15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате атаки РФ

15 мая в Киеве объявлен Днём траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Завтрашний день, 15 мая, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

15 мая в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 7 человек. Десятки пострадавших.
  • По меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести.

Вічна память невинно вбитим. Смерть рашистам та шашличним мародерам
14.05.2026 16:20 Ответить
Царствіє небесне всім загиблим в Україні від орків і їх поплічників!
14.05.2026 16:22 Ответить
треба оголосити 9 травня Днем Жалоби за всіма кого вбила росія

от кожного року 9 травня буде Днем Жалоби
14.05.2026 16:25 Ответить
Сьогодні - День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни...
Завтра - День жалоби за мешканцями Києва, які вночі загинули від ракетного удару...
14.05.2026 16:28 Ответить
Невже в оон і Европі ніхто прямо не скаже - зєлцман не правий!!!
"дерь побєдобєсноє мая" треба був пуйлу щоб накопичити ракети, бч, та понтонутися парадом без катюшті т-24
15.05.2026 00:28 Ответить
 
 