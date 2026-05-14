1 303 2
Атака РФ на Київ: пошкоджено підстанцію та десятки автомобілів, - ДТЕК
Київ зазнав атаки, унаслідок якої пошкоджено трансформаторну підстанцію, ЛЕП та виробничі об’єкти, тривають відновлювальні роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.
"У столиці внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК.
Також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Що передувало?
Російські обстріли енергетичних об’єктів призвели до тимчасових перебоїв з електропостачанням у багатьох регіонах України. Обмеження споживання наразі не прогнозуються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Baskerville
показати весь коментар14.05.2026 13:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex G.
показати весь коментар14.05.2026 13:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль