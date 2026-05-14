Удары по энергетике за сутки: без света остались потребители в Киеве и 11 областях

Российские обстрелы энергетических объектов привели к временным перебоям с электроснабжением во многих регионах Украины. Ограничения потребления на данный момент не прогнозируются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

"В течение суток Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины, нанеся удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Из-за обстрелов часть потребителей в Киеве, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях временно остались без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают круглосуточно, ограничений пока не прогнозируют

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются непрерывно.

Кроме того, из-за непогоды более 50 населенных пунктов в Днепропетровской и Полтавской областях остаются без света.

На данный момент ограничения электроснабжения не прогнозируются, однако украинцев призывают переносить активное потребление электроэнергии на дневное время - с 11:00 до 15:00, а в вечерний пик, с 18:00 до 22:00, экономно пользоваться электроэнергией, чтобы снизить нагрузку на систему.

