Удары по энергетике за сутки: без света остались потребители в Киеве и 11 областях
Российские обстрелы энергетических объектов привели к временным перебоям с электроснабжением во многих регионах Украины. Ограничения потребления на данный момент не прогнозируются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
"В течение суток Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины, нанеся удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Из-за обстрелов часть потребителей в Киеве, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях временно остались без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.
Энергетики работают круглосуточно, ограничений пока не прогнозируют
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются непрерывно.
Кроме того, из-за непогоды более 50 населенных пунктов в Днепропетровской и Полтавской областях остаются без света.
На данный момент ограничения электроснабжения не прогнозируются, однако украинцев призывают переносить активное потребление электроэнергии на дневное время - с 11:00 до 15:00, а в вечерний пик, с 18:00 до 22:00, экономно пользоваться электроэнергией, чтобы снизить нагрузку на систему.
