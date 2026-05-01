Задержан рецидивист, который корректировал удары РФ по Николаеву, - СБУ

Рецидивист корректировал удары РФ: СБУ задержала его в Николаеве

В Николаеве задержан российский информатор, который отслеживал для врага координаты Сил обороны.

Кто работал на врага?

"Координатором оказался местный рецидивист, который ранее уже отбывал наказание за разбой и угон автомобилей.

В поле зрения российских спецслужб он попал после выхода на свободу, когда начал искать "быстрые заработки" в тематических Telegram-каналах.

За обещание "легких денег" фигурант начал объезжать портовый город, чтобы выявить пункты базирования украинских войск и отметить их геолокации на гугл-карте", — говорится в сообщении.

Мужчина в случае обнаружения потенциальных "целей" дополнительно проводил доразведку, чтобы выяснить ориентировочное количество личного состава и техники, особенности местности и т. д.

Впоследствии собранные данные он передавал российскому спецслужбисту, с которым контактировал в анонимном чате популярного мессенджера.

СБУ разоблачила и задокументировала действия фигуранта, задержав его. Одновременно были обезопасены локации Сил обороны.

Во время обысков у агента РФ изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации действий российского информатора.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Наума нехай випустять і таким ****** яйця в рот засунуть.
01.05.2026 10:10 Ответить
Зеки взагалі мають бути під наглядом, під підозрою і прослушкою . Принаймі рецидивісти та ті шо відомі в блатних колах.
Або й зібрати всіх і одному місці, подалі від військових об'єктів. Чого до кримінальників не застосовують такі самі примусові методи перевезення/відлову як до військовозабов'язаних ?
01.05.2026 10:16 Ответить
Шо і жодного разу не потрапляв під ТЦК. Дуже неймовірно.
01.05.2026 10:44 Ответить
Одних ловлять, інших відпускають...
"...Суд визнав протиправним наказ, у якому УПЦ (МП) була визнана афілійованою із Московським Патріархатом..."
01.05.2026 10:56 Ответить
Не суд, а корумповане прорашистське судилище імені зеленського. Тьфу на всіх цих україських гнид.
01.05.2026 11:42 Ответить
 
 