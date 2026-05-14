У Дарницькому районі Києва після удару РФ щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Дарницькому районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерховому будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС України.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. Загалом кількість загиблих зросла до п’яти.
У ДСНС заявили, що наразі є дані щонайменше про 20 людей, які вважаються зниклими безвісти.
Що відомо про наслідки удару
За даними рятувальників, у Києві внаслідок російського обстрілу постраждали 39 людей, серед них – одна дитина.
Ще 28 людей вдалося врятувати.
На місці удару працюють психологи та кінологи ДСНС.
Також до розбору завалів залучили важку інженерну техніку.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Топ коментарі
така ж домовленість була за тишу на 9 мая?
егеш, шанувальники 95 кварталу?
продовжуєте ходити на концерти?
Шкода людей. Срані кацапури будуть і далі бити по містам. Я розумію, що Україна лишиться допомоги у світі, якщо в..бе по житловій кацапській забудові. Але з цим треба щось робити.
тілько що нема цим бити, гроші на ракети в зелених вилупків по карманам