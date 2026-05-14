Удари по енергетиці за добу: без світла залишилися споживачі у Києві та 11 областях

Україна після масованої атаки РФ: пошкоджена енергосистема, тисячі людей без світла

Російські обстріли енергетичних об’єктів призвели до тимчасових перебоїв з електропостачанням у багатьох регіонах України. Обмеження споживання наразі не прогнозуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

"Протягом доби Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України, завдавши ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Через обстріли частина споживачів у Києві, а також у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях тимчасово залишилися без електропостачання", - повідомили у Міненерго.

Енергетики працюють цілодобово, обмежень поки не прогнозують

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають безперервно.

Додатково через негоду понад 50 населених пунктів на Дніпропетровщині та Полтавщині залишаються без світла.

Наразі обмеження електропостачання не прогнозуються, однак українців закликають переносити активне споживання електроенергії на денний час — з 11:00 до 15:00, а у вечірній пік, з 18:00 до 22:00, ощадливо користуватися електроенергією, щоб знизити навантаження на систему.

Яке велике досягнення міндічів, наєма і галущенко. Вони пару років дурили нарід, що побудували трьохрівнені захисні споруди, а гроші на ці споруди вивели і розділили. Звичайно вони самі не могли цього зробити, їм зробив дах невідомий із "пліввок" Вова і не просто так, а за великі відсотки.
14.05.2026 10:50 Відповісти
Ви в адекваті? Хоча навіщо я питаю - тут нікнейми одні і ті самі роками з однаковими стандартними дописами. Якщо б небуло б ніякого захисту - то ви б вже сиділе без води, каналізації та електрики. Поцікавтеся, яка кількість ракет та дронів летіла на Київ
14.05.2026 12:00 Відповісти
"здрасьтє жо..па, Новый год ?"

що, вже? так швидко ?

14.05.2026 12:05 Відповісти
І коли таке буде на росії щоб 11 регіонів залишались без електропостачання і залізничного сполучення ? чому до цієї пори функціонує транссибірська магістраль ,те що показують що там щось палає то все фігня порівняно з тим в що варвари перетворюють нашу енергетику.
14.05.2026 11:16 Відповісти
 
 