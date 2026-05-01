Задержан рецидивист, который корректировал удары РФ по Николаеву, - СБУ

В Николаеве задержан российский информатор, который отслеживал для врага координаты Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кто работал на врага?

"Координатором оказался местный рецидивист, который ранее уже отбывал наказание за разбой и угон автомобилей.

В поле зрения российских спецслужб он попал после выхода на свободу, когда начал искать "быстрые заработки" в тематических Telegram-каналах.

За обещание "легких денег" фигурант начал объезжать портовый город, чтобы выявить пункты базирования украинских войск и отметить их геолокации на гугл-карте", — говорится в сообщении.

Мужчина в случае обнаружения потенциальных "целей" дополнительно проводил доразведку, чтобы выяснить ориентировочное количество личного состава и техники, особенности местности и т. д.

Впоследствии собранные данные он передавал российскому спецслужбисту, с которым контактировал в анонимном чате популярного мессенджера.

СБУ разоблачила и задокументировала действия фигуранта, задержав его. Одновременно были обезопасены локации Сил обороны.

Во время обысков у агента РФ изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации действий российского информатора.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

