В России на фоне острого дефицита кадров запустили цифровой сервис для привлечения иностранных специалистов.

В России на фоне острого дефицита кадров запустили цифровой сервис для привлечения иностранных специалистов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что это за сервис

Речь идет о платформе "В Россию – по клику", которую запустило созданное Владимиром Путиным "Агентство стратегических инициатив".

Проект позиционируется как "единое окно" для иностранцев: он предусматривает подачу заявок, проверку профессиональных компетенций и лояльности к так называемым "традиционным ценностям".

В случае одобрения кандидатам обещают полное сопровождение при переезде в Россию.

Оценка ЦПД

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что подобные инициативы уже запускались ранее, но не имели успеха.

По их оценке, новый проект также имеет высокий риск провала.

В ЦПД подчеркивают, что программы переселения иностранцев из "недружественных стран" заинтересовали лишь незначительное количество людей.

Реальные проблемы РФ

По данным Центра, многие иностранцы, которые уже переехали в Россию, сталкиваются с коррупцией, сложными условиями жизни и риском попасть в армию РФ.

Из-за этого, как отмечается, они стремятся покинуть страну.

В то же время из России продолжают уезжать собственные специалисты, что только усугубляет кадровый кризис.

В ЦПД подчеркивают, что никакие идеологические нарративы не способны компенсировать отсутствие стабильности и безопасности для потенциальных специалистов.

