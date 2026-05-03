Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор для российских дронов, - ГНСУ

В субботу, 2 мая, с территории Беларуси в Украину залетел воздушный шар, который оказался ретранслятором для российских дронов.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире "Мы – Украина", передает Цензор.НЕТ.

Возможные провокации

Так, он отметил, что большого количества российских сил на территории Беларуси пока не наблюдается. В то же время пресс-секретарь заметил, что Беларусь продолжает подыгрывать РФ.

"Можем ожидать или можем готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию в направлении нашей границы, не исключаем провокаций", - отметил Демченко.

Залет воздушного шара

По словам пресс-секретаря, вчера был зафиксирован залет воздушного шара со стороны Беларуси.

"Фактически это средство использовал ретранслятор, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые РФ использует против Украины во время обстрелов", - рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что со стороны Беларуси была зафиксирована довольно специфическая активность на участках границы с Украиной.