Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор для российских дронов, - ГНСУ
В субботу, 2 мая, с территории Беларуси в Украину залетел воздушный шар, который оказался ретранслятором для российских дронов.
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире "Мы – Украина", передает Цензор.НЕТ.
Возможные провокации
Так, он отметил, что большого количества российских сил на территории Беларуси пока не наблюдается. В то же время пресс-секретарь заметил, что Беларусь продолжает подыгрывать РФ.
"Можем ожидать или можем готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию в направлении нашей границы, не исключаем провокаций", - отметил Демченко.
Залет воздушного шара
По словам пресс-секретаря, вчера был зафиксирован залет воздушного шара со стороны Беларуси.
"Фактически это средство использовал ретранслятор, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые РФ использует против Украины во время обстрелов", - рассказал он.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что со стороны Беларуси была зафиксирована довольно специфическая активность на участках границы с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вся їх влада і силова вертикаль також агресори. В 22му вони заходили сюди війною ( так пишу саме "вони", бо вони не ваизначились : чи вони лише провінція "zоюзного гойсударства " чи вони не контролюють суверенітет власної території, що війська вторгення вештаються по їх землях, лікарнях, складах, аеродромах, базах тощо. )
І зараз також щоденні співучасники.
➡️ Можливо є негласна домовленість - фюрерські війська не нападають з півночі а ми не б'ємо по ним та по НПЗ 😓. А можливо просто гра на нервах.
*
Гадаю, кожен би з вас мріяв, щоб бсср-ровські НПЗ та склади запалали до знищення навіть фундаменту, щоб прутін шукав фінансові ресурси для порятунку союзного режиму))) тільки не ясно що буде це робити сама бсср. Чи кине війська у "послєдній бой" чи буде колапс режиму чи "держак від лопати" ....