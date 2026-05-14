Киев полностью восстановил водоснабжение после ночной атаки РФ

В Киеве восстановлено водоснабжение после атаки РФ

Водоснабжение в Киеве полностью восстановлено после ночной атаки. Ранее в нескольких районах столицы наблюдались перебои с подачей воды из-за повреждений инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра Виталия Кличко.

Последствия атаки и работа коммунальных служб

По словам мэра столицы, в настоящее время система водоснабжения работает в штатном режиме во всех районах столицы.

Кличко отметил, что аварийные службы оперативно устранили все повреждения.

Что известно об ударе

В результате последнего удара РФ в Киеве погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 46 человек пострадали, из них 20 находятся в больницах.

Россия выпустила по Украине 675 дронов и 56 ракет, в том числе баллистических.

В Киеве повреждены 11 жилых домов, еще более 50 – в других регионах Украины.

