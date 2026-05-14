15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате атаки РФ
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Завтрашний день, 15 мая, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу.
В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.
15 мая в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 7 человек. Десятки пострадавших.
- По меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
от кожного року 9 травня буде Днем Жалоби
Завтра - День жалоби за мешканцями Києва, які вночі загинули від ракетного удару...
"дерь побєдобєсноє мая" треба був пуйлу щоб накопичити ракети, бч, та понтонутися парадом без катюшті т-24