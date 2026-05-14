В Дарницком районе Киева после удара РФ по меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТО

В Дарницком районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по многоэтажному дому.

Об этом информирует ГСЧС Украины.

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. Всего число погибших возросло до пяти.

В ГСЧС заявили, что на данный момент есть данные как минимум о 20 людях, которые считаются пропавшими без вести.

Что известно о последствиях удара

По данным спасателей, в Киеве в результате российского обстрела пострадали 39 человек, среди них – один ребенок.

Еще 28 человек удалось спасти.

На месте удара работают психологи и кинологи ГСЧС.

Также к разбору завалов привлекли тяжелую инженерную технику.

Поисково-спасательная операция продолжается.

