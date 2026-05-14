15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

819 5

15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Завтрашній день, 15 травня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

  • Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 7 людей. Десятки постраждалих.
  • Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Вічна память невинно вбитим. Смерть рашистам та шашличним мародерам
14.05.2026 16:20 Відповісти
Царствіє небесне всім загиблим в Україні від орків і їх поплічників!
14.05.2026 16:22 Відповісти
треба оголосити 9 травня Днем Жалоби за всіма кого вбила росія

от кожного року 9 травня буде Днем Жалоби
14.05.2026 16:25 Відповісти
Сьогодні - День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни...
Завтра - День жалоби за мешканцями Києва, які вночі загинули від ракетного удару...
14.05.2026 16:28 Відповісти
Невже в оон і Европі ніхто прямо не скаже - зєлцман не правий!!!
"дерь побєдобєсноє мая" треба був пуйлу щоб накопичити ракети, бч, та понтонутися парадом без катюшті т-24
15.05.2026 00:28 Відповісти
 
 