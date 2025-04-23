Рубль та російські акції обвалилися через новини про зрив переговорів щодо України

Російський фондовий і валютний ринок різко знижуються на торгах в середу на тлі новин про те, що переговори про перемир'я в Україні знову загальмували.

Як пише Reuters, курс долара на форексі 12:30 виріс на 1,5%, до 82,71 рубля, а на російському міжбанківському ринку підвищився до 83,1 рубля – найвищого рівня за тиждень, передає The Moscow Times.



Євро подорожчав до рубля на 2,2%, до 94,5 рубля, а курс юаня на Мосбіржі підскочив на 2% – до 11,35 рубля і встановив тижневий максимум.



Індекс Мосбіржі, який напередодні ввечері пробивав позначку 3000 пунктів, на початку торгів опускався до 2900 пунктів. Акції "Газпрому" подешевшали на 3,2%, "Сбєрбанка" – на 1,5%, ВТБ – на 3,1%, "Роснєфти" – на 2,9%. Понад 3% втрачають у ціні "Аерофлот", НЛМК, ММК та "Алроса".



"Негативна динаміка...пов'язана з геополітикою, оскільки заплановані на сьогодні переговори в Лондоні щодо врегулювання військового конфлікту у східній Європі зірвалися", – констатує аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.



Після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився від визнання Криму російським, на чому наполягали США в межах мирного плану, від участі у переговорах відмовилися голова Держдепу Марко Рубіо, а також очільники МЗС Франції та Німеччини Жан Ноель-Барро та Анналена Бербок.

У результаті зустріч відбудеться на рівні експертів замість міністерського, повідомили у МЗС Великої Британії. США вийдуть із переговорного процесу, якщо Москва та Київ не скажуть "так" американському плану, заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.

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У Держдепі побоюються, що Україна може повернутися до колишніх жорстких позицій і унеможливить прорив на переговорах, розповіли співрозмовники Reuters. За їхніми словами, також залишається незрозумілим питання пом'якшення санкцій: на відміну від США, на такий крок не готові піти європейські країни, для яких "червоною лінією", як і раніше, залишається і визнання анексії Криму.

До кінця тижня рубль, ймовірно, продовжить слабшати, а фондовий ринок – знижуватися: курс долара може піднятися до 85-86 рублів, а індекс Мосбіржі – опуститися до 2860 пунктів.