Удары по энергетике за сутки: без света остались потребители в Киеве и 11 областях

Украина после массированной атаки РФ: повреждена энергосистема, тысячи людей без света

Российские обстрелы энергетических объектов привели к временным перебоям с электроснабжением во многих регионах Украины. Ограничения потребления на данный момент не прогнозируются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

"В течение суток Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины, нанеся удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Из-за обстрелов часть потребителей в Киеве, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях временно остались без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают круглосуточно, ограничений пока не прогнозируют

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются непрерывно.

Кроме того, из-за непогоды более 50 населенных пунктов в Днепропетровской и Полтавской областях остаются без света.

На данный момент ограничения электроснабжения не прогнозируются, однако украинцев призывают переносить активное потребление электроэнергии на дневное время - с 11:00 до 15:00, а в вечерний пик, с 18:00 до 22:00, экономно пользоваться электроэнергией, чтобы снизить нагрузку на систему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла 80 повторных ударов по критической инфраструктуре во время спасательных работ, - Офис Генпрокурора

Яке велике досягнення міндічів, наєма і галущенко. Вони пару років дурили нарід, що побудували трьохрівнені захисні споруди, а гроші на ці споруди вивели і розділили. Звичайно вони самі не могли цього зробити, їм зробив дах невідомий із "пліввок" Вова і не просто так, а за великі відсотки.
14.05.2026 10:50 Ответить
Ви в адекваті? Хоча навіщо я питаю - тут нікнейми одні і ті самі роками з однаковими стандартними дописами. Якщо б небуло б ніякого захисту - то ви б вже сиділе без води, каналізації та електрики. Поцікавтеся, яка кількість ракет та дронів летіла на Київ
14.05.2026 12:00 Ответить
"здрасьтє жо..па, Новый год ?"

що, вже? так швидко ?

14.05.2026 12:05 Ответить
І коли таке буде на росії щоб 11 регіонів залишались без електропостачання і залізничного сполучення ? чому до цієї пори функціонує транссибірська магістраль ,те що показують що там щось палає то все фігня порівняно з тим в що варвари перетворюють нашу енергетику.
14.05.2026 11:16 Ответить
 
 