РФ вдарила по багатоповерхівці в Києві ракетою Х-101, виготовленою у 2026 році, - Зеленський

Наслідки удару по Києву 14 травня 2026 року
Фото: Ангеліна Шорохова

Попередньо встановлено, що Росія застосувала крилату ракету класу "повітря-земля" Х-101 для удару по Києву у ніч на 14 травня.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки терору РФ

Він зауважив, що зараз тривають пошукові роботи на місці обстрілу. Відомо про 12 загиблих.

"За два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж півтори тисячі дронів і 56 ракет різних типів. Були влучання в більшості наших областей: від Закарпаття до Харківщини. Франківськ, Рівне, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей поранені. На жаль, були й загиблі. Мої співчуття сім’ям усіх, хто загинув через ці російські удари.

Детально з’ясовуємо, яку саме зброю – які саме ракети та дрони – росіяни застосовували цього разу. У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво – другий квартал цього року", - сказав Зеленський.

За його словами, це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить.

"Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію – санкції мають бути більш болісні для Росії", - додав президент.

Ракетна атака РФ на Київ 14 травня

  • Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 12 людей. Десятки постраждалих.
  • Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

  • Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

Топ коментарі
+30
Статист "Всєя України" висрався ротом!

А де "Нептуни" (довгі чи короткі)? Де "Вільха" та "Грім"* Зупинені в 2020-му? Ціково ким? Не тим самим Вовою, для якого в "Династії" будується маєток і який літав в Оман? Чи то інший "Вова" і сидить він в Кремлі?

Ой! Забувся! А де обіцяний (більше року тому) блекаут у москві? Де захисники "Азовсталі", які здалися в полон під особисті гарантії янєлоха (привіт Білецькому!)? Де "відрубані руки" бариг (хоча всі вони з "СН")? Де те, що здобув для піару "клятий папєрєднік" - безвіз, ПЦУ, економічне зростання? Де обіцяні потужним боневтіком інвестиції в економіку України, а не в гаманці міндічів-дєрьмаків?
Ну і, в решті решт, де та країна мрій голобородьки, про яку казав одни наркоман у своїх відосиках?
показати весь коментар
14.05.2026 20:32 Відповісти
+29
А фламінги коли у відповідь полетять?!
показати весь коментар
14.05.2026 20:17 Відповісти
+28
Де відповідь по моцкві, нахрен нам твоя статистика чим рашисти вгатили. Чому до сих пір не горять аеропорти, навігаційні вежі, літаки і електростанції на Фашистській Сосії?
показати весь коментар
14.05.2026 20:24 Відповісти
Орієнт. 2035...
показати весь коментар
14.05.2026 20:27 Відповісти
Коли голобородько стане суперменом! (вважайте - ніколи, як і обіцяний "блекаут у москві" чи "достойна/адекватна" відповідь). Все домовлено/обговорено в Омані...
показати весь коментар
14.05.2026 20:36 Відповісти
...по тому заводу ,де виготовили москалі ту ракету(...або по тому складу де її зберігали(...або по тому аеродрому де її завантажили в літак(((
показати весь коментар
14.05.2026 20:42 Відповісти
{
показати весь коментар
14.05.2026 20:47 Відповісти
Зелемський ссить ударити по Москві навіть фанерним дроном. Де адекватна відповідь цього неголеного неадеквата?
показати весь коментар
14.05.2026 20:22 Відповісти
А ти шо новини не дивися?тіки ні ті що на ******** .....вже навіть самі упороті зрозуміли кого привели до влади в 19 році....цей зелений непотріб крім того що знімати відосіки для лохів і покривати злочини своїх друзяк виродків більш ні на що не здатен.....
показати весь коментар
15.05.2026 06:25 Відповісти
В мокві можуть тільки шибки побить😢
показати весь коментар
14.05.2026 20:25 Відповісти
А може...Етимологія назви Москва є предметом тривалих дискусій серед лінгвістів та істориків, проте майже всі основні версії зводяться до того, що це слово первісно означало «воду», «річку» або «вогкість»...В єврейській культурі термін міква (або мікве, івр. מִקְוֶה‎ - «скупчення води») - це спеціальний басейн для ритуального обмивання,
показати весь коментар
14.05.2026 21:14 Відповісти
Зеленський це президент чи ЗМІ?
показати весь коментар
14.05.2026 20:26 Відповісти
Просрочений мародер
показати весь коментар
14.05.2026 21:45 Відповісти
Зєля, не скавули. Коли кацапи робили ракети, ти робив дороги...
показати весь коментар
14.05.2026 20:29 Відповісти
які ще дороги? це пісджжжж
показати весь коментар
14.05.2026 21:00 Відповісти
"... скажімо, у 2021 році служби Укравтодору протендерили на ремонти та будівництво доріг близько 635 млрд грн. На матеріальне забезпечення армії у 2021 році було виділено 30,1 млрд грн..."
показати весь коментар
15.05.2026 06:57 Відповісти
Які?🤣🤣🤣🤣ти їх бачив?проїдь подивись..мо прозрієш.......
показати весь коментар
15.05.2026 06:26 Відповісти
*** він ще й шильдики читає коли що вироблено, кацапам насрати взагалі , ото що ти сказав це все рівно як подивитися у калюжу, собака посре і то корисну справу зробить чим ти своїми "умовиводами"
показати весь коментар
14.05.2026 20:32 Відповісти
А скільки фламіндічів вже виготовлено за графіком 3 ракети на добу і запущено по ворогу?
показати весь коментар
14.05.2026 20:38 Відповісти
Навіть ракета вже свіжа - 2026 року, а ти вже як два роки прострочений і засмердів своїм міндічгейтом, не кажучи вже про сирка, того вже давно треба змінювати терміново - мясник ввійшов в кураж.
показати весь коментар
14.05.2026 20:40 Відповісти
Який Зеленський молодець!
Працює на благо України 24/7!
Особливо, коли когось з його потужних менеджерів, беруть за ср@ку НАБУ та САП.
Вже і Єрмачок пішов до суду.
Тепер Вова буде какати 💩 силікатною цеглою, а Умєров буде в "вічному відрядженні", щоб за ср@ку не взяли.

А новини люди прочитають і без тебе Вова.
Зараз на дворі не ХVІІ століття.
показати весь коментар
14.05.2026 20:40 Відповісти
Так о чём это говорит? А о том, что впк кацапов работает как и раньше, в ритме войны, ракеты клепают, есть чем лупить. А вот где всё наоборот---кто первый скажет? А никто. Всем это ясно давно.
показати весь коментар
14.05.2026 20:43 Відповісти
Ти краще розкажи українцям про "велике букрадівництво"!
Як так вийшло що всі твої потужні менеджери корупціонери?
Хто такий "Вова" на плівках Міндіча?
Кому належить будинок R1 в кооперативі Династія в Козині?

Про свою потужність, незламність, стійкість, та про те що ти "не в курсі", будеш розповідати пізніше на судах.
показати весь коментар
14.05.2026 20:46 Відповісти
Де ти взявся на нашу голву біда ходяча ,навіщо ти пішов в президенти коли ти далекий від цього ?
показати весь коментар
14.05.2026 20:47 Відповісти
73%...самі, все самі
показати весь коментар
14.05.2026 21:01 Відповісти
а де ракети , які "виготовляє" пдорас шпілєрман?
показати весь коментар
14.05.2026 20:49 Відповісти
Нахера закрив ракетну програму грім 2? В 2020 році, тим більше судячи по шоу турне в Оман це зроблено умисно, значить оце грає на рашку і виконує її вказівки.
показати весь коментар
14.05.2026 20:50 Відповісти
Потужна балаболістична ракета полетіла від зеленського!
показати весь коментар
14.05.2026 20:57 Відповісти
потужний Лідор у відповідь виготовив кооператив Династія
показати весь коментар
14.05.2026 21:00 Відповісти
Ох скільки зрадойопів понабігало! А може хоч один іксперд з ударів на мацкву тут напише список цілей, по яких потрібно бити, ну і проаналізує вплив такого удару на перебіг війни? А головне тут те, що ракети із заводу везуть на Іл-76 на Енгельс, де їх швиденько підвішують на Ту-95 чи Ту-160, які потім швиденько сйопуються в Оленью чи Українку. Бо ж Павутина-2 ніхто не відміняв. Дочекавшись, доки споряджених бортів буде достатньо, виходять на пускові рубежу над Каспієм, бо ж над своєю територією запускати стрьомно, гепнутись може, а паливо в Х-101 трошки токсичне. Після пусків знову сйопуються або на Оленью, або на Українку і чекають місяць, доки ще з десяток ракет зроблять. ДЕ ЗРАДОЙОПИ, ЩО ВЕРЕЩАЛИ ПРО НЕСКІНЧЕННІ ЗАПАСИ РАКЕТ В КАЦАПІВ?
показати весь коментар
14.05.2026 21:01 Відповісти
Подляк, ти?
показати весь коментар
14.05.2026 21:06 Відповісти
А по темі хоч якісь контраргументи є, можна й не дуже розумні, але по темі. Чи аби тільки перднуть в калюжу.
показати весь коментар
14.05.2026 21:12 Відповісти
Запасы у них не бесконечные, а вот производство настроено неплохо.
показати весь коментар
14.05.2026 23:56 Відповісти
Так запуск ракети, в другому кварталі 2026, виготовленої в другому кварталі 2026 свідчить не про "Запасы у них не бесконечные" а про те, що запасів НЕМА. А відсутність запасів КР свідчить не про "производство настроено неплохо", а про те, що ядрьоної тріади в них теж НЕМА. Стратеги без КР - це люмінтієвий лом.
показати весь коментар
15.05.2026 00:47 Відповісти
а ЗЕлупа у відповідь видає укази що по мацквє бити нізззя, особливо коли парад пабєдобєсія і відправляє лише двушкі ЗЄлєні на москву...
показати весь коментар
14.05.2026 21:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uvhwwAMVT38 РУССКИЕ НЕ СЛАВЯНЕ доказано

https://www.youtube.com/watch?v=DkHZEJYP3CQ UA МОСКВУ ОСНОВАЛИ ТАТАРЫ или поскреби русского найдешь татарина
показати весь коментар
14.05.2026 21:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LinndDQhRQA НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ за 25 минут
показати весь коментар
14.05.2026 21:29 Відповісти
Оманський врятував свого кумира та куратора Прутіна та дав провести Парад Прутіна. Парад Прутіна це найкраща можливість закінчити війну ліквідувавши головнокомандувача російської окупаційної армії.
Оманський обіцяв обмін 1000 на 1000 на 9-11травня. Де обмін?
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
показати весь коментар
14.05.2026 21:21 Відповісти
Ще він кацапів-москалів називає "руські".
Вирішив вкрасти старовинну назву нашого народу і передати йухлу у подарунок.
показати весь коментар
14.05.2026 21:33 Відповісти
Хочеш, щоб тебе називали руським?
показати весь коментар
14.05.2026 22:34 Відповісти
Це прикментик, що вказує на належність русам (русинам).
Кацапи до Русі ніколи не відносилися і не належали.
Жалієш Бубочку, захищаєш?
показати весь коментар
14.05.2026 22:51 Відповісти
Заткнись уже. сученок
показати весь коментар
14.05.2026 21:41 Відповісти
З такою швидкістю як виходят ці гундосики треба бкло випускати ракети та дрони але його друзі тільки по карманам тирили цінічно це вже виглядає навіщо нам ця дешева статистика якого року ракета факт обстрілуі де наші 1000 полонених на обмін які Ви так вихвалялися
показати весь коментар
14.05.2026 22:23 Відповісти
Оманська ZеГнида що здала Україну в Омані сре zельоним поносом

а його друзі обгризають Україну до кісток
показати весь коментар
14.05.2026 22:48 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 23:20 Відповісти
Скажуть шо то Барига фінансував Роялісту назло !! Щоб впала кришка роялю якісною продукцією засмутити контору Рога і Копита РакетПром..
показати весь коментар
15.05.2026 01:16 Відповісти
Ну и что? Если бы была 25го это что-то изменило бы? В чем информационный посыл его очередного высера ртом. Вывод один напрашивается, русня молодцы, клепают из оперативно. В отличии от...
показати весь коментар
14.05.2026 23:50 Відповісти
А якщо ФіраПонт виробило в 2025му 3000 Фламіндічів??!!! Є логіка у питанні ? Є !!! Просто треба їх застосовувати !!
показати весь коментар
15.05.2026 01:14 Відповісти
 
 