Киев полностью восстановил водоснабжение после ночной атаки РФ
Водоснабжение в Киеве полностью восстановлено после ночной атаки. Ранее в нескольких районах столицы наблюдались перебои с подачей воды из-за повреждений инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра Виталия Кличко.
Последствия атаки и работа коммунальных служб
По словам мэра столицы, в настоящее время система водоснабжения работает в штатном режиме во всех районах столицы.
Кличко отметил, что аварийные службы оперативно устранили все повреждения.
Что известно об ударе
В результате последнего удара РФ в Киеве погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 46 человек пострадали, из них 20 находятся в больницах.
Россия выпустила по Украине 675 дронов и 56 ракет, в том числе баллистических.
В Киеве повреждены 11 жилых домов, еще более 50 – в других регионах Украины.
