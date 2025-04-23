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Новини
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Рубль та російські акції обвалилися через новини про зрив переговорів щодо України

рубль,податки,рублі

Російський фондовий і валютний ринок різко знижуються на торгах в середу на тлі новин про те, що переговори про перемир'я в Україні знову загальмували.

Як пише Reuters, курс долара на форексі 12:30 виріс на 1,5%, до 82,71 рубля, а на російському міжбанківському ринку підвищився до 83,1 рубля – найвищого рівня за тиждень, передає The Moscow Times.

Євро подорожчав до рубля на 2,2%, до 94,5 рубля, а курс юаня на Мосбіржі підскочив на 2% – до 11,35 рубля і встановив тижневий максимум.

Індекс Мосбіржі, який напередодні ввечері пробивав позначку 3000 пунктів, на початку торгів опускався до 2900 пунктів. Акції "Газпрому" подешевшали на 3,2%, "Сбєрбанка" – на 1,5%, ВТБ – на 3,1%, "Роснєфти" – на 2,9%. Понад 3% втрачають у ціні "Аерофлот", НЛМК, ММК та "Алроса".

"Негативна динаміка...пов'язана з геополітикою, оскільки заплановані на сьогодні переговори в Лондоні щодо врегулювання військового конфлікту у східній Європі зірвалися", – констатує аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.

Після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився від визнання Криму російським, на чому наполягали США в межах мирного плану, від участі у переговорах відмовилися голова Держдепу Марко Рубіо, а також очільники МЗС Франції та Німеччини Жан Ноель-Барро та Анналена Бербок.

У результаті зустріч відбудеться на рівні експертів замість міністерського, повідомили у МЗС Великої Британії. США вийдуть із переговорного процесу, якщо Москва та Київ не скажуть "так" американському плану, заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.

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У Держдепі побоюються, що Україна може повернутися до колишніх жорстких позицій і унеможливить прорив на переговорах, розповіли співрозмовники Reuters. За їхніми словами, також залишається незрозумілим питання пом'якшення санкцій: на відміну від США, на такий крок не готові піти європейські країни, для яких "червоною лінією", як і раніше, залишається і визнання анексії Криму.

До кінця тижня рубль, ймовірно, продовжить слабшати, а фондовий ринок – знижуватися: курс долара може піднятися до 85-86 рублів, а індекс Мосбіржі – опуститися до 2860 пунктів.

Автор: 

росія (14212) рубль (331) курс рубля (136)


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Самий кращий обвал - це коли пиня з рудим дурнем обваляться.
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23.04.2025 14:40 Відповісти
А в целом то чепуха эти колебания. При таких ископаемых. Может стоит прекратить с картона пулю лепить? С гамна дешевле.
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23.04.2025 14:43 Відповісти
Богя, да заспоГойся,ніхто не каже,що Підерації кранти ...
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23.04.2025 16:09 Відповісти
а був далеко за 100 тому новина ні про що
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23.04.2025 14:43 Відповісти
Від'ємне зростання.
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23.04.2025 14:49 Відповісти
І нахер цей мотлох ?
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23.04.2025 14:50 Відповісти
нічо, нічо, ото кацапи замутять бізнес з талібаном, ото заживуть
троха новин з **********:
"талибан" нарастит поставки гранатов, изюма, кока-колы и афганских ковров на российский рынок. После снятия бана с движения нашу страну заполонят товары из Афганистана. по данным мash, товарооборот между *********** и афганистаном в ближайшее время превысит $3 млрд. "талибан" готовится экспортировать также шерсть и хлопок плюс хочет расширять список. С 2022-го талибы стали ввозить кандагарские гранаты - спустя 30 лет перерыва, а ********* экспортирует в афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу".
а учора на *********і було все ж таки гарно

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23.04.2025 15:00 Відповісти
Хлопок це погано, це сировина для вибухівки
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23.04.2025 15:07 Відповісти
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23.04.2025 17:31 Відповісти

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