Россия запустила сервис для привлечения иностранцев из-за кадрового дефицита, - ЦПД. ФОТО
В России на фоне острого дефицита кадров запустили цифровой сервис для привлечения иностранных специалистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Что это за сервис
Речь идет о платформе "В Россию – по клику", которую запустило созданное Владимиром Путиным "Агентство стратегических инициатив".
Проект позиционируется как "единое окно" для иностранцев: он предусматривает подачу заявок, проверку профессиональных компетенций и лояльности к так называемым "традиционным ценностям".
В случае одобрения кандидатам обещают полное сопровождение при переезде в Россию.
Оценка ЦПД
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что подобные инициативы уже запускались ранее, но не имели успеха.
По их оценке, новый проект также имеет высокий риск провала.
В ЦПД подчеркивают, что программы переселения иностранцев из "недружественных стран" заинтересовали лишь незначительное количество людей.
Реальные проблемы РФ
По данным Центра, многие иностранцы, которые уже переехали в Россию, сталкиваются с коррупцией, сложными условиями жизни и риском попасть в армию РФ.
Из-за этого, как отмечается, они стремятся покинуть страну.
В то же время из России продолжают уезжать собственные специалисты, что только усугубляет кадровый кризис.
В ЦПД подчеркивают, что никакие идеологические нарративы не способны компенсировать отсутствие стабильности и безопасности для потенциальных специалистов.
Проблема в тому що інвалідам там гаплик, якщо попадеш не відмажешся !!! І це не про "повинен захищати" це просто розтрата національного ресурсу !! Їх все одно або комісують з прибитим здоров'ям або загинуть без суттєвоє користі під вогнем чи кілзона дронів
Копіюйте шановні і робіть краще за них.
