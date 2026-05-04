Украина фиксирует определенную активность в Беларуси, нужно быть готовым к любым событиям, - ГПСУ

Угроза со стороны Беларуси: что говорят в Госпогранслужбе?

В Государственной пограничной службе заявили, что фиксируют создание логистических направлений и полигонов на территории Беларуси.

Об этом в эфире "Новости Live" заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В целом, если оценивать, на территории Беларуси наблюдается определенная активность. В частности, в отношении создания логистических направлений, создания полигонов, дальнейшей возможной активности в сфере сотрудничества с Россией. К сожалению, Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку", — отметил он.

В то же время, по словам Демченко, на данный момент Россия не держит на территории Беларуси достаточных сил или подразделений, которые могли бы угрожать Украине. 

"Но в любой момент вся эта инфраструктура, которую создает Беларусь, может быть использована Россией. В то же время подразделения разведки и Министерства обороны, и ГПСУ следят за тем, как может развиваться ситуация. Незаметно не пройдет перемещение российских подразделений на территории Беларуси. Мы должны быть готовы к любым событиям, к любому развитию", — подчеркнул спикер ГПСУ.

Для этого, пояснил он, необходимо иметь сильные оборонительные позиции. 

"Потому что Беларусь, поддерживая Россию, пытается также переложить ответственность то ли на Украину, то ли на страны Европы, которые все ей угрожают, поэтому она нуждается в какой-то защите, поддержке со стороны России. Но это манипуляция и информационное воздействие, которое мы будем продолжать видеть именно со стороны Беларуси. 

Еще раз отмечу: наша задача — отразить любые попытки вторжения, а тем более противодействовать любым попыткам нагнетать ситуацию. Особенно, если будут провокационные действия непосредственно у нашей границы", — подытожил Демченко.

Что предшествовало?

Беларусь (7993) Демченко Андрей (344)
Дурість якась. Зараз, коли куйло звезло на москву ППО з усієї рашки, було б доцільно бити туди, звідки ппо забрали, а не туди, куди його звезли.
******! це вони зарухались бо пройшли чутки що прикордонників на фронт будуть відправляти! їх у нас аж 90 тисяч! а кажуть воювати нікому!
Фиксируем-не фиксируем-снова фиксируем. Кто те медиасообщения помнит).
Фішка було пустити їх місяць назад, коли там ще не було стільки авіації і комплексів ППО та нананести шкоду оборонним підприємствам чи реально вразити інфраструктуру ті ж підстанції цієї зими у відповідь на нашу енергетику.

А зараз просто витратять більшість дронів і переможно заявлять по ураження, хоча серйозної шкоди там не буде.
А розвідка що каже,окрім дпсу?
Недавно говорила про події двохмісячної давності.Тільки помітили
Головне не набухатись і не проспати .
Как обычно! Сначала, "все под контролем"! Потом "Щось фиксуэмо", а когда срака на голову налезла, судорожные поиски виноватых.
Не залякуйте потужного нарколигу, бо бункер у Польщу перенесе.
І так в Україні тільки проїздом буває.
Мабуть багато "ухилянтів" перетинає кордон у бік Білорусі
А п#здпнут# по під@р@м слабо?
ви всьо врете !! )

у нас травненві шашлики (с) Оманська Гнида так сказав ..а оно нікогда не врьот !
Шукають Вову.Кудись поїхав і майже в ЄС уже.Через недільку-дві все стане тихо.І
Може просто усатому дрон в голову, потом садим на БТР как её? Тихановскую и на Минск. А там пусть решают, выбирают.
04.05.2026 17:38 Ответить
