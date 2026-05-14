В Дарницком районе Киева после удара РФ по меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТО

В Дарницком районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по многоэтажному дому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС Украины.

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. Всего число погибших возросло до пяти.

В ГСЧС заявили, что на данный момент есть данные как минимум о 20 людях, которые считаются пропавшими без вести.

Что известно о последствиях удара

По данным спасателей, в Киеве в результате российского обстрела пострадали 39 человек, среди них – один ребенок.

Еще 28 человек удалось спасти.

На месте удара работают психологи и кинологи ГСЧС.

Также к разбору завалов привлекли тяжелую инженерную технику.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Під завалами будинку в Києві можуть бути ще щонайменше 20 людей
+18
Царство Небесне загиблим.
14.05.2026 14:39 Ответить
+12
За каждый уничтоженный дом в Украине, на болотах должны сложиться пять домов а лучше десять.
14.05.2026 14:50 Ответить
+10
*****, лютий пипець...
Шкода людей. Срані кацапури будуть і далі бити по містам. Я розумію, що Україна лишиться допомоги у світі, якщо в..бе по житловій кацапській забудові. Але з цим треба щось робити.
14.05.2026 14:47 Ответить
а, 1000 полонених?
така ж домовленість була за тишу на 9 мая?
14.05.2026 14:35 Ответить
***** помстився за указ про дозвіл на проведення параду і сказав, що Україна не готова до обміну
14.05.2026 14:37 Ответить
Жодних домовленостей про обмін 1000 людей з рашкою і не було. Ця домовленість була між Зеленським і Трампом.
14.05.2026 15:32 Ответить
В.о. Хмара, які тобі ще потрібні аргументи для того, щоб довести необхідність ліквідації скаженого Пуйла? Хто одягне скаженого Пуйла в дерев'яний макінтош, невже Олександр Сергійович Пушкін?
14.05.2026 19:46 Ответить
то ж, ціна зеленоюдовських приколів життя українців.
егеш, шанувальники 95 кварталу?
продовжуєте ходити на концерти?
14.05.2026 14:46 Ответить
Тобто це Україна бомбить Київ? Це ви хочете сказати?
14.05.2026 15:31 Ответить
Та не вже? А до того під@ри не били по будинкам? Яка помста, іде звичайна війна , а не шашлики у травні
14.05.2026 18:16 Ответить
Нічого вона не лишиться. Треба в'***** і подивитись.
14.05.2026 16:33 Ответить
Ту треба іпашити ідентично у відповідь і казати що це ппо
тілько що нема цим бити, гроші на ракети в зелених вилупків по карманам
14.05.2026 16:37 Ответить
Слів немає!!! Сама злість!!! Всім велике співчутя!!!
14.05.2026 14:48 Ответить
"зелений квадрат" зрадника України вернувся бумерангом куйла- смертю і розрухою...
14.05.2026 14:53 Ответить
А інші масовані обстріли Києва за що бумерангами були?
14.05.2026 16:03 Ответить
За безмозгий вибір 2019 року,коли замісь президента обрали сцикливе,брехливе,самозакохане,жадібне, чмо.
14.05.2026 16:08 Ответить
То виходить, що росія - то кара Божа, і всі, хто їй протистоїть - йдуть проти Божої волі, за що на них теж впаде кара Божа - росія. І не можна цьому опиратись, можна лише терпіти, підкорятись і каятись.
14.05.2026 16:13 Ответить
очільник УПЦ МП прямо так і сказав, прямо слово в слово!
14.05.2026 16:31 Ответить
Сутність одна й та сама: росія - вища сила, опиратись сенсу немає, звинувачувати - теж, намагатись покарати - самому гірше буде.
14.05.2026 17:59 Ответить
гітлер і фашисти теж мали таку ж думку, як Деніс Войцеховський.А давніше фараон мав таку ж саму куйню в голові,Вища сила багатьох світових покидьків і злочинців з таким думанням з "татуюваннчми позору" відправила в пекло(туди ,звідкіля вона(ця сутність вилізла)
14.05.2026 18:06 Ответить
Таку думку має русня, і Andrei Andreev #495049 вище.
14.05.2026 18:08 Ответить
саме це і є коріння всіх бід постраждалих українців останніх 7 років...та нажаль невідомо скільки цей жах ще триватиме
14.05.2026 19:59 Ответить
То що тепер, кожного разу, коли кудись їхати треба, у владіміра владіміровіча разрєшєнія іспрашівать?
14.05.2026 17:53 Ответить
Щоб винести ногами вперед скаженого Пуйла з Кремля, треба спочатку Гундосого Шлемазла вимести з Банкової.
14.05.2026 19:49 Ответить
одночасно мабуть краще...???х/зн
14.05.2026 19:59 Ответить
В.о. Хмара , де твої диверсанти? Чому ти ні хрена не хочеш робити? Вася Двамагазини хоч щось робив, а про в.о. Хмару взагалі нічого не чути.
14.05.2026 19:56 Ответить
Бозє як смішно, дотепник ти мамин
14.05.2026 16:39 Ответить
Ну,почему сессию в ООН до сих пор не собрали??Почему весь мир не знает до сих пор об очередном преступлении варваров??Чем занимается наш соотвествующий дипломатический и прочий корпус или соотвестствующие институции??То же,асфальт стелят-пилят...или что?? Трамп в Китай поехал,новость номер один....русня знов убила полтора десятка украинцев...обычное дело,тишина...
14.05.2026 15:08 Ответить
Ракетами б'ють москалі, а винен звісно ЗЕ. Так в кацапських методичках написано.
14.05.2026 15:50 Ответить
При Порошенку по Києву не били. Двіжухі захатєлась?
14.05.2026 16:30 Ответить
Саме так і є.Згадайте Зеленський не раз наголошував що мінські угоди дісталися йому від Порошенка.Після перемоги на виборах 2019 року хоча де-юре Україна залишалася в процесі, де-факто і Зеленський, і Данілов(РНБО), і Кулеба (голова МЗС) почали готувати західних партнерів до того, що «Мінськ» не є шляхом до реального миру, а є інструментом Росії.Після цього дипломатичного провалу і фактично виходу з мінських домовленостей 2021р. РФ розпочала так зване "сво".
14.05.2026 16:52 Ответить
Вiчна пам'ять...Смерть ворогам!
14.05.2026 15:56 Ответить
дай Боже врятувати ше бодай когось iз пiд завалiв.
14.05.2026 16:49 Ответить
це має бути останє відсвятковане кацапами 09.05. І підїзд в москві має бути зруйновано ідентично.
15.05.2026 01:18 Ответить
 
 