РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16283 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
1 308 2

Атака РФ на Киев: повреждена подстанция и десятки автомобилей, - ДТЭК

Киев после удара РФ: повреждены энергетические объекты и инфраструктура

Киев подвергся нападению, в результате которого были повреждены трансформаторная подстанция, ЛЭП и производственные объекты; в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В столице в результате ракетно-дронового удара повреждены трансформаторная подстанция и высоковольтная линия ДТЭК.

Также повреждены производственная площадка, спецтехника и 29 автомобилей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.

Что предшествовало?

Российские обстрелы энергетических объектов привели к временным перебоям с электроснабжением во многих регионах Украины. Ограничения потребления пока не прогнозируются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: ракеты и дроны ударили по столице, четверо погибших, 40 пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

Киев (26286) ДТЭК (613) Воздушные атаки на Киев (941)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахметка уже выслал грошики на ремонт своего оборудования или за хабари чинушкам отремонтуют за бюджетный счёт?
показать весь комментарий
14.05.2026 13:19 Ответить
бідує гнида ахметов ..треба йому задонатити

показать весь комментарий
14.05.2026 13:23 Ответить
 
 