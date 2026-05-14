15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Завтрашній день, 15 травня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.



У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.



15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 7 людей. Десятки постраждалих.

Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

