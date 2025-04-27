Дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно, - Служба внешней разведки

Из-за неустойчивого характера внешнеэкономического баланса и геополитической неопределенности дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом отмечает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

"Пытаясь "успокоить" настроения внутри страны, "росстат" официально отчитывается о годовой инфляции на уровне 10,3 %. В то же время реальная "инфляция для бедных" (индекс потребительских цен на товары первой необходимости) уже составляет 17 %. Это в 1,7 раза превышает официальные показатели и ставит под сомнение достоверность официальной статистики при оценке социально-экономического положения России", - говорится в сообщении.

В СВРУ отметили, что 25 апреля центральный банк России принял решение сохранить учетную ставку на уровне 21 %, что свидетельствует о продолжении курса на жесткую денежно-кредитную политику. В свою очередь это снижает инвестиционную активность в России, тормозит рост ВВП и повышает финансовую нагрузку на бизнес.

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Также отмечается, что из-за высокого общего уровня цен (несмотря на так называемое "снижение инфляционного давления") регулятор вынужден продолжить поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4 % до 2026 года. Среднюю же учетную ставку в 2025 году ЦБ прогнозирует в 19,5-21,5 %.

"Дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно из-за неустойчивого характера внешнеэкономического баланса и геополитической неопределенности. СВРУ прогнозирует, что в условиях высокой инфляции продолжение действующей политики кремля приведет к дальнейшему падению реальных доходов населения и усилению социальной напряженности в стране", - добавили во внешней разведке.

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