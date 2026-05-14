УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14858 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Київщину
6 291 42

У Дарницькому районі Києва після удару РФ щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерховому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. Загалом кількість загиблих зросла до п’яти.

У ДСНС заявили, що наразі є дані щонайменше про 20 людей, які вважаються зниклими безвісти.

Що відомо про наслідки удару

За даними рятувальників, у Києві внаслідок російського обстрілу постраждали 39 людей, серед них – одна дитина.

Ще 28 людей вдалося врятувати.

На місці удару працюють психологи та кінологи ДСНС.

Також до розбору завалів залучили важку інженерну техніку.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Київ: ракети й дрони вдарили по столиці, п’ятеро загиблих, серед них - дитина. ВIДЕО (оновлено)


Під завалами будинку в Києві можуть бути ще щонайменше 20 людей
Під завалами будинку в Києві можуть бути ще щонайменше 20 людей
Під завалами будинку в Києві можуть бути ще щонайменше 20 людей
Під завалами будинку в Києві можуть бути ще щонайменше 20 людей
Під завалами будинку в Києві можуть бути ще щонайменше 20 людей
Під завалами будинку в Києві можуть бути ще щонайменше 20 людей
Під завалами будинку в Києві можуть бути ще щонайменше 20 людей
Під завалами будинку в Києві можуть бути ще щонайменше 20 людей

Київ (20675) обстріл (33938) порятунок (140) жертви (1974)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Царство Небесне загиблим.
показати весь коментар
14.05.2026 14:39 Відповісти
+12
За каждый уничтоженный дом в Украине, на болотах должны сложиться пять домов а лучше десять.
показати весь коментар
14.05.2026 14:50 Відповісти
+10
*****, лютий пипець...
Шкода людей. Срані кацапури будуть і далі бити по містам. Я розумію, що Україна лишиться допомоги у світі, якщо в..бе по житловій кацапській забудові. Але з цим треба щось робити.
показати весь коментар
14.05.2026 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а, 1000 полонених?
така ж домовленість була за тишу на 9 мая?
показати весь коментар
14.05.2026 14:35 Відповісти
***** помстився за указ про дозвіл на проведення параду і сказав, що Україна не готова до обміну
показати весь коментар
14.05.2026 14:37 Відповісти
Жодних домовленостей про обмін 1000 людей з рашкою і не було. Ця домовленість була між Зеленським і Трампом.
показати весь коментар
14.05.2026 15:32 Відповісти
В.о. Хмара, які тобі ще потрібні аргументи для того, щоб довести необхідність ліквідації скаженого Пуйла? Хто одягне скаженого Пуйла в дерев'яний макінтош, невже Олександр Сергійович Пушкін?
показати весь коментар
14.05.2026 19:46 Відповісти
Царство Небесне загиблим.
показати весь коментар
14.05.2026 14:39 Відповісти
то ж, ціна зеленоюдовських приколів життя українців.
егеш, шанувальники 95 кварталу?
продовжуєте ходити на концерти?
показати весь коментар
14.05.2026 14:46 Відповісти
Тобто це Україна бомбить Київ? Це ви хочете сказати?
показати весь коментар
14.05.2026 15:31 Відповісти
Та не вже? А до того під@ри не били по будинкам? Яка помста, іде звичайна війна , а не шашлики у травні
показати весь коментар
14.05.2026 18:16 Відповісти
*****, лютий пипець...
Шкода людей. Срані кацапури будуть і далі бити по містам. Я розумію, що Україна лишиться допомоги у світі, якщо в..бе по житловій кацапській забудові. Але з цим треба щось робити.
показати весь коментар
14.05.2026 14:47 Відповісти
Нічого вона не лишиться. Треба в'***** і подивитись.
показати весь коментар
14.05.2026 16:33 Відповісти
Ту треба іпашити ідентично у відповідь і казати що це ппо
тілько що нема цим бити, гроші на ракети в зелених вилупків по карманам
показати весь коментар
14.05.2026 16:37 Відповісти
Слів немає!!! Сама злість!!! Всім велике співчутя!!!
показати весь коментар
14.05.2026 14:48 Відповісти
За каждый уничтоженный дом в Украине, на болотах должны сложиться пять домов а лучше десять.
показати весь коментар
14.05.2026 14:50 Відповісти
"зелений квадрат" зрадника України вернувся бумерангом куйла- смертю і розрухою...
показати весь коментар
14.05.2026 14:53 Відповісти
А інші масовані обстріли Києва за що бумерангами були?
показати весь коментар
14.05.2026 16:03 Відповісти
За безмозгий вибір 2019 року,коли замісь президента обрали сцикливе,брехливе,самозакохане,жадібне, чмо.
показати весь коментар
14.05.2026 16:08 Відповісти
То виходить, що росія - то кара Божа, і всі, хто їй протистоїть - йдуть проти Божої волі, за що на них теж впаде кара Божа - росія. І не можна цьому опиратись, можна лише терпіти, підкорятись і каятись.
показати весь коментар
14.05.2026 16:13 Відповісти
очільник УПЦ МП прямо так і сказав, прямо слово в слово!
показати весь коментар
14.05.2026 16:31 Відповісти
Сутність одна й та сама: росія - вища сила, опиратись сенсу немає, звинувачувати - теж, намагатись покарати - самому гірше буде.
показати весь коментар
14.05.2026 17:59 Відповісти
гітлер і фашисти теж мали таку ж думку, як Деніс Войцеховський.А давніше фараон мав таку ж саму куйню в голові,Вища сила багатьох світових покидьків і злочинців з таким думанням з "татуюваннчми позору" відправила в пекло(туди ,звідкіля вона(ця сутність вилізла)
показати весь коментар
14.05.2026 18:06 Відповісти
Таку думку має русня, і Andrei Andreev #495049 вище.
показати весь коментар
14.05.2026 18:08 Відповісти
саме це і є коріння всіх бід постраждалих українців останніх 7 років...та нажаль невідомо скільки цей жах ще триватиме
показати весь коментар
14.05.2026 19:59 Відповісти
То що тепер, кожного разу, коли кудись їхати треба, у владіміра владіміровіча разрєшєнія іспрашівать?
показати весь коментар
14.05.2026 17:53 Відповісти
Щоб винести ногами вперед скаженого Пуйла з Кремля, треба спочатку Гундосого Шлемазла вимести з Банкової.
показати весь коментар
14.05.2026 19:49 Відповісти
одночасно мабуть краще...???х/зн
показати весь коментар
14.05.2026 19:59 Відповісти
В.о. Хмара , де твої диверсанти? Чому ти ні хрена не хочеш робити? Вася Двамагазини хоч щось робив, а про в.о. Хмару взагалі нічого не чути.
показати весь коментар
14.05.2026 19:56 Відповісти
Бозє як смішно, дотепник ти мамин
показати весь коментар
14.05.2026 16:39 Відповісти
Ну,почему сессию в ООН до сих пор не собрали??Почему весь мир не знает до сих пор об очередном преступлении варваров??Чем занимается наш соотвествующий дипломатический и прочий корпус или соотвестствующие институции??То же,асфальт стелят-пилят...или что?? Трамп в Китай поехал,новость номер один....русня знов убила полтора десятка украинцев...обычное дело,тишина...
показати весь коментар
14.05.2026 15:08 Відповісти
Ракетами б'ють москалі, а винен звісно ЗЕ. Так в кацапських методичках написано.
показати весь коментар
14.05.2026 15:50 Відповісти
При Порошенку по Києву не били. Двіжухі захатєлась?
показати весь коментар
14.05.2026 16:30 Відповісти
Саме так і є.Згадайте Зеленський не раз наголошував що мінські угоди дісталися йому від Порошенка.Після перемоги на виборах 2019 року хоча де-юре Україна залишалася в процесі, де-факто і Зеленський, і Данілов(РНБО), і Кулеба (голова МЗС) почали готувати західних партнерів до того, що «Мінськ» не є шляхом до реального миру, а є інструментом Росії.Після цього дипломатичного провалу і фактично виходу з мінських домовленостей 2021р. РФ розпочала так зване "сво".
показати весь коментар
14.05.2026 16:52 Відповісти
Вiчна пам'ять...Смерть ворогам!
показати весь коментар
14.05.2026 15:56 Відповісти
дай Боже врятувати ше бодай когось iз пiд завалiв.
показати весь коментар
14.05.2026 16:49 Відповісти
це має бути останє відсвятковане кацапами 09.05. І підїзд в москві має бути зруйновано ідентично.
показати весь коментар
15.05.2026 01:18 Відповісти
 
 