15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ
15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Завтрашній день, 15 травня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 7 людей. Десятки постраждалих.
- Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
от кожного року 9 травня буде Днем Жалоби
Завтра - День жалоби за мешканцями Києва, які вночі загинули від ракетного удару...
"дерь побєдобєсноє мая" треба був пуйлу щоб накопичити ракети, бч, та понтонутися парадом без катюшті т-24