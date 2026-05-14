РФ вдарила по багатоповерхівці в Києві ракетою Х-101, виготовленою у 2026 році, - Зеленський
Попередньо встановлено, що Росія застосувала крилату ракету класу "повітря-земля" Х-101 для удару по Києву у ніч на 14 травня.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки терору РФ
Він зауважив, що зараз тривають пошукові роботи на місці обстрілу. Відомо про 12 загиблих.
"За два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж півтори тисячі дронів і 56 ракет різних типів. Були влучання в більшості наших областей: від Закарпаття до Харківщини. Франківськ, Рівне, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей поранені. На жаль, були й загиблі. Мої співчуття сім’ям усіх, хто загинув через ці російські удари.
Детально з’ясовуємо, яку саме зброю – які саме ракети та дрони – росіяни застосовували цього разу. У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво – другий квартал цього року", - сказав Зеленський.
За його словами, це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить.
"Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію – санкції мають бути більш болісні для Росії", - додав президент.
Ракетна атака РФ на Київ 14 травня
- Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 12 людей. Десятки постраждалих.
- Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.
