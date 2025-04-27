Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним, - Служба зовнішньої розвідки
Через нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу та геополітичну невизначеність подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це зауважує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
"Намагаючись "заспокоїти" настрої всередині країни, "росстат" офіційно звітує про річну інфляцію на рівні 10,3 %. Водночас реальна "інфляція для бідних" (індекс споживчих цін на товари першої необхідності) вже становить 17 %. Це в 1,7 раза перевищує офіційні показники й ставить під сумнів достовірність офіційної статистики під час оцінки соціально-економічного становища росії", - йдеться в повідомлені.
У СЗРУ зазначили, що 25 квiтня центральний банк Росії ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 21 %, що свідчить про продовження курсу на жорстку грошово-кредитну політику. Своєю чергою це знижує інвестиційну активність у Росії, гальмує зростання ВВП та підвищує фінансове навантаження на бізнес.
Також зауважується, що через високий загальний рівень цін (попри так зване "зниження інфляційного тиску") регулятор вимушений продовжити підтримувати жорсткі грошово-кредитні умови, щоб повернути інфляцію до цільового рівня у 4 % до 2026 року. Середню ж облікову ставку у 2025 році ЦБ прогнозує в 19,5–21,5 %.
"Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним через нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу та геополітичну невизначеність. СЗРУ прогнозує, що в умовах високої інфляції продовження чинної політики кремля призведе до подальшого падіння реальних доходів населення та посилення соціальної напруженості в країні", - додали в зовнішній розвідці.
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щось не бачу у ЗМІ - скількі нерухомости ( квартир, домов, хат, дач, гаражів, підсобних приміщень) кацапи знищили. Скількі авто кацапи знищіли, кульквсть знищеної побутової техніці, меблі, посуду
Без роботи масса впо - нехай починають рахувати збитки українських родин .
І ще - за вбитих цівільних раша має платити - е вже сумма за кожного вбитого ? Во скількі ОЦІНЮЄ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА СМЕРТЬ ЦІВІЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА. ? Маю надію що неї в мильон?
Недосвіченому спостерігачу здасться "ну так це ж ознака міцності економіки". Але в даному випадку все не так райдужно, як здається. Річ у тім, що це було б ознакою міцності, якби внутрішня економіка розвивалася і росла, а купівельна спроможність громадян - збільшувалась.
Але правда в тому, що в зарашці вже 4+ місяці - реальна стагфляція: це коли виробництво падає, а інфляція - росте (інфляція - не є синонімом девальвації - перше це про вартість товарів в нац.валюті, а друге - це вартість іноземної валюти). Тобто - в них з-за санкцій нічого не ввозять, роботи мало, зарплати не ростуть, ціни ростуть галопуюче (картопля і взагалі овочі, наприклад, чи не в рази). От і виходить: курс ***** 85, експортери виють (бо це їм невигідно), населення виє (бо ціни в космос рвонули), бізнес охерєває (бо кредитів нема, населення нічого не купує).
А так-то - курс 85 і загальне зростання 0.2% (де +30% в ВПК і -5% в цивільній економіці).
Звичайно що дорогий рубль - це перш всього менше податків з експорту нафти та газу - але ліліпутін видно немає важелів опустити рубль - від слова зовсім...
Це спіраль економічної смерті - коли падає купівельна спроможність а ціни ростуть...
браво зельона Служба Зовнішніх хз чого
Такий рівень при зе у зовнішніх...