Від розвитку – до виживання: російський бізнес перестав вірити у власну економіку

Російський бізнес більше не демонструє інвестиційного зростання. За результатами опитування Центрального банку РФ серед 11,5 тис. підприємств зафіксовано: баланс оцінок інвестиційної активності перейшов у негативну зону та становить –4,8%.

Переважають негативні оцінки, що свідчить про системний характер тенденції, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Найгірші показники зафіксовані у видобувних галузях, де баланс оцінок знизився до –24,4%, а також у промисловості (–11,9%), зокрема в обробній (–5,6%). Водночас окремі сектори – споживчі товари, енергетика, водопостачання, сільське господарство та роздрібна торгівля – поки залишаються у позитивній зоні, хоча темпи зростання там також уповільнюються.

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Цього разу бізнес більше скаржиться не на дорогі кредити, які відійшли на другий план, а на невизначеність (23,6%) та слабкий попит (20,4%). Фактично підприємства не мають чіткого розуміння майбутніх умов і не бачать достатнього попиту на продукцію.

Щодо структури інвестицій, то основні кошти спрямовуються не на розвиток, а на підтримання існуючих активів. У 2025 році переважає інвестування у збереження наявних виробничих потужностей. Нові проєкти реалізуються переважно у сегментах із державною підтримкою або програмами імпортозаміщення.

Додатковою проблемою залишається якість інвестицій попередніх років. Значна їх частина у 2022-2024 роках мала вимушений характер і була пов’язана з імпортозаміщенням після виходу іноземних компаній та запуском покинутих активів.

Центральний банк Росії фактично зафіксував перехід економіки до нової моделі поведінки: від розвитку до виживання. Ринкові стимули для інвестицій слабшають, а їх місце займають державні субсидії та вимушені вкладення, зумовлені санкційними обмеженнями.

Нагадаємо, житлово-комунальне господарство Росії перебуває у стані системної кризи, яку вже неможливо приховати навіть офіційною статистикою. Зношеність інфраструктури сягає близько половини, кількість аварій майже подвоїлася, а галузь хронічно недоотримує фінансування.

Як повідомлялося, російські нафтові компанії змушені скорочувати видобуток через атаки безпілотників на нафтові порти та нафтопереробні заводи, а також після зупинки постачання трубопроводом "Дружба".

У квітні видобуток нафти в Росії може знизитися на 300-400 тис. барелів на добу порівняно з березнем. Це стане найбільшим одноразовим скороченням із часів пандемії коронавірусу, коли світовий нафтовий ринок зазнав різкого падіння попиту.