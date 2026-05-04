Украина фиксирует определенную активность в Беларуси, нужно быть готовым к любым событиям, - ГПСУ

В Государственной пограничной службе заявили, что фиксируют создание логистических направлений и полигонов на территории Беларуси.

Об этом в эфире "Новости Live" заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"В целом, если оценивать, на территории Беларуси наблюдается определенная активность. В частности, в отношении создания логистических направлений, создания полигонов, дальнейшей возможной активности в сфере сотрудничества с Россией. К сожалению, Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку", — отметил он.

В то же время, по словам Демченко, на данный момент Россия не держит на территории Беларуси достаточных сил или подразделений, которые могли бы угрожать Украине.

"Но в любой момент вся эта инфраструктура, которую создает Беларусь, может быть использована Россией. В то же время подразделения разведки и Министерства обороны, и ГПСУ следят за тем, как может развиваться ситуация. Незаметно не пройдет перемещение российских подразделений на территории Беларуси. Мы должны быть готовы к любым событиям, к любому развитию", — подчеркнул спикер ГПСУ.

Читайте также: Китайская резина душит шинный рынок России: местные производители просят о защите, — разведка

Для этого, пояснил он, необходимо иметь сильные оборонительные позиции.

"Потому что Беларусь, поддерживая Россию, пытается также переложить ответственность то ли на Украину, то ли на страны Европы, которые все ей угрожают, поэтому она нуждается в какой-то защите, поддержке со стороны России. Но это манипуляция и информационное воздействие, которое мы будем продолжать видеть именно со стороны Беларуси.

Еще раз отмечу: наша задача — отразить любые попытки вторжения, а тем более противодействовать любым попыткам нагнетать ситуацию. Особенно, если будут провокационные действия непосредственно у нашей границы", — подытожил Демченко.

Читайте также: Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор для российских дронов, — ГПСУ

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что со стороны Беларуси была зафиксирована довольно специфическая активность на участках границы с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал новый санкционный пакет, в частности против субъектов из Беларуси