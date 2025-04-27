Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним, - Служба зовнішньої розвідки

Через нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу та геополітичну невизначеність подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це зауважує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

"Намагаючись "заспокоїти" настрої всередині країни, "росстат" офіційно звітує про річну інфляцію на рівні 10,3 %. Водночас реальна "інфляція для бідних" (індекс споживчих цін на товари першої необхідності) вже становить 17 %. Це в 1,7 раза перевищує офіційні показники й ставить під сумнів достовірність офіційної статистики під час оцінки соціально-економічного становища росії", - йдеться в повідомлені.

У СЗРУ зазначили, що 25 квiтня центральний банк Росії ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 21 %, що свідчить про продовження курсу на жорстку грошово-кредитну політику. Своєю чергою це знижує інвестиційну активність у Росії, гальмує зростання ВВП та підвищує фінансове навантаження на бізнес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубль та російські акції обвалилися через новини про зрив переговорів щодо України

Також зауважується, що через високий загальний рівень цін (попри так зване "зниження інфляційного тиску") регулятор вимушений продовжити підтримувати жорсткі грошово-кредитні умови, щоб повернути інфляцію до цільового рівня у 4 % до 2026 року. Середню ж облікову ставку у 2025 році ЦБ прогнозує в 19,5–21,5 %.

"Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним через нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу та геополітичну невизначеність. СЗРУ прогнозує, що в умовах високої інфляції продовження чинної політики кремля призведе до подальшого падіння реальних доходів населення та посилення соціальної напруженості в країні", - додали в зовнішній розвідці.

Також читайте: Західні брокери шукають способи інвестувати в російські активи на тлі зближення Трампа та Путіна, – FT