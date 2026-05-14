РФ нанесла удар по многоэтажному дому в Киеве ракетой Х-101, изготовленной в 2026 году, - Зеленский

Предварительно установлено, что Россия применила крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-101 для нанесения удара по Киеву в ночь на 14 мая.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия террора РФ

Он отметил, что сейчас продолжаются поисковые работы на месте обстрела. Известно о 12 погибших.

"За два дня фактически непрерывного воздушного удара россияне применили более полутора тысяч дронов и 56 ракет различных типов. Попадания были в большинстве наших областей: от Закарпатья до Харьковщины. Ивано-Франковск, Ривне, Волынь, Одесская область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей ранены. К сожалению, были и погибшие. Мои соболезнования семьям всех, кто погиб из-за этих российских ударов.

Подробно выясняем, какое именно оружие – какие именно ракеты и дроны – применяли на этот раз россияне. В Киеве по дому, по предварительным данным, попала ракета Х-101. Производство – второй квартал этого года", – сказал Зеленский.

По его словам, это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование Россия в обход глобальных санкций все еще завозит.

"Это должно быть реальной целью всех наших партнеров – остановить российские схемы обхода санкций. Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие – санкции должны быть более болезненными для России", – добавил президент.

Ракетная атака РФ на Киев 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 12 человек. Десятки пострадавших.

По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.

