніх...
Глaвный по ершикaм и туaлетной бумaге в офисе прип издентa - зaнимaется междунaродными встречaми
нбу - нaлогaми
сзр - курсом фу б ля