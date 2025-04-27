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Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним, - Служба зовнішньої розвідки

Російський рубль

Через нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу та геополітичну невизначеність подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це зауважує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

"Намагаючись "заспокоїти" настрої всередині країни, "росстат" офіційно звітує про річну інфляцію на рівні 10,3 %. Водночас реальна "інфляція для бідних" (індекс споживчих цін на товари першої необхідності) вже становить 17 %. Це в 1,7 раза перевищує офіційні показники й ставить під сумнів достовірність офіційної статистики під час оцінки соціально-економічного становища росії", - йдеться в повідомлені.

У СЗРУ зазначили, що 25 квiтня центральний банк Росії ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 21 %, що свідчить про продовження курсу на жорстку грошово-кредитну політику. Своєю чергою це знижує інвестиційну активність у Росії, гальмує зростання ВВП та підвищує фінансове навантаження на бізнес.

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Також зауважується, що через високий загальний рівень цін (попри так зване "зниження інфляційного тиску") регулятор вимушений продовжити підтримувати жорсткі грошово-кредитні умови, щоб повернути інфляцію до цільового рівня у 4 % до 2026 року. Середню ж облікову ставку у 2025 році ЦБ прогнозує в 19,5–21,5 %.

"Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним через нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу та геополітичну невизначеність. СЗРУ прогнозує, що в умовах високої інфляції продовження чинної політики кремля призведе до подальшого падіння реальних доходів населення та посилення соціальної напруженості в країні", - додали в зовнішній розвідці.

Також читайте: Західні брокери шукають способи інвестувати в російські активи на тлі зближення Трампа та Путіна, – FT

Автор: 

росія (65244) СЗР (115) рубль (444)


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Топ коментарі
+2
це вершина професійної діяльності СЗР- чи буде рости фубль.... ще один буданов-квартал 95
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27.04.2025 16:21
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А яку вони мають справу до ....?
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27.04.2025 16:02 Відповісти
...бо від стану ...залежить наше існування.
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27.04.2025 16:05 Відповісти
На це можна було не тратить сили, а просто послати когось купити західну пресу, і дешевше і достовірніше
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27.04.2025 16:27 Відповісти
Цікаво скільки зепрофі отримує ЗП та бронь за таку глибоку "аналітику".
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27.04.2025 16:28 Відповісти
Він ніколи не зміцнювався в історії - хіба на дуже короткі відрізки. Тому тут Вангою не треба бути
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27.04.2025 16:04 Відповісти
А що там з репараціями від вбивц? Їх хтось має оприлюднювати кожен день о 12 годин.
щось не бачу у ЗМІ - скількі нерухомости ( квартир, домов, хат, дач, гаражів, підсобних приміщень) кацапи знищили. Скількі авто кацапи знищіли, кульквсть знищеної побутової техніці, меблі, посуду
Без роботи масса впо - нехай починають рахувати збитки українських родин .
І ще - за вбитих цівільних раша має платити - е вже сумма за кожного вбитого ? Во скількі ОЦІНЮЄ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА СМЕРТЬ ЦІВІЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА. ? Маю надію що неї в мильон?
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27.04.2025 16:07 Відповісти
А скільки словакам за вбитих при вторгненні заплатив ссср?
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27.04.2025 16:21 Відповісти
Здається, про це вже й мови немає: ось як би заморозити "конфлікт", зафіксувати захоплені території і починати з чистого аркуша "дружити".
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27.04.2025 16:24 Відповісти
це вершина професійної діяльності СЗР- чи буде рости фубль.... ще один буданов-квартал 95
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27.04.2025 16:21 Відповісти
Утримання міцного ***** є суто політичним і не може тривати довго . Такщо ***** піде незабаром за 100 , в подальшому цілком реальні і 150
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27.04.2025 16:22 Відповісти
Як не дивно, але "міцність" ***** є, насправді, економічним чинником. Справа в тому, що в них кардинально скоротився імпорт і не дуже скоротився експорт. В них реально в країні надлишок баксів.

Недосвіченому спостерігачу здасться "ну так це ж ознака міцності економіки". Але в даному випадку все не так райдужно, як здається. Річ у тім, що це було б ознакою міцності, якби внутрішня економіка розвивалася і росла, а купівельна спроможність громадян - збільшувалась.

Але правда в тому, що в зарашці вже 4+ місяці - реальна стагфляція: це коли виробництво падає, а інфляція - росте (інфляція - не є синонімом девальвації - перше це про вартість товарів в нац.валюті, а друге - це вартість іноземної валюти). Тобто - в них з-за санкцій нічого не ввозять, роботи мало, зарплати не ростуть, ціни ростуть галопуюче (картопля і взагалі овочі, наприклад, чи не в рази). От і виходить: курс ***** 85, експортери виють (бо це їм невигідно), населення виє (бо ціни в космос рвонули), бізнес охерєває (бо кредитів нема, населення нічого не купує).

А так-то - курс 85 і загальне зростання 0.2% (де +30% в ВПК і -5% в цивільній економіці).
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27.04.2025 16:31 Відповісти
Імпорт впав у росії - тому немає потреби бізнесу купувати валюту - бо населення не має грошей купувати дорогий імпорт.
Звичайно що дорогий рубль - це перш всього менше податків з експорту нафти та газу - але ліліпутін видно немає важелів опустити рубль - від слова зовсім...
Це спіраль економічної смерті - коли падає купівельна спроможність а ціни ростуть...
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27.04.2025 16:32 Відповісти
Це все так . Але реальна причина - це політика Кремля . Курс стримується наразі штучно
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27.04.2025 16:41 Відповісти
Скільки працівників зовнішній розвідки було направлено на цю важливу тему. Мабуть все для військовослужбовців переробили, а це для керівників щоб були в курсі що з їхніми грошима в ху... лостану
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27.04.2025 16:24 Відповісти
)))...це кіздець як допомогає бійцям в окопах

браво зельона Служба Зовнішніх хз чого
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27.04.2025 16:26 Відповісти
Це від авторів "в них ракет на 2-3 пуски"? Вірю, я повірив
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27.04.2025 16:29 Відповісти
"Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним".
Такий рівень при зе у зовнішніх...
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27.04.2025 16:37 Відповісти
Рубль будет и дальше печататься пока не превратится в фантики или не закончится война.
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27.04.2025 16:38 Відповісти
 
 