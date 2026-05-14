Задержаны два наводчика РФ, которые собирали данные для ударов по Киеву и Запорожью, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами и сборе данных для нанесения ударов по Украине. По версии следствия, один из них обнаруживал позиции ПВО в окрестностях Киева, другой — фиксировал перемещение украинской военной техники в Запорожской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками СБУ 5 мая 2026 года задержали двух человек, которые собирали для спецслужб РФ информацию о Силах обороны в Киевской и Запорожской областях.

Были связаны одним куратором ФСБ

По данным следствия, подозреваемые поддерживали вооруженную агрессию РФ и ожидали оккупации Украины. Они действовали отдельно, однако были связаны одним куратором ФСБ. Для конспирации использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Смотрите также: ИТ-специалиста, вербовавшего корректировщиков российских ударов, задержали в Черкасской области, — СБУ. ФОТО

Один - житель Киевской области. По заданию российской спецслужбы он обходил территории вблизи столицы и пытался установить места расположения средств ПВО. Собранные данные отмечал на электронных картах и передавал представителю ФСБ.

Другой — работал водителем в почтовом отделении на Запорожье. Во время поездок по региону он фиксировал перемещение техники и пытался установить вид и количество техники Сил обороны, которая направлялась на передовую.

Во время обысков по местам проживания изъяты мобильные телефоны, которые использовались для сбора разведывательной информации и связи с представителем российской спецслужбы.





Читайте: Задержан рецидивист, который корректировал удары РФ по Николаеву, - СБУ

Обоим задержанным сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в несанкционированном распространении информации о расположении и перемещении ВСУ и других воинских формирований. По ходатайству прокурора им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.