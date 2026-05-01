Задержан рецидивист, который корректировал удары РФ по Николаеву, - СБУ
В Николаеве задержан российский информатор, который отслеживал для врага координаты Сил обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Кто работал на врага?
"Координатором оказался местный рецидивист, который ранее уже отбывал наказание за разбой и угон автомобилей.
В поле зрения российских спецслужб он попал после выхода на свободу, когда начал искать "быстрые заработки" в тематических Telegram-каналах.
За обещание "легких денег" фигурант начал объезжать портовый город, чтобы выявить пункты базирования украинских войск и отметить их геолокации на гугл-карте", — говорится в сообщении.
Мужчина в случае обнаружения потенциальных "целей" дополнительно проводил доразведку, чтобы выяснить ориентировочное количество личного состава и техники, особенности местности и т. д.
Впоследствии собранные данные он передавал российскому спецслужбисту, с которым контактировал в анонимном чате популярного мессенджера.
СБУ разоблачила и задокументировала действия фигуранта, задержав его. Одновременно были обезопасены локации Сил обороны.
Во время обысков у агента РФ изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации действий российского информатора.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Або й зібрати всіх і одному місці, подалі від військових об'єктів. Чого до кримінальників не застосовують такі самі примусові методи перевезення/відлову як до військовозабов'язаних ?
