Затримано рецидивіста, який коригував удари РФ по Миколаєву, - СБУ
У Миколаєві затримано російського інформатора, який відстежував для ворога координати Сил оборони.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Хто працював на ворога?
"Коригувальником виявився місцевий рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за розбій та викрадення авто.
У поле зору російських спецслужбістів він потрапив після виходу на волю, коли почав шукати "швидкі заробітки" у тематичних ТГ-каналах.
За обіцянку "легких грошей" фігурант почав об’їжджати портове місто, щоб виявити пункти базування українських військ та позначити їхні геолокації на гугл-карті", - йдеться в повідомленні.
Чоловік у разі виявлення потенційних "цілей" додатково проводи дорозвідку, щоб з’ясувати орієнтовну кількість особового складу і техніки, особливості місцевості тощо.
Згодом зібрані дані він передавав російському спецслужбісту, з яким контактував в анонімному чаті популярного месенджера.
СБУ викрила та задокументувала дії фігуранта, затримавши його. Водночас було убезпечено локації Сил оборони.
Під час обшуків у агента РФ вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій російського інформатора.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Або й зібрати всіх і одному місці, подалі від військових об'єктів. Чого до кримінальників не застосовують такі самі примусові методи перевезення/відлову як до військовозабов'язаних ?
