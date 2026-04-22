Россия запустила сервис для привлечения иностранцев из-за кадрового дефицита, - ЦПД. ФОТО

В России на фоне острого дефицита кадров запустили цифровой сервис для привлечения иностранных специалистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Что это за сервис

Речь идет о платформе "В Россию – по клику", которую запустило созданное Владимиром Путиным "Агентство стратегических инициатив".

Проект позиционируется как "единое окно" для иностранцев: он предусматривает подачу заявок, проверку профессиональных компетенций и лояльности к так называемым "традиционным ценностям".

В случае одобрения кандидатам обещают полное сопровождение при переезде в Россию.

Читайте: От развития – к выживанию: российский бизнес перестал верить в собственную экономику

В РФ создали платформу

Оценка ЦПД

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что подобные инициативы уже запускались ранее, но не имели успеха.

По их оценке, новый проект также имеет высокий риск провала.

В ЦПД подчеркивают, что программы переселения иностранцев из "недружественных стран" заинтересовали лишь незначительное количество людей.

Читайте также: РФ сталкивается с беспрецедентным кадровым кризисом из-за затянувшейся войны против Украины, - СЗР

Реальные проблемы РФ

По данным Центра, многие иностранцы, которые уже переехали в Россию, сталкиваются с коррупцией, сложными условиями жизни и риском попасть в армию РФ.

Из-за этого, как отмечается, они стремятся покинуть страну.

В то же время из России продолжают уезжать собственные специалисты, что только усугубляет кадровый кризис.

В ЦПД подчеркивают, что никакие идеологические нарративы не способны компенсировать отсутствие стабильности и безопасности для потенциальных специалистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиян заманивают на войну предложениями работать на несуществующей "Луганской АЭС", - ЦПД

Топ комментарии
Процес вже пішов,а новина з боліт відволікти мудрий наріт.Тільки є маленька різниця,на болотах завжди був дефіцит кадрів,на відміну від України,де кадри бусифікували,або люди не ходять на роботу,щоб не потрапити в бусик.
22.04.2026 11:22 Ответить
140 млн., особі дебілів, хоча я не вірю що 140, там напевно і 100 немає!!!
22.04.2026 11:25 Ответить
Крокус-холл має бути щотижневим 😄
22.04.2026 11:16 Ответить
У тебе одна ізвивина і та на сраці ?
22.04.2026 11:28 Ответить
Купа знайомих на таксі їздять на роботу, і ще "безпечні стежки треба знати"..
Проблема в тому що інвалідам там гаплик, якщо попадеш не відмажешся !!! І це не про "повинен захищати" це просто розтрата національного ресурсу !! Їх все одно або комісують з прибитим здоров'ям або загинуть без суттєвоє користі під вогнем чи кілзона дронів
22.04.2026 11:31 Ответить
"освоюють бюджет" на таку безперспективну хню? Це добре 👍
22.04.2026 11:24 Ответить
140 млн., особі дебілів, хоча я не вірю що 140, там напевно і 100 немає!!!
Уяви собі, країні з населенням 140 млн може бути важко знайти віськових, якщо не має бусифікації. Без бусифікації треба щось мудрувати, щоб мотивувати людей піти добровільно. За те в Укарїні (яка формально на боці демократій і свобод) не проблема наловити люди скікі хоч.
22.04.2026 12:00 Ответить
Там і 70 немає.
22.04.2026 13:30 Ответить
так хіба можно іноземним державам ,посилати на підсанкційний лаптестан ,своїх спеціалістів ? Ніт не можно !...
22.04.2026 11:29 Ответить
Спеціаліст сам їде,його ніхто не посилає.Тут тільки справа у моральній складовій,але гроші не пахнуть
22.04.2026 11:32 Ответить
згодна ,але є державний контроль і після цьогт відповідальність...
22.04.2026 11:44 Ответить
Це тільки у нас таке можливо.У світі існують права людини.До того ж є країни-союзники параші
22.04.2026 11:48 Ответить
Насправді у них дуже потужні програми, серйозно. Нормально грошей, соціал, допомога з переїздом. Просто візьміть і повірте. У нас немає нічого подібного, навіть натяку. І це той момент, де нам треба брати з них приклад і перевершувати в тому, купувати мізки, спеціалістів під конкретний проект, залучати місцевий бізнес. Вони під об'єднання технарів підтягують Газпром, Роснефть, Сбер, та інших, та інших, і за декілька років там в якомусь Зажопінську виростає підприємство 180 станків новітніх, 250 співробітників, і такого плану.

Копіюйте шановні і робіть краще за них.
22.04.2026 11:38 Ответить
Сервіс має назву:" у тебе є вибір здохнути в ху.... лостані, або за ху....лостан". У останньому випадку ти отримаєш чорний мешок
22.04.2026 12:04 Ответить
запросіть Трампона керувати
пєчєнєгамі
22.04.2026 12:07 Ответить
 
 