РФ сталкивается с беспрецедентным кадровым кризисом из-за затяжной войны против Украины, - СВР

В 2024 году дефицит рабочей силы в России достиг рекордных 2,6 млн человек, что на 17 % больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Если нынешняя динамика сохранится, в течение следующих пяти лет нехватка кадров может достичь 4 миллионов. Наибольший спрос ожидается на работников средней и высокой квалификации, в частности в ключевых секторах экономики", - говорится в сообщении.

Какова ситуация с персоналом в различных отраслях

В СВР отмечают, что промышленность потеряла почти треть необходимого персонала - около 391 тыс. инженеров и операторов оборудования. В сфере торговли не укомплектовано более 347 тыс. рабочих мест, транспортная отрасль испытывает недостаток более 200 тыс. водителей. Самая критическая ситуация - в агросекторе, где дефицит работников достиг 35 %.

Среди основных причин кадрового кризиса:

- мобилизационные мероприятия и массовая эмиграция высококвалифицированных специалистов и представителей дефицитных специальностей (от 650 тыс. до 1,1 млн человек покинули страну, чтобы избежать призыва);

- демографическая яма 1990-х годов;

- хроническая непривлекательность рынка труда в агро- и промышленном секторах из-за низкой оплаты и тяжелых условий труда;

- недостаток системной подготовки технических специалистов;

- ставка бизнеса на мигрантов вместо инвестиций в обучение и автоматизацию.

Как сообщается, несмотря на рост зарплат на 10-15 % в ряде предприятий, эти меры не компенсировали потерь.

Кадровая нехватка приобретает системный характер и угрожает долгосрочной стабильности российской экономики. На фоне длительной войны против Украины усилия кремля по преодолению кризиса остаются фрагментарными и малоэффективными.

+18
Добре, що у нас таких пробем немає.....
17.05.2025 18:07 Ответить
+6
Московня кончена , заберіть к єдрьоной матери своїх
скажених , обнюханих і пʼяних істот з українськоі землі
і проблем стане у вас набагато меньше ,
крім репарацій , які ви нам винні
17.05.2025 18:14 Ответить
+5
Єдиним сектором, де зараз відбувається зростання зайнятості, залишається державне управління та оборона.Кількість працівників у ньому досягла 2,6 млн осіб, що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил України,
В інших секторах економіки зайнятість скорочується. Найшвидше - у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) - на 37%, повільніше - у соціальній сфері (освіта, охорона здоров'я) - 11%. Але це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності" Джерело: https://censor.net/n3552462

Але,слава Богу ,заброньований наш золотий фонд - чиновники та силовики,- звідти вийдуть Стіви Джобси та Цукерберги які виведуть нашу економіку у світові лідери під геніяльним керівництвом економічного генія Гетьманцева ...
17.05.2025 18:28 Ответить
17.05.2025 18:07 Ответить
А ти за кого голосував?
показать весь комментарий
17.05.2025 18:10 Ответить
17.05.2025 18:11 Ответить
17.05.2025 18:28 Ответить
Це рубрика " а ось на болотах"
17.05.2025 20:13 Ответить
Це погано. Це свідчення навіть занадто швидкого розвитку економіки.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:10 Ответить
ніт, це значить що на війні можна заробити більше чим на заводі.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:25 Ответить
"Найбільший попит очікується на працівників середньої та високої кваліфікації"

Їх на війні мізер.
17.05.2025 18:46 Ответить
Вы правы. Большинство людей с норм образованием, а их в рф не так уж и много, уехали при первой же волне мобилизации. Они не на войне - они сбежали (собственно, благодаря уровню образования). Т.е не производств стало больше, а людей меньше. Но вы правы, они не пошли на войну, но уехали
17.05.2025 20:03 Ответить
Більшість потім повернулася. Коли зрозуміли, що мобілізації більше не буде.
17.05.2025 20:08 Ответить
Мобилизация в рф не заканчивалась. Никто никуда не возвращался. Некоторые даже перевезли семьи.
17.05.2025 20:41 Ответить
Мобілізація на війну закінчилася у 2022 році.
17.05.2025 20:51 Ответить
Ну это вы насмотрелись росс. пропаганды. У меня достаточно много знакомых в рф и/или из рф как раз из группы высококвалифицированных специалистов. Они правда телевизор не смотрят, поэтому не в курсе, что мобилизация закончилась. Попробуйте не распространять росс. пропаганду, раз уж не способны адекватно воспринимать увиденное и услышанное в ней. Это не заставит окружающих в нее поверить, а вот вас бараном или провокатором считать начнут. Особенно ваши умозаключения звучать анекдотично на украинском языке.
17.05.2025 21:41 Ответить
Насильницька мобілізація на війну в рф закінчилася у 2022 році. Виїзд з рф вільний для чоловіків будь-якого віку. Спокійно літають літаки в Туреччину, Єгипет, Таїланд та інші країни. Порівняйте де насильницька мобілізація закінчена, а де ні, хоча б за цим параметром.
показать весь комментарий
17.05.2025 22:07 Ответить
17.05.2025 18:26 Ответить
Розвитку економіки??? В кацапів?? Оце ви видали... ФНБ просраний, за перші пів року дефіцит бюджету вже вдвічи більший ніж планували на весь рік, офіційно признали шо в них почалася рецесія, два мільони (приблизно, не памʼятаю точну цифру) свинособак просрачують виплати по кредитам. Офігенний розвиток
показать весь комментарий
17.05.2025 21:44 Ответить
ФНБ на те і створений, щоб його витрачати. Погугліть скільки випущено автомобілів, скільки побудовано мостів в минулому році. Хоча б це. Ці дані не секретні.
17.05.2025 22:10 Ответить
Капець . Ну ви і упоротий . АвтоВАЗ на межі банкрутсва. Кацапські ведра з болтами ніхто не купує, бо в ту саму ціну можна взяти пластмасового китайця, але той принаймні їде.
А про ФНБ взагалі блєск . Коли вас будуть в жопу трахати ви будете розказувати шо для того у вас та дірка і створена?
показать весь комментарий
18.05.2025 14:36 Ответить
17.05.2025 18:14 Ответить
Африканці працюють в Казані, збирають шахеди, заробітчани з колишніх союзних республік і північно-корейці заповнили нижній сегмент роботяг. Приблизно 5млн. заробітчан.
17.05.2025 18:15 Ответить
ага ..нам багато розповідали ...і ракети на 2-3 пуски ..і танки закінчаться.. ага ))
17.05.2025 18:23 Ответить
а ти, що вірив тому трансвеститу?
17.05.2025 18:27 Ответить
"Близько 391 тис. інженерів та операторів обладнання" - то ви зразу пишіть, скільки там заводів закрилося, які роблять автомобілі, потяги, електрообладнання і так далі. З таким дефіцитом кадрів вони ж певно регулярно закриваються?
17.05.2025 18:33 Ответить
Це у нас така проблема, а не у рашки.
17.05.2025 18:36 Ответить
https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/snimok-ekrana-2025-05-17-v-17.49.13.png

Розробника «Іскандерів» Путіна вбили у Підмосков'ї
17.05.2025 18:38 Ответить
Навіть скрєпний привід - сцяв у під'їзді. Отримав у табло й скрутив в'язи на сходинках.
17.05.2025 18:46 Ответить
Там на подъезде весит обьява - "Гаспада не ссыте в подъезде".)))
17.05.2025 19:25 Ответить
вон воно що! щоб подолати безробіття потрібна війна!
17.05.2025 18:44 Ответить
Москалі завозять таджиків, вітчизняні феодали націлилися на бангладешців. Капітал робить гроші
17.05.2025 19:08 Ответить
17.05.2025 20:50 Ответить
 
 