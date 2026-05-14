Удари по енергетиці за добу: без світла залишилися споживачі у Києві та 11 областях

Російські обстріли енергетичних об’єктів призвели до тимчасових перебоїв з електропостачанням у багатьох регіонах України. Обмеження споживання наразі не прогнозуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

"Протягом доби Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України, завдавши ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Через обстріли частина споживачів у Києві, а також у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях тимчасово залишилися без електропостачання", - повідомили у Міненерго.

Енергетики працюють цілодобово, обмежень поки не прогнозують

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають безперервно.

Додатково через негоду понад 50 населених пунктів на Дніпропетровщині та Полтавщині залишаються без світла.

Наразі обмеження електропостачання не прогнозуються, однак українців закликають переносити активне споживання електроенергії на денний час — з 11:00 до 15:00, а у вечірній пік, з 18:00 до 22:00, ощадливо користуватися електроенергією, щоб знизити навантаження на систему.

