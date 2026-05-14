В Дарницком районе Киева после удара РФ по меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТО
В Дарницком районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по многоэтажному дому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС Украины.
Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. Всего число погибших возросло до пяти.
В ГСЧС заявили, что на данный момент есть данные как минимум о 20 людях, которые считаются пропавшими без вести.
Что известно о последствиях удара
По данным спасателей, в Киеве в результате российского обстрела пострадали 39 человек, среди них – один ребенок.
Еще 28 человек удалось спасти.
На месте удара работают психологи и кинологи ГСЧС.
Также к разбору завалов привлекли тяжелую инженерную технику.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Топ комментарии
+18 Sashko Slastyon #543422
показать весь комментарий14.05.2026 14:39 Ответить Ссылка
+12 Серый Вовк
показать весь комментарий14.05.2026 14:50 Ответить Ссылка
+10 Lax Klyaks
показать весь комментарий14.05.2026 14:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
така ж домовленість була за тишу на 9 мая?
егеш, шанувальники 95 кварталу?
продовжуєте ходити на концерти?
Шкода людей. Срані кацапури будуть і далі бити по містам. Я розумію, що Україна лишиться допомоги у світі, якщо в..бе по житловій кацапській забудові. Але з цим треба щось робити.
тілько що нема цим бити, гроші на ракети в зелених вилупків по карманам