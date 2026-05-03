Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор для российских дронов, - ГНСУ

Ситуация на границе с Беларусью

В субботу, 2 мая, с территории Беларуси в Украину залетел воздушный шар, который оказался ретранслятором для российских дронов.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире "Мы – Украина", передает Цензор.НЕТ.

Возможные провокации

Так, он отметил, что большого количества российских сил на территории Беларуси пока не наблюдается. В то же время пресс-секретарь заметил, что Беларусь продолжает подыгрывать РФ.

"Можем ожидать или можем готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию в направлении нашей границы, не исключаем провокаций", - отметил Демченко.

Залет воздушного шара

По словам пресс-секретаря, вчера был зафиксирован залет воздушного шара со стороны Беларуси.

"Фактически это средство использовал ретранслятор, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые РФ использует против Украины во время обстрелов", - рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что со стороны Беларуси была зафиксирована довольно специфическая активность на участках границы с Украиной.

треба випадково гвинтокрил збити та щиро вибачитись
03.05.2026 10:15 Ответить
03.05.2026 10:27 Ответить
Кагал (95й) танцює на могилах с прапорами
03.05.2026 10:44 Ответить
Насправді ніхто не знає шо робити з Бсср. 🤢
Вся їх влада і силова вертикаль також агресори. В 22му вони заходили сюди війною ( так пишу саме "вони", бо вони не ваизначились : чи вони лише провінція "zоюзного гойсударства " чи вони не контролюють суверенітет власної території, що війська вторгення вештаються по їх землях, лікарнях, складах, аеродромах, базах тощо. )
І зараз також щоденні співучасники.
➡️ Можливо є негласна домовленість - фюрерські війська не нападають з півночі а ми не б'ємо по ним та по НПЗ 😓. А можливо просто гра на нервах.
Гадаю, кожен би з вас мріяв, щоб бсср-ровські НПЗ та склади запалали до знищення навіть фундаменту, щоб прутін шукав фінансові ресурси для порятунку союзного режиму))) тільки не ясно що буде це робити сама бсср. Чи кине війська у "послєдній бой" чи буде колапс режиму чи "держак від лопати" ....
03.05.2026 10:35 Ответить
Так біораша в 22 брала участь військами
03.05.2026 21:46 Ответить
А шо там еу куколды. Уже высрали заявление что провокации с белорашки будут рассматривать как вступление в войну? Дали бы нашим резервам возможность воевать на нужных участках фронта. А, точно, это же еу куколды которые кроме как ляпать языком ничего не умеют
03.05.2026 10:36 Ответить
Полк Калиновського збирався ідти на Мінськ у часи бунту Прігожина. Була заява, хто забув та натяки. Но американці попрохали Бубочку не форсіровать НІГДЕ, поки Путін не розбереться. Ну або оманський віслюк потужно пропердів кальсони від страху.
03.05.2026 11:04 Ответить
 
 