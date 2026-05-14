У Дарницькому районі Києва після удару РФ щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерховому будинку.

Як повідомляє ДСНС України.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. Загалом кількість загиблих зросла до п’яти.

У ДСНС заявили, що наразі є дані щонайменше про 20 людей, які вважаються зниклими безвісти.

Що відомо про наслідки удару

За даними рятувальників, у Києві внаслідок російського обстрілу постраждали 39 людей, серед них – одна дитина.

Ще 28 людей вдалося врятувати.

На місці удару працюють психологи та кінологи ДСНС.

Також до розбору завалів залучили важку інженерну техніку.

Пошуково-рятувальна операція триває.

