15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате атаки РФ

15 мая в Киеве объявлен Днём траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Завтрашний день, 15 мая, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу.



В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.



15 мая в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", — говорится в сообщении.

Читайте также: Последствия удара по Киеву: Россия уничтожила офис украинского производителя дронов Skyeton

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 7 человек. Десятки пострадавших.

По меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести.

Читайте: Атака РФ на Киев: повреждена подстанция и десятки автомобилей, - ДТЭК