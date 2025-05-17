РФ сталкивается с беспрецедентным кадровым кризисом из-за затяжной войны против Украины, - СВР

В 2024 году дефицит рабочей силы в России достиг рекордных 2,6 млн человек, что на 17 % больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Если нынешняя динамика сохранится, в течение следующих пяти лет нехватка кадров может достичь 4 миллионов. Наибольший спрос ожидается на работников средней и высокой квалификации, в частности в ключевых секторах экономики", - говорится в сообщении.

Какова ситуация с персоналом в различных отраслях

В СВР отмечают, что промышленность потеряла почти треть необходимого персонала - около 391 тыс. инженеров и операторов оборудования. В сфере торговли не укомплектовано более 347 тыс. рабочих мест, транспортная отрасль испытывает недостаток более 200 тыс. водителей. Самая критическая ситуация - в агросекторе, где дефицит работников достиг 35 %.

Среди основных причин кадрового кризиса:

- мобилизационные мероприятия и массовая эмиграция высококвалифицированных специалистов и представителей дефицитных специальностей (от 650 тыс. до 1,1 млн человек покинули страну, чтобы избежать призыва);

- демографическая яма 1990-х годов;

- хроническая непривлекательность рынка труда в агро- и промышленном секторах из-за низкой оплаты и тяжелых условий труда;

- недостаток системной подготовки технических специалистов;

- ставка бизнеса на мигрантов вместо инвестиций в обучение и автоматизацию.

Как сообщается, несмотря на рост зарплат на 10-15 % в ряде предприятий, эти меры не компенсировали потерь.

Кадровая нехватка приобретает системный характер и угрожает долгосрочной стабильности российской экономики. На фоне длительной войны против Украины усилия кремля по преодолению кризиса остаются фрагментарными и малоэффективными.