РФ сталкивается с беспрецедентным кадровым кризисом из-за затяжной войны против Украины, - СВР
В 2024 году дефицит рабочей силы в России достиг рекордных 2,6 млн человек, что на 17 % больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Если нынешняя динамика сохранится, в течение следующих пяти лет нехватка кадров может достичь 4 миллионов. Наибольший спрос ожидается на работников средней и высокой квалификации, в частности в ключевых секторах экономики", - говорится в сообщении.
Какова ситуация с персоналом в различных отраслях
В СВР отмечают, что промышленность потеряла почти треть необходимого персонала - около 391 тыс. инженеров и операторов оборудования. В сфере торговли не укомплектовано более 347 тыс. рабочих мест, транспортная отрасль испытывает недостаток более 200 тыс. водителей. Самая критическая ситуация - в агросекторе, где дефицит работников достиг 35 %.
Среди основных причин кадрового кризиса:
- мобилизационные мероприятия и массовая эмиграция высококвалифицированных специалистов и представителей дефицитных специальностей (от 650 тыс. до 1,1 млн человек покинули страну, чтобы избежать призыва);
- демографическая яма 1990-х годов;
- хроническая непривлекательность рынка труда в агро- и промышленном секторах из-за низкой оплаты и тяжелых условий труда;
- недостаток системной подготовки технических специалистов;
- ставка бизнеса на мигрантов вместо инвестиций в обучение и автоматизацию.
Как сообщается, несмотря на рост зарплат на 10-15 % в ряде предприятий, эти меры не компенсировали потерь.
Кадровая нехватка приобретает системный характер и угрожает долгосрочной стабильности российской экономики. На фоне длительной войны против Украины усилия кремля по преодолению кризиса остаются фрагментарными и малоэффективными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Особливо ціх двух пунктів
- мобілізаційні заходи та масова еміграція висококваліфікованих фахівців і представників дефіцитних спеціальностей (від 650 тис. до 1,1 млн осіб залишили країну, щоб уникнути призову);
- демографічна яма 1990-х років;
В інших секторах економіки зайнятість скорочується. Найшвидше - у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) - на 37%, повільніше - у соціальній сфері (освіта, охорона здоров'я) - 11%. Але це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності" Джерело: https://censor.net/n3552462
Але,слава Богу ,заброньований наш золотий фонд - чиновники та силовики,- звідти вийдуть Стіви Джобси та Цукерберги які виведуть нашу економіку у світові лідери під геніяльним керівництвом економічного генія Гетьманцева ...
Їх на війні мізер.
А про ФНБ взагалі блєск . Коли вас будуть в жопу трахати ви будете розказувати шо для того у вас та дірка і створена?
скажених , обнюханих і пʼяних істот з українськоі землі
і проблем стане у вас набагато меньше ,
крім репарацій , які ви нам винні
Розробника «Іскандерів» Путіна вбили у Підмосков'ї