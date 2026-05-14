Затримано двох навідників РФ, які збирали дані для ударів по Києву та Запоріжжю, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби та зборі даних для ударів по Україні. За версією слідства, один із них шукав позиції ППО поблизу Києва, інший — фіксував переміщення української військової техніки на Запоріжжі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками СБУ 5 травня 2026 року затримали двох осіб, які збирали для спецслужби рф інформацію про Сили оборони у Київській та Запорізькій областях.

Були пов’язані одним куратором фсб

За даними слідства, підозрювані підтримували збройну агресію рф та очікували на окупацію України. Вони діяли окремо, однак були пов’язані одним куратором фсб. Для конспірації використовували анонімні чати у месенджерах.

Один - житель Київщини. За завданням російської спецслужби він обходив території поблизу столиці та намагався встановити місця розташування засобів ППО. Зібрані дані позначав на електронних картах і передавав представнику фсб.

Інший - працював водієм у поштовому відділенні в Запоріжжі. Під час поїздок регіоном він фіксував переміщення техніки та намагався встановити вид і кількість техніки Сил оборони, яка прямувала на передову.

Під час обшуків за місцями проживання вилучено мобільні телефони, які використовувалися для збору розвідувальної інформації та зв’язку з представником російської спецслужби.





Обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та переміщення ЗСУ та інших військових формувань. За клопотанням прокурора їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.