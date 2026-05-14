Атака РФ на Київ: пошкоджено підстанцію та десятки автомобілів, - ДТЕК

Київ зазнав атаки, унаслідок якої пошкоджено трансформаторну підстанцію, ЛЕП та виробничі об’єкти, тривають відновлювальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.

"У столиці внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК.



Також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Що передувало?

Російські обстріли енергетичних об’єктів призвели до тимчасових перебоїв з електропостачанням у багатьох регіонах України. Обмеження споживання наразі не прогнозуються.

