Атака РФ на Киев: повреждена подстанция и десятки автомобилей, - ДТЭК

Киев подвергся нападению, в результате которого были повреждены трансформаторная подстанция, ЛЭП и производственные объекты; в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

"В столице в результате ракетно-дронового удара повреждены трансформаторная подстанция и высоковольтная линия ДТЭК.



Также повреждены производственная площадка, спецтехника и 29 автомобилей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.

Российские обстрелы энергетических объектов привели к временным перебоям с электроснабжением во многих регионах Украины. Ограничения потребления пока не прогнозируются.

